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Автор Ирина Гусакова

СМИ рассказали, как мирные жители Украины готовятся к войне

Мир

Западные журналисты не устают фантазировать на тему российского вторжения на Украину, хоть в назначенный для этого Джо Байденом день пока мы не наблюдаем признаков начала войны, но "надежда" на жареное все же у некоторых СМИ сохраняется. Например, в издании Gzero рассказали, как мирные жители Украины готовятся к войне в условиях неопределенности.

Солдат армии Украины

Почему так опасен украинский патриотизм

"Это не новость, — говорит 61-летний Даниэль Билак, канадско-украинский юрист, проживший на Украине 30 лет. — все это очередной этап войны с Путиным".

По словам Билака, люди на самом деле не беспокоились о наращивании российских войск, пока на прошлой неделе не начали уезжать сотрудники иностранных посольств. Именно тогда некоторые киевляне начали переезжать с семьями в загородные дома или города на западе, подальше от потенциальной линии фронта.

"Наша жизненная философия заключается в том, чтобы готовиться к худшему и надеяться на лучшее", — говорит он.

В рамках подготовки к российскому вторжению Билак и группа местных мужчин по выходным проходят базовую военную подготовку у бывшего майора армии. И у этой самодеятельности даже есть название — "BYOG", что переводится как "Принеси свое оружие". Группа называет себя "Росомахи", и вскоре она сможет стать официальной добровольной оборонной единицей в соответствии с новым украинским законодательством.

"Люди таким образом чувствуют, что имеют некоторый контроль над своей жизнью. Насколько это будет эффективно против взвода российского спецназа? Я не знаю. Но мы собираемся защищать эту страну. Здесь никто не думает, что это самоубийственная миссия", — считает Билак.

Эти патриотические потуги выглядят несколько иначе на фоне недавнего заявления украинского националиста Евгения Карася. И ведь он, увы, прав, Украина создаст много проблем для других стран, если националисты придут там к власти. По словам этого молодого украинца, Запад сейчас дает им так много оружия, потому что Украина послушна и выполняет поставленные задачи. При этом он добавил, что им "прикольно убивать и прикольно воевать". А ранее своим желанием "убивать русских" хвасталась в интервью британскому СМИ украинская снайперша.

Претензии Украины

Украинцы в недоумении: политики явно заигрались

Что примечательно, обычные граждане Украины зачастую даже не в курсе, что на 16 февраля в их стране назначена война. 28-летняя Марта Сподарик, студентка из Львова, которая работает в Киеве, сказала, что даже не знала об эскалации конфликта, пока друзья из-за рубежа не начали писать ей.

"Я писала докторскую диссертацию, и у меня не было возможности следить за новостями, — говорит она. — Здесь есть такие люди, как я. Они ничего не замечают, если не читают статей. Некоторые из них действительно начинают паниковать, переезжают, пакуют чемоданы или покупают оружие".

Сподарик вместе со своим братом Виталием разработала план покинуть Киев, если что-то случится, и отправиться как можно дальше на запад.

"Моя бабушка позвонила мне сегодня из Львова, и я сказала ей, что все нормально, что Киев стоит на месте, все работает".

Ее брат, 32-летний Виталий, адвокат и профессор права Львовского университета, обеспокоен тем, как ударит по Украине этот конфликт. Цены на импорт и топливо в последнее время растут из-за ослабления украинской валюты (гривны), вызванного угрозой войны. Он заметил, что люди, работающие в таких отраслях, как IT, уже начали готовиться к отъезду.

"Мне страшно, присутствует напряжение, неуверенность, что вся твоя жизнь и работа могут вдруг исчезнуть. Мы чувствуем себя просто марионетками в этих геополитических играх".

Как видно, атмосфера напряженная, но в основном среди людей, которые следят за международными новостями.

Между тем в Донецке люди смотрят на ситуацию иначе. Там Россия не рассматривается как угроза, отмечает 33-летняя Катерина Малофеева, внештатный журналист. Малофеева больше слышит об усталости от восьмилетнего конфликта и о том, что нынешняя ситуация несостоятельна. По ее словам, многие в Донецке считают, что украинское правительство намеренно затягивает решение проблемы.

Остается только гадать, приведет ли нынешнее безумие с участием Украины и Запада хоть какому-то разумному финалу.

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