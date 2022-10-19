Политолог: Китай для нас такой же союзник, как и США

Почему Китай не является настоящим союзником России, сможет ли Си Цзиньпин в борьбе за власть устоять против сильной проамериканской группировки, и как США реализуют на Тайване украинский сценарий, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Института международных отношений "Сотрудничество", политолог Алексей Бычков.

— Алексей, XX съезд Коммунистической партии Китая явно станет важным событием. Что там сейчас происходит?

— Китай вообще страна загадочная и закрытая. У них всегда будет своя линия. Когда говорят, что Китай — наш главный союзник, это неправильно. Как говорил Александр III: "У нас только два союзника — армия и флот". Все остальные просто нас боятся, поэтому всё сделают, чтобы нас не было. То же самое касается и Китая. Он может просто отвлечь западные ресурсы на себя, ударив по Тайваню или ещё как-то.

Но для нас он — даже более опасный геополитический противник, чем США: они всё-таки за морем, а Китай здесь, у наших границ. И у Китая большие планы и на Уссурийский, и на Хабаровский край, и на Дальний Восток.

Си Цзиньпин сейчас сдержанно действует в ситуации с Тайванем, когда прилетали американцы. Это англоскасонская традиция: прощупывают, смотрят, насколько глубоко можно залезть к врагу внутрь. То же самое они делали с нами, и в итоге дело дошло до Крымского моста.

Сейчас они слетали в Тайвань, потом что-нибудь поставят Тайваню, потом введут туда флот, потом (как на Украине) своих инструкторов, которые будут подготавливать армию Тайваня, потом они создадут ударные группировки на Тайване и так далее.

Потому что для них Китай — это тоже геополитический соперник. Здесь США для нас такой же союзник, как и Китай против США. Россия должна использовать все козыри с каждым из этих государств, чтобы стравить их, как это делали всегда англичане, друг с другом и просто наблюдать, как они грызутся.

Там идёт борьба за власть. XX партсъезд для Китая решающий с точки зрения того, как дальше будет развиваться страна. В Китае очень серьёзные проамериканские силы — это так называемые комсомольцы, то есть лидеры более молодого, экономически сильного и капиталистического сословия, которые видят развитие Китая в новой парадигме, более прозападной, менее закрытой.

И есть Си Цзиньпин со старой гвардией Коммунистической партии Китая, которые за сохранение идентичности Китая, за то, чтобы Китай оставался таким же загадочным, недоступным для всех. Си Цзиньпин для нас больший друг, нежели новые политические силы, которые хотят прийти на волне экономических проблем.

Мы знаем, что Китай — быстроразвивающаяся экономика, которая всех перегнала. Но там огромное количество проблем:

национальных,

экономических,

социальных.

Возьмём крупные города и небольшие умирающие деревни, которых огромное количество в Китае. Неосвоенные территории. Национальные проблемы с уйгурами, южными, северными и горными народами. На этих проблемах играют американцы.

Сейчас в Китае определяется путь его развития: сохранится ли власть Си, который усилит свои позиции и станет "новым Сталиным" в Китае, или же усилится проамериканская группировка.

Там сейчас идёт такая же борьба, как перед усилением Сталина после смерти Ленина. Сейчас Си Цзиньпину надо убрать условного Каменева, Зиновьева, Бухарина и других деятелей прозападного либерального клана, чтобы получить безграничные полномочия. Тогда Китай может стать костью в горле для западной коалиции.

— Ещё Хилари Клинтон говорила, что самое опасное для США — это союз России и Китая. Но откуда в Китае проамериканские группы?

— Это крупные капиталы, аффилированный бизнес. Все западные производства находятся в Китае. Есть лица, заинтересованные в том, чтобы эти производства сохранялись, развивались, и связь с Америкой была крепкая. А у этих экономических групп есть политические и идеологические сторонники. Серьёзные транснациональные корпорации проникли в разные сферы жизни Китая, имеют там свои внутренние каналы идеологической работы. Определённые политические группы преследуют свои личные корыстные интересы. Для них главным финансовым партнёром являются США. Ведь истории с Гонконгом, с независимыми частями Китая тоже происходили с подачи США и китайских "навальных".

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