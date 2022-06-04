Количество пострадавших на протестах в Ереване увеличилось до 60 человек

В министерстве здравоохранения Армении сообщили, что количество пострадавших на протестах в Ереване увеличилось до 60 человек. Согласно информации, 39 из них — полицейские.

В пятницу вечером у резиденции действующего премьер-министра страны произошли столкновения протестующих, которые требуют отставки Никола Пашиняна с представителями правоохранительных органов.

"В результате инцидента на перекрёстке улиц Прошян-Демирчян пострадали и полицейские, и гражданские лица. В различные медцентры госпитализированы 60 человек. Из них 39 — полицейские", — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня утром 50 человек выписали из больницы, ещё 10 пострадавших находятся на госпитализации.