Российский президент в этом году не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В этом году мероприятие пройдёт в очном формате — в первый раз за последние два года — 18-20 февраля.
Напомним, недавно, пребывая ещё в статусе "будущего главы" организации, Кристоф Хойсген укорил Владимира Путина за то, что он, будучи "поклонником СССР и режима Сталина", "живёт в мире ностальгии", мечтая "восстановить российскую империю", где "международное право не играет никакой роли".
Сейчас же ситуация в мире "откатилась" к 2007 году, когда российский президент во время своей исторической речи в Мюнхене призывал США и НАТО дать России гарантии безопасности. Прошло 15 лет, а воз, как сегодня понятно, всё там же.
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