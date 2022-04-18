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Автор Инна Новикова

Политолог Ведруссов: Донбасс для России — не обуза, а кормилец

Мир

Как Россия сумела в новых условиях заработать миллиарды на энергетическом рынке, в том числе благодаря донецкому углю; насколько для Москвы важна экономическая интеграция с Донбассом и Белоруссией, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

Политолог Ведруссов: Донбасс для России — не обуза, а кормилец

Взаимовыгодный союз

— Александр, есть мнение, что Донбасс потребует очень много денег на восстановление, несмотря на то, что это промышленный регион. В своё время Россия восемь своих областей, в том числе Донбасс и Луганск, отдала Украине, чтобы её индустриализировать.

— Нам выгодно интегрировать Донбасс в экономическую надгосударственную структуру с участием:

  • России,
  • Белоруссии,
  • Донбасса.

Это получается по сути конфедерация, где Донбасс будет сам определять свои взаимоотношения с Российской Федерацией, особенно в сфере экономики. Донбасс не является для нас обузой. Да, социальные программы дорогие, надо выплачивать пенсии и много других пособий, но нам важна новая ситуация на энергетических рынках. Сейчас на угле можно зарабатывать миллиарды, и Россия в последнее время это делала, благодаря новым поставкам в Индию, расширению перевалки, в том числе за счёт Донбасса. Донбасс в некотором плане кормил в эти сложные месяцы Россию.

— Почему вы говорите "за счёт Донбасса"? У нас есть Кемерово.

— Нам никакого Кемерово не хватит. У нас, во-первых, перевалочных мощностей хватает на железной дороге для груза из Кемерова. Во-вторых, с учётом того, как мы нарастили поставки, мы не только кемеровский, но и донбасский уголь реализовали по максимуму с такой прибылью, что можно сказать: Донбасс, если грамотно использовать его ресурсы, для России никак не обуза. Нам нужна Белоруссия в экономическом, военно-стратегическом значении, нам нужен Донбасс. Необязательно это должно быть единое государство, не надо формально восстанавливать Советский Союз в прежних границах, чтобы все входили в политическое образование. Нам достаточно экономической интеграции, которая будет де-факто единым государством или надгосударственной структурой. Такая перспектива нам нужна.

Сложился уникальный момент, когда Россия может при должной решимости, при том военном потенциале, который у нас есть, обеспечить на десятилетия спокойствие на наших западных границах.

Я базовый международник, поэтому говорю напрямую: здесь мы молодцы, на международной арене мы правы. Да, наши клептократы набивают себе карманы, но западные клептократы ещё хуже.

Вы только представьте, сколько военно-промышленный комплекс США зарабатывает на виртуальной и реальной войне! Там безумный военный бюджет. Там пилят как в последний день, и не надо иллюзий, что у них коррупции нет.

Они нам ещё фору дадут по коррупции. Но всё-таки наши клептократы невольно на нашей стороне, а западные точно нет.

Например, сейчас мы дополнительно получили 50 миллиардов от сверхвысоких цен на углеводороды. Понятно, что большинство людей этого не почувствуют, но всё равно это новое поступление в бюджет, это новая инфраструктура, которую создают корпорации, в том числе рабочие места. То есть какие-то крохи нам всё равно перепадают.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы александр ведруссов
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