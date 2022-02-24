Война с Украиной: что дальше и чем закончится — сценарии

Внезапности в объявлении специальной военной операции на Донбассе Владимиром Путиным нет. Ситуация на границе с Украиной серьезно ухудшилась за последний месяц.

Киев же в лице непосредственно Владимира Зеленского еще в конце прошлого года утверждал, что якобы ведет войну с Россией уже 8 лет. Сегодня гибридная война из области дипломатических и торговых отношений перешла в реальные боевые действия.

В своём заявлении российский лидер подчеркнул, что данное решение принято в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Путин особо отметил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий и возложил ответственность за возможное кровопролитие на действующий киевский режим.

Операция началась немедленно после заявления президента. Уже к полудню московского времени в результате точечных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины был уничтожены либо выведен из строя корабельный состав ВМС и авиация ВВС.

По сообщениям СМИ был полностью уничтожен парк не столь давно закупленных у Турции беспилотников Bayraktar TB2.

Основная часть ударов пришлась на окрестности Киева. Для поражения украинских военных объектов использовалось высокоточное оружие, в том числе крылатые ракеты "Калибр".

Целями ударов стали:

склады в Криворожской, Одесской, Харьковской, Винницкой и других областях,

штабы Национальной гвардии,

штаб Операции объединённых сил

знаменитый 72 центр информационно-психологических операций.

сообщается об уничтожении военно-морской базы в Очакове, построенной при активной помощи США и Великобритании.

Вооружённые формирования ДНР и ЛНР после мобилизации населения перешли в наступление против развёрнутых группировок ВСУ. Право на освобождение территории в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей закреплено в конституциях республик.

В результате продвижения подразделения 53 отдельной механизированной бригады были окружены и запросили гуманитарный коридор, который был им предоставлен.

В настоящее время сухопутная часть операции продолжается. Значительное количество российской военной техники пересекло границу Украины, и не встречая сопротивления, вышло к окраинам Харькова. Сообщается о высадке десанта под Херсоном и в пригородах Киева, а также взятии российскими войсками Путивля Сумской области. Уверены — когда Вы будете читать этот текст, ситуация уже изменится и Вы сами назовете новые "занятые места".

Украинские военные массово отступают, бросая технику. При этом министр обороны Украины призвал соотечественников получать огнестрельное оружие в подразделениях территориальной обороны и вступать в ее ряды или в ВСУ.

Учитывая, что выдавать оружие планируется всем, кто предъявит украинский паспорт, можно быть уверенными, что страну накроет волна мародерства и преступности.

С уверенностью можно сказать, что России удалось достичь полной оперативно-тактической внезапности в проведении операции — даже несмотря на то, что Украина (впервые в истории войн!) была предупреждена - ей сообщили, что если не сдаться и не пойти на переговоры, то… все.

Стремительное развитие удара стало полной неожиданностью для властей Украины, объявивших о разрыве дипломатических отношений с Россией, введении военного положения и всеобщей мобилизации уже после того, как централизованное управление войсками было дезорганизовано, системы ПВО подавлены, а господство в воздухе полностью завоёвано российской авиацией.

Осознавая, что все возможности по защите Украины вооружёнными методами практически упущены, киевские и сочувствующие медийные ресурсы приступили к публикации заранее заготовленных материалов по обвинению России в непропорциональном применении военной силы и жертвах "российской агрессии".

Кроме того, украинские пропагандисты распространяют ложную информацию о российских потерях, используя старые видеоматериалы и кадры из компьютерных игр.

Российская операция на Украине получила ожидаемый резонанс в мировом сообществе. Страны Запада резко осудили её проведение, призвали Москву прекратить военные действия и покинуть украинскую территорию. Кроме того, Россия обвиняется в срыве Минских соглашений.

При этом игнорируется тот факт, что на протяжении предшествующих восьми лет Москва безуспешно призывала Киев к соблюдению Минских договорённостей, а страны Запада — к содействию в вопросах их реализации.

