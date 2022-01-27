В графике Путина нет поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Российский президент в этом году не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В этом году мероприятие пройдёт в очном формате — в первый раз за последние два года — 18-20 февраля.

Напомним, недавно, пребывая ещё в статусе "будущего главы" организации, Кристоф Хойсген укорил Владимира Путина за то, что он, будучи "поклонником СССР и режима Сталина", "живёт в мире ностальгии", мечтая "восстановить российскую империю", где "международное право не играет никакой роли".

Сейчас же ситуация в мире "откатилась" к 2007 году, когда российский президент во время своей исторической речи в Мюнхене призывал США и НАТО дать России гарантии безопасности. Прошло 15 лет, а воз, как сегодня понятно, всё там же.