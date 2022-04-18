Вице-канцлер Хабек: Германия быстро не откажется от поставок российского газа

Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что быстрый отказ от поставок российского газа поставит под угрозу социальный порядок в Германии.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он подчеркнул: страна не будет добывать сланцевый газ, ведь такой шаг серьёзно ударит по экологии ФРГ. Вместо этого, пояснил Хабек, Германия продолжит закупать голубое топливо у РФ.

По словам вице-канцлера, в ФРГ есть большие запасы сланцевого газа, но для его добычи нужен гидроразрыв пласта. Как отметил политик, на создание месторождений и получение необходимых документов потребуется несколько лет.

"Это сложно реализовать в соответствии с законом о водных ресурсах, так как этот способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды", — сказал Хабек.

Он добавил, что в Германии пока нет предприятий, которые готовы заниматься подобными проектами.