Политолог: русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно

Как украинский неонацизм заставил Москву защитить мирных граждан, почему нельзя негативно оценивать армию своей страны, как России удалось создать на карте Украину и какие СМИ являются самыми надёжными в России, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, историк, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарёва.

Русские солдаты спасут Украину

— Елена Георгиевна, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ситуации на Украине.

— Миллионы людей по всему миру (это не преувеличение) 24 февраля 2022 года проснулись в новой исторической реальности. Мир изменился кардинально. Те провалы, которые имела во внешней и внутренней политике Российская Федерация, оставлены в прошлом. С этого момента начинается строительство не только новой страны России, но и нового мирового порядка.

Очень важно, что именно два базовых слова — "демилитаризация" и "денацификация" киевского режима — были в обращении нашего президента к гражданам:

России,

Украины,

всего мира.

Мы, наследники победителей в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, создавшие систему международной безопасности, во главе которой стоит ООН, допустили, к сожалению, за последнее тридцатилетие разрастание пышным цветом неонацизма. С великой болью мы все эти годы писали о том, какой ужас творится на Украине по реабилитации нацизма, созданию неонацистской инфраструктуры, связанной с физическим уничтожением русскоязычного населения — людей, которые чувствовали свою принадлежность к нашей общей культуре, нашей общей Победе.

Разрастание неонацизма привело к тому, что этот режим стал угрозой безопасности нашей страны и всего человечества. Необходимо было уничтожить военную инфраструктуру неонацистского режима. Это сейчас и происходит.

Более того, на протяжении всех этих лет Российская Федерация пыталась урезонить западных кураторов этого проекта: не нужно накачивать Украину вооружением, расширять военный блок НАТО, приближаться к границам нашей страны, издеваться над наследниками Великой Победы — русскими людьми, всеми русскоязычными, которые не хотят жить по лекалам нацизма. Но это не было услышано. В результате люди, которые понимают только силу, эту силу получили. Очень чётко поэтому, в течение часа президент Российской Федерации объяснял, как на политической карте мира появилось государственное образование Украина, какие ресурсы России были положены на то, чтобы это новообразование появилось. И тем самым показать невероятную несправедливость и неблагодарность киевского режима по отношению к нам, гражданам современной России. Идёт демилитаризация и денацификация именно киевского режима. Речь не идёт об украинском народе. Речь идёт о властях, которые завели страну в тупик, оболванили головы миллионов людей. Что нам оставалось в такой ситуации делать?

Приходится рисковать жизнями своих военнослужащих, чтобы искоренить эту жуткую гадину с красивой земли Украины, чтобы дать возможность украинскому народу жить счастливо, мирно.

"Права или не права — это моя страна!"

— Сейчас говорят, что интеллигенция якобы должна поддержать Украину. Мало того, что пишут "Нет войне!", так ещё и лепят флаг Украины на аватарку.

— Люди, которые участвуют в антивоенной истерии, занимают антигосударственную позицию. И это не вся интеллигенция, а только маргинальная её часть, которая должна быть в таких сложных условиях лишена:

финансирования,

информационных ресурсов,

чтобы превратиться в неизвестных персонажей, нерукопожатных.

Например, невозможно представить, чтобы в западном университете преподавал профессор, который выводит студентов на антивоенную демонстрацию, если Вашингтон принял решение о военной операции. Он с работы вылетит сразу же. А у нас это совершенно возможным оказывается.

В критический момент поддержать позицию государства — это обязанность каждого нормального человека. 30 лет мы воспитывали детей по западным учебникам. Уничтожили всё хорошее, что было в советском образовании. Но очень много зависит от семьи, там формируются ценности. Надо лишь подкорректировать образовательную политику для формирования мировоззрения. Это не про "ура-патриотизм". У нас много проблем, нужно их критиковать.

Но принцип "права или не права — это моя страна" должен быть вбит в голову каждого.

Доверяй, но проверяй

— На Украине паника, люди не понимают, кому верить. Стоит ли нам усилить информационную поддержку? Когда идёт война, ругать свою армию нельзя. В Сети ходит видео Сергея Бодрова, где он говорит: когда война, мы должны поддерживать своих, потому что даже если наша страна неправа, это наша страна.

— Спасибо, что вы вспомнили Сергея Бодрова. Это действительно очень важные слова. Он оказался мудрее многих из нас, и ещё тогда, в 1990-е годы, сказал, что в условиях военных действий негативно оценивать свою армию недопустимо. У меня есть телеграм-канал "Белый филин", там я тоже этот ролик выложила.

Как жить в условиях информационного противостояния? Нужно доверять только официальным источникам. Да, они иногда размещают новости с опозданием. Но за эту информацию отвечают официальные лица. Конечно, в условиях военного противостояния официальные источники выкладывают далеко не всю информацию. Но паника — это самое плохое чувство в условиях критических действий. Многие неверные решения принимаются именно в условиях паники. Начиная снятием рублей со счетов и переводом их в валюту и заканчивая верой лживым сведениям.

К тому же сейчас, помимо официальных источников:

РИА Новости,

ИТАР-ТАСС,

пресс-служба Министерства обороны,

пресс-служба ФСБ,

есть множество Telegram- и YouTube-каналов, которые за последние годы доказали, что не работают с ложной информацией.

Я лично по работе подписана была на многие оппозиционные Telegram-каналы, потому что мне нужно было знать настроения определённой части студенчества (я же со студентами работаю), чтобы говорить с ними на одном языке. Практически все фильмы известного журналиста, которого сегодня обвинили в существовании на деньги иностранных государств (фамилия его начинается на букву Д), я тоже смотрела.

За сегодня я отписалась от всех оппозиционных каналов, потому что противно читать, и уровень ненависти к своей стране России, своей армии зашкаливает. Более того, каждый пост на оппозиционном канале надо перепроверять, и в 90% случаев он оказывается ложным.

Например, показывается взрыв дома, и пишется, что это сделала российская армия, хотя это не так. Взрыв действительно имел место, но это не российская армия сделала. Поэтому в критической ситуации я всегда рекомендую обращаться к официальным источникам и не принимать скоропалительных решений.