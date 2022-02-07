США идут не в ногу со временем и проморгали новый миропорядок

Американцы ответили отказом на разумные предложения Москвы по гарантиям безопасности и теперь с помощью ангажированных СМИ пугают мир грядущим российским "вторжением" на Украину. Запад объявил агрессией даже военные манёвры России на собственной территории и подготовил против неё пакет беспрецедентных санкций. Недолгий период мирового господства отнял у американских элит способность трезво мыслить. Они шагают не в ногу с динамично меняющимся миром и за деревьями не видят леса.

Задающие тон в Вашингтоне "ястребы" критикуют президента США Джо Байдена за недостаточную жёсткость по отношению к России и призывают чуть ли не к началу войны на украинском фронте. Они убеждены в том, что США и НАТО не могут пойти ни на какие уступки "реваншистской" России, что Украина — последний рубеж, своего рода Пёрл-Харбор, где они должны дать бой и пойти в широкое наступление против "агрессора".

Ретивость, с которой Госдепартамент и Конгресс рвутся "спасать" далёкую Украину, вызывает непонимание и ропот среди растущего числа американцев. Своим практичным умом они пытаются увидеть выгоды экспансионистской политики в Восточной Европе и не находят их. Чувство справедливости также подсказывает: ведь это НАТО расширялась на восток и приближала свою военную инфраструктуру к границам России, а не наоборот.

Когда глава Госдепа Энтони Блинкен отстаивает принцип открытых дверей НАТО как право любой страны, подавшей заявку, вступить в альянс, он просто пускает пыль в глаза мировому сообществу. Дуг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, выступивший со статьёй в издании The American Concervative (США), характеризует заявления Блинкена не иначе как ханжеское лицемерие.

Согласно статье 10 Вашингтонского договора, члены альянса могут предложить присоединиться только такому государству, которое "в состоянии поддерживать" его принципы и "вносить вклад в безопасность Североатлантического региона". О единодