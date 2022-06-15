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Автор Ирина Гусакова

Канада и Дания положили конец многолетней "войне за виски"

Мир

Канада и Дания во вторник, наконец-то, смогли положить конец многовековому спору, который известен как "война за виски", из-за крошечного и бесплодного необитаемого островка Ханс, который находится в центре пролива Кеннеди — в территориальных водах двух стран.

Обе стороны официально объявили о сделке по разделению острова и фактическому созданию первой сухопутной границы между Канадой и Европой на церемонии подписания в Оттаве с министрами иностранных дел Канады и Дании.

"Арктика — это маяк для международного сотрудничества, где царит верховенство закона", — заявила AFP министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Арктика
 

История "войны"

Шуточный спор вокруг острова Ханс площадью 1,3 квадратных километра, который находится между островом Элсмир и Гренландией, начался в 1973 году, когда была проведена морская граница между Канадой и Гренландией, частью Датского королевства.

Датчане и канадцы в последние десятилетия прилетали регулярно на остров на вертолете, чтобы предъявить права на территорию, что привело к дипломатическим протестам, онлайн-кампаниям и даже призыву канадцев бойкотировать датскую выпечку. О своем праве на остров они заявляли раз в несколько месяцев, при этом каждая сторона меняла чужой флаг на свой, а затем распивала спиртные напитки, которые оставляла затем в качестве подарка. Датчане оставляли шнапс, а канадцы — виски.

"Многие называли это войной из-за виски. Я думаю, что это была самая дружественная из всех войн", — сказала Жоли о территориальном споре, в котором на протяжении десятилетий участвовало не менее 26 министров иностранных дел, на пресс-конференции со своим датским коллегой Йеппе Кофодом.

Во вторник, когда они обменивались бутылками, Жоли и Кофод посмеялись над предложениями о том, что Канада теперь может присоединиться к ЕС, когда есть сухопутная граница, пишет France 24.

Заснеженный остров Ханс непригоден для жизни, но глобальное потепление неизбежно скажется на увеличении судов в арктических водах, а также откроет дополнительные возможности для разведки ресурсов и рыболовства, хотя, возможно, и не в районе острова.

Чего боялись Канада и Дания

Эксперт по Арктике Майкл Байерс отметил, что "остров так удален, что нецелесообразно рассматривать там какую-либо серьезную деятельность". Однако отсрочка решения этого необычного территориального спора позволила наблюдать за политическим театром в обеих странах, который имел место накануне выборов.

"Это был совершенно безрисковый спор о суверенитете между двумя союзниками по НАТО над незначительным крошечным островом", — сказал Байерс.

Дания также опасалась, что проигрыш в битве подорвет отношения с Гренландией, в то время как Канада опасалась, что проигрыш ослабит ее позицию на переговорах в более серьезном споре с Соединенными Штатами из-за моря Бофорта на северо-западе Канады, которое, как считается, богато на углеводороды.

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Темы дания канада арктика
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