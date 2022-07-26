У России проблема в Закавказье: бывшая главная "украинка" переезжает работать в Ереван

В июне 2021 года украинские СМИ опубликовали рейтинг самых влиятельных женщин Украины. И, как ни странно для независимого государства, первое место в списке заняла американский посол Кристин Квин. Прошёл всего год, и теперь американского дипломата ждёт посольское кресло в Армении. Чего ожидать России от появления этой вельможной особы у нашего единственного союзника по ОДКБ в Закавказье.

Для любителей конспирологии сразу нужно оговориться: в частых сменах послов США в той или стране, в принципе, нет ничего подозрительного. В американской дипломатии принято правило — посол не должен находиться на своей должности более 3-4 лет. И эта практика свято соблюдается.

Жёсткий принцип "не менять коней на переправе" — это не про Вашингтон, во всяком случае, не про его дипломатию. Другое дело, что нужно обратить внимание на саму личность посла, и на контекст её появления в Киеве. Неслучайно Квин заработала статус самой влиятельной леди на Украине. Кстати, опередив жену Зеленского и генерального прокурора Венедиктову. Пятое место, между прочим, занимает посол Британии.

Такое "признание заслуг" Кристин Квин можно было бы принять за лесть украинских медийщиков в отношении США, но так ли далеки газетчики от истины? Роль западной дипломатии в политической жизни Украины — уже давно секрет Полишинеля. Да и запад не делает особой тайны из своей "активной" позиции в Киеве.

Что касается личности самой Кристин Квин, то в её биографии каких-то примечательных моментов нет, во всяком случае, до работы на Украине. Сейчас ей 57 лет. Начинала Квин карьеру журналистом. Потом перешла на дипломатическую службу.

Работала в дипмиссиях США во многих странах мира, в том числе в Москве. Некоторое время руководила направлением Беларуси и Украины в Совете Национальной безопасности США. Владеет русским и французским языками.

Что интересно, к своим обязанностям на Украине Квин приступила в мае 2019 года сразу после избрания Зеленского президентом. Но и в этом нет какой-то конспирологии. Просто предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон в контексте коррупционного скандала с Байденом-младшим на Украине.

Правда, в это время была целая чехарда с назначениями диппредставителя США в Киеве. После отставки Йованович вакантное место занял её заместитель, но буквально на неделю. Потом временно послом стала Кристин Квин, уже на три недели. После неё полгода посольство возглавлял Уильям Тейлор, уже занимавший эту должность с 2006 по 2009 год. И, наконец, в январе 2020 Кристин Квин из заместителей вновь вернулась в кресло посла.

И чем же эпохальным Кристин отметилась в роли посла на Украине? Да хотя бы тем, что в новом законе о выборах судей, принятом в июле 2021 года, решающее право голоса было отдано международным экспертам.

"Мы считаем, что независимые (читай "международные" — прим. автора) эксперты в составе отборочных комиссий позволят внести изменения, представляющие собой наиболее фундаментальное обновление судебной системы Украины со времён обретения страной независимости."

Так официально американское посольство на Украине прокомментировало позицию США по судебному вопросу.

Повезёт ли Кристин Квин такие же законотворческие заготовки в солнечный Ереван?

В Армении сейчас очень непростая политическая ситуация. Испытав горечь поражения в Карабахской войне, армянское общество оказалось расколотым. Одни выступают за жёсткую политику в отношении Азербайджана и Турции, давних исторических оппонентов Армении. Другие, устав от тридцатилетней экономической блокады, готовы смириться с поражением и начать налаживать торговые связи с "враждебными" соседями.

Позицию этих "других" олицетворяет официальная власть Армении во главе с премьер-министром Пашиняном. Оппозиция же обвиняет официальную власть в предательстве национальных интересов и регулярно устраивает акции протеста. Законная власть на эти выступления отвечает арестами наиболее активных оппозиционеров.

В сентябре Армению ожидают парламентские выборы. Во внешнеполитической повестке главный вопрос — это разблокирование коммуникации. В медийной среде по данному поводу постоянно говорится о прогрессе. Но о реальных подвижках можно будет говорить, когда первые грузовики с товарами начнут пересекать армяно-турецкую границу.

Вот на таком фоне бурлящей политической жизни Кристин Квин начинает свою "дипломатическую" миссию в Армении.

Что интересно, на фоне назначения Квин в Ереван Армению без лишней огласки посетил глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Как сообщается в прессе, целью визита главного разведчика США стало обсуждение вопросов безопасности и борьбы с терроризмом.

Интересно, кого Бернс считает террористами в этом регионе?

Учитывая, что в настоящее время в Армении находится военная база российских войск. Армяно-турецкую границу тоже частично охраняют российские пограничники. Ну и в Карабахе несет службу российский миротворческий контингент.

Не являются ли в этом смысле американские эмиссары предвестниками грозы? Парадоксально, но похоже и мир, и потенциальная война в Армении одинаково на руку США. Мир означает сохранение политики Пашиняна на диалог с Турцией и Азербайджаном. Война, то есть возможный внутренний гражданский конфликт, даст повод на ещё более активное вмешательство внешним силам в дела Армении.

Учитывая отсутствие с Арменией общих границ, России технически сложно будет оказывать влияние на происходящие в Закавказье процессы. Тем более, в армянском обществе сейчас сильны антироссийские настроения.

Многие считают, что Россия никак не помогла Армении в конфликте с Азербайджаном. Ссылаются на союзнические обязательства в рамках ОДКБ, хотя Россия в этой ситуации не несла никаких формальных обязательств по оказанию военной помощи.

Вся эта мозаика проблем — очень благодатная почва для открытия против России "южного" фронта, вероятность которого отмечают многие эксперты. Какую партию в этом смысле будет разыгрывать США в лице нового посла, и станет ли бывшая главная "украинка" новой главной "армянкой", покажет ближайшее время.

Ну и не надо забывать, что посольство США в Армении является вторым по численности диппредставительством Вашингтоне в мире. В нём работает около двух тысяч человек. И можно только догадываться, какую деструктивную роль такое крупное учреждение играет в регионе.

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