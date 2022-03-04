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Автор Инна Новикова

Политолог: русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно

Мир

Как украинский неонацизм заставил Москву защитить мирных граждан, почему нельзя негативно оценивать армию своей страны, как России удалось создать на карте Украину и какие СМИ являются самыми надёжными в России, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, историк, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарёва.

Политолог: русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно

Русские солдаты спасут Украину

— Елена Георгиевна, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ситуации на Украине.

— Миллионы людей по всему миру (это не преувеличение) 24 февраля 2022 года проснулись в новой исторической реальности. Мир изменился кардинально. Те провалы, которые имела во внешней и внутренней политике Российская Федерация, оставлены в прошлом. С этого момента начинается строительство не только новой страны России, но и нового мирового порядка.

Очень важно, что именно два базовых слова — "демилитаризация" и "денацификация" киевского режима — были в обращении нашего президента к гражданам:

  • России,
  • Украины,
  • всего мира.

Мы, наследники победителей в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, создавшие систему международной безопасности, во главе которой стоит ООН, допустили, к сожалению, за последнее тридцатилетие разрастание пышным цветом неонацизма. С великой болью мы все эти годы писали о том, какой ужас творится на Украине по реабилитации нацизма, созданию неонацистской инфраструктуры, связанной с физическим уничтожением русскоязычного населения — людей, которые чувствовали свою принадлежность к нашей общей культуре, нашей общей Победе.

Разрастание неонацизма привело к тому, что этот режим стал угрозой безопасности нашей страны и всего человечества. Необходимо было уничтожить военную инфраструктуру неонацистского режима. Это сейчас и происходит.

Более того, на протяжении всех этих лет Российская Федерация пыталась урезонить западных кураторов этого проекта: не нужно накачивать Украину вооружением, расширять военный блок НАТО, приближаться к границам нашей страны, издеваться над наследниками Великой Победы — русскими людьми, всеми русскоязычными, которые не хотят жить по лекалам нацизма. Но это не было услышано. В результате люди, которые понимают только силу, эту силу получили. Очень чётко поэтому, в течение часа президент Российской Федерации объяснял, как на политической карте мира появилось государственное образование Украина, какие ресурсы России были положены на то, чтобы это новообразование появилось. И тем самым показать невероятную несправедливость и неблагодарность киевского режима по отношению к нам, гражданам современной России. Идёт демилитаризация и денацификация именно киевского режима. Речь не идёт об украинском народе. Речь идёт о властях, которые завели страну в тупик, оболванили головы миллионов людей. Что нам оставалось в такой ситуации делать?

Приходится рисковать жизнями своих военнослужащих, чтобы искоренить эту жуткую гадину с красивой земли Украины, чтобы дать возможность украинскому народу жить счастливо, мирно.

"Права или не права — это моя страна!"

— Сейчас говорят, что интеллигенция якобы должна поддержать Украину. Мало того, что пишут "Нет войне!", так ещё и лепят флаг Украины на аватарку.

— Люди, которые участвуют в антивоенной истерии, занимают антигосударственную позицию. И это не вся интеллигенция, а только маргинальная её часть, которая должна быть в таких сложных условиях лишена:

  • финансирования,
  • информационных ресурсов,

чтобы превратиться в неизвестных персонажей, нерукопожатных.

Например, невозможно представить, чтобы в западном университете преподавал профессор, который выводит студентов на антивоенную демонстрацию, если Вашингтон принял решение о военной операции. Он с работы вылетит сразу же. А у нас это совершенно возможным оказывается.

В критический момент поддержать позицию государства — это обязанность каждого нормального человека. 30 лет мы воспитывали детей по западным учебникам. Уничтожили всё хорошее, что было в советском образовании. Но очень много зависит от семьи, там формируются ценности. Надо лишь подкорректировать образовательную политику для формирования мировоззрения. Это не про "ура-патриотизм". У нас много проблем, нужно их критиковать.

Но принцип "права или не права — это моя страна" должен быть вбит в голову каждого.

Доверяй, но проверяй

— На Украине паника, люди не понимают, кому верить. Стоит ли нам усилить информационную поддержку? Когда идёт война, ругать свою армию нельзя. В Сети ходит видео Сергея Бодрова, где он говорит: когда война, мы должны поддерживать своих, потому что даже если наша страна неправа, это наша страна.

— Спасибо, что вы вспомнили Сергея Бодрова. Это действительно очень важные слова. Он оказался мудрее многих из нас, и ещё тогда, в 1990-е годы, сказал, что в условиях военных действий негативно оценивать свою армию недопустимо. У меня есть телеграм-канал "Белый филин", там я тоже этот ролик выложила.

Как жить в условиях информационного противостояния? Нужно доверять только официальным источникам. Да, они иногда размещают новости с опозданием. Но за эту информацию отвечают официальные лица. Конечно, в условиях военного противостояния официальные источники выкладывают далеко не всю информацию. Но паника — это самое плохое чувство в условиях критических действий. Многие неверные решения принимаются именно в условиях паники. Начиная снятием рублей со счетов и переводом их в валюту и заканчивая верой лживым сведениям.

К тому же сейчас, помимо официальных источников:

  • РИА Новости,
  • ИТАР-ТАСС,
  • пресс-служба Министерства обороны,
  • пресс-служба ФСБ,

есть множество Telegram- и YouTube-каналов, которые за последние годы доказали, что не работают с ложной информацией.

Я лично по работе подписана была на многие оппозиционные Telegram-каналы, потому что мне нужно было знать настроения определённой части студенчества (я же со студентами работаю), чтобы говорить с ними на одном языке. Практически все фильмы известного журналиста, которого сегодня обвинили в существовании на деньги иностранных государств (фамилия его начинается на букву Д), я тоже смотрела.

За сегодня я отписалась от всех оппозиционных каналов, потому что противно читать, и уровень ненависти к своей стране России, своей армии зашкаливает. Более того, каждый пост на оппозиционном канале надо перепроверять, и в 90% случаев он оказывается ложным.

Например, показывается взрыв дома, и пишется, что это сделала российская армия, хотя это не так. Взрыв действительно имел место, но это не российская армия сделала. Поэтому в критической ситуации я всегда рекомендую обращаться к официальным источникам и не принимать скоропалительных решений.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
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