Ситуация вокруг Украины до боли похожа на августовские события 2008 года в Грузии как в политическом, так и в военном отношении.

Сейчас, как и тогда, соседняя с Россией страна готовилась к развязыванию агрессии, накачивалась вооружениями и проходила массированную идеологическую обработку. В отношении сопредельных непризнанных республик (тогда — Южной Осетии и Абхазии, сейчас — ДНР и ЛНР) устраивались вооружённые провокации с гибелью мирного населения.

В обоих случаях Россия не претендует на захват чужой территории, а лишь оказывает помощь своим гражданам и населению региона, борющегося за независимость.

Обращение за военной помощью в рамках достигнутых договоренностей в случае неспособности самостоятельно отразить агрессию — устоявшаяся мировая практика.

Соединенные Штаты, обвиняя Россию во вторжении на украинскую территорию, не вспоминают историю Югославии. Выступая на стороне самопровозглашенной республики Косово, они не ждали одобрения своих действий, уничтожая мирное население ударами с воздуха.

На текущий момент США и их союзники уже отказались от участия в военных действиях против России. МИД Великобритании выступил с заявлением о невозможности привлечения военного контингента к конфликту на территории Украины, поскольку она не является участницей Североатлантического альянса.

Китай, являясь оппонентом США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занял нейтральную позицию. Официальный представитель МИД КНР опубликовал перечень стран, подвергшихся американским бомбардировкам с пометкой "Никогда не забывайте, кто на самом деле представляет угрозу миру". После этого Китай заявил, что обеспокоенность России (и ее действия) "нужно понимать".

Характерно заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР ничего не меняет для союза Москвы и Баку. 21 февраля Алиев и Путин подписали декларацию о союзническом взаимодействии.

Пока главными "карательными" мерами в отношении Москвы являются санкции.

Наиболее вероятно введение нового пакета ограничений в отношении крупных российских банков и компаний топливно-энергетического комплекса. Кроме того, ожидается радикальное усиление экспортного контроля высокотехнологичной продукции — главным образом микроэлектроники.

Следует готовиться к таким мерам со стороны США, Канады, Австралии и практически всех стран Европы. Вот только сейчас уже не СССР и все комплектующие, станки, и т. п, а также финансовые переводы могут идти "хоть через Китай, хоть через Даркнет".

В информационном поле будут нещадно блокироваться все медийные ресурсы, освещающие ситуацию в пророссийском ключе. В результате западный потребитель информации будет вынужден оставаться в неведении относительно российской точки зрения на происходящие события.

На текущий момент, по нашей оценке, главная опасность и на Украине, и в России кроется во внутренней ситуации.

В России же на стороне Украины и Запада играет внушительная часть творческой элиты — практически вся богема двух столиц. Многие из сочувствующих Украине деятелей культуры имеют российские государственные награды, что не мешает им искренне сочувствовать Киеву.

Другая взрывоопасная "тёмная сила", ждущая активации в России — мигранты, не принимающие российских законов, моральных ценностей и норм поведения. В крупных городах имеются подпольные мигрантские ММА-клубы.

В случае активизации лидеров идей панисламизма и пантюркизма Москва столкнётся с существенными проблемами в области обеспечения внутренней безопасности.

Третья "группа риска" — приверженцы регионального сепаратизма. Национализм в субъектах федерации со значительной концентрацией неславянского населения приобретает тревожный характер. В случае дестабилизации обстановки в России следует ожидать неприятных сюрпризов от этнических экстремистских групп.

Несмотря на сложную международную и внутриполитическую ситуацию, Россия продолжает смотреть с оптимизмом на перспективу переговоров по новой архитектуре мировой безопасности.

Не достучавшись до Запада политико-дипломатическими методами, Москва надеется на то, что после завершения демилитаризации и денацификации Украины её услышат.

Вы же помните слова из обращения к Федеральному собранию "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!"?

И это правда легче и правильнее, чем слушать сирены ядерной тревоги…

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