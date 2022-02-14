Европе нужен новый порядок

Спустя 15 лет после известного выступления российского лидера на конференции по безопасности в Мюнхене проблемы, обозначенные в нём, кажется, стали ещё более актуальными. Лидеры западных стран были слишком ослеплены своей "победой" в "холодной войне", чтобы всерьёз воспринимать предупреждения России. Теперь даже на Западе стали понимать, что время было упущено, а проблемы безопасности никуда не делись.

Владимир Владимирович Путин

Сегодня можно повторить ключевые фразы из мюнхенской речи Владимира Путина 2007 года и воспринимать их как относящиеся к злобе дня. Вот некоторые из них:

"Холодная война" оставила нам "неразорвавшиеся снаряды" в виде идеологических стереотипов, двойных стандартов, иных шаблонов блокового мышления.

Мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьёзно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.

Не надо подменять Организацию Объединённых Наций ни НАТО, ни Евросоюзом.

Процес натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе.

Тем более расширение военной инфраструктуры и приближение её к нашим границам никак не связано с демократическим выбором отдельных государств.

После недавних инициатив Москвы в сфере безопасности США, страны Евросоюза и НАТО вроде бы начали переговоры, но только для проформы. В то время как в Кремле ждали конструктивного взаимодействия по назревшим и перезревшим вопросам, США и НАТО ускорили дальнейшую милитаризацию Украины и всей Восточной Европы.

Яркой иллюстрацией подхода Запада стал визит в Москву главы МИД Великобритании Лиз Трасс. На все вопросы журналистов у неё был один ответ: Россия должна прекратить агрессию против Украины, отвести подальше от границ войска в целях деэскалации, иначе её ждут тяжёлые последствия. Получился, как заметил министр Сергей Лавров, "диалог глухого с немым", так как западных дипломатов, видимо, интересует не достижение мира в Европе, а лишь одобрение из Вашингтона.

Геополитический плюрализм по-американски

Мюнхенская конференция по безопасности

Для того чтобы найти выход из сложившегося тупика в отношениях России и Запада, следует проанализировать истоки проблем. После окончания "холодной войны" Соединённые Штаты делали всё для того, чтобы на обломках Советского Союза не возникла новая евразийская держава. Появившиеся после распада СССР независимые государства поощряли к укреплению связей с Западом и ослаблению зависимости от Москвы. Как отмечает в Foreign Affairs (США) эксперт исследовательской корпорации RAND Сэмюэл Чарап, эта стратегия Вашингтона, возможно, сработала даже слишком хорошо: некоторые бывшие советские республики, в особенности Украина, так хотят присоединиться к западному лагерю, что "Россия готова даже пойти на войну, чтобы остановить их".

В 1990-е годы бывший американский советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский заявлял, что главной целью долгосрочной большой стратегии США должно быть "укрепление геополитического плюрализма в бывшем Советском Союзе". По мнению Чарапа, усилия по "укреплению суверенитета и независимости" новых государств иногда было трудно отличить от усилий по уменьшению влияния России в регионе.

Политика в духе Бжезинского оказалась для США не только выгодной, но и затратной: возрождения нео-Советского Союза не случилось, но не был также создан альтернативный региональный порядок, который могли бы принять как Россия, так и её соседи. Кризис вокруг Украины является свидетельством того, что продолжение стремления к "геополитическому плюрализму" в постсоветской Евразии создаст значительные риски для Соединённых Штатов и их союзников.

Напряжённость в Европе нарастала исподволь, но драматические события 2014 года стали переломным моментом, породившим "взаимное озлобление, потоки обоюдных обвинений и новую европейскую разделительную линию, только продвинувшуюся намного дальше на восток", считает Уильям Хилл, почётный научный сотрудник Института Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона. НАТО и ЕС стали доминирующей силой, охватив большинство европейских государств. Они в своём кругу принимали решения по вопросам, которые Россия считала жизненно важными для своих национальных интересов. В Совете Россия — НАТО при фактическом принятии решений голос Москвы не учитывался. Под влиянием западных стран ОБСЕ в первую очередь интересуется проблемами на Востоке, отказываясь обсуждать вопросы, представляющие интерес для России.

Как утверждает Уильям Хилл, война в Донбассе и последовавшие за ней санкции США и ЕС против России усугубили взаимную враждебность и ещё больше подорвали европейский порядок. Основные его институты — НАТО, ЕС и ОБСЕ — всё ещё живы, но их потенциал и эффективность под сомнением. Москва всё чаще говорит о повороте в сторону Евразии: в последней стратегии безопасности России Европа почти не упоминается.

Компромиссы от "мозговых центров"

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона

Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого, полагает политолог, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе. Европа ничего не делает против разъедающих её изнутри недугов — исламизма, иммиграции и почти тотальной американизации ценностей в духе гипер-индивидуалистического общества потребления.

Идея о необходимости предметного диалога с Россией по проблемам европейской безопасности с трудом пробивает себе дорогу. После недавнего турне президента Франции Эммануэля Макрона и его встреч в Москве, Киеве и Берлине участники Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша) продемонстрировали готовность учитывать при дальнейших переговорах интересы безопасности России, с тем чтобы "предотвратить войну в Европе".

По мнению Уильяма Хилла, Европе в целом необходим многосторонний форум для выявления и обсуждения широкого круга проблем безопасности, которые накапливались долгие годы по мере ухудшения отношений между Востоком и Западом. Западным странам придётся вести предметный диалог с Россией, отбросив сторону неоправданно завышенные ожидания, отдавая приоритет взаимно достижимым и жизненно важным целям. Эксперт рекомендует России преследовать свои интересы "менее деструктивным и контрпродуктивным образом".

Недавно такие "мозговые центры", как RAND Corporation и Фонд Фридриха Эберта, собрали группу неправительственных экспертов из разных стран и поручили им разработать взаимоприемлемое решение по созданию нового регионального порядка в Европе. Авторы подготовили доклад, содержавший компромиссные предложения, касающиеся безопасности, региональных конфликтов и экономики. Например, было предложено создать новый консультативный орган для участия крупных держав в региональной безопасности, новые нормы поведения НАТО и ОДКБ по отношению к нечленам, обеспечивающие многосторонние гарантии безопасности и другие меры доверия.

Эксперты предложили активизировать разнонаправленную торговлю в регионе и наладить регулярный диалог между ЕС и ЕАЭС, а также странами, не входящими в эти организации. В обмен на добровольное принятие внеблокового статуса Киев мог бы получить как многосторонние гарантии безопасности, так и российские обязательства военной сдержанности. Нынешние переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе могли бы быть значительно ускорены и Украина значительно выиграла бы от восстановления торговли с Россией.

В постсоветской Евразии существует большая геополитическая конкуренция, но нет согласованных институтов или правил, организующих эту конкуренцию, считает Сэмюэл Чарап. Чтобы она перестала быть источником нестабильности и конфликтов, Россия, США, Европа и "застрявшие" между ними государства должны достичь консенсуса по обновлённому региональному порядку.

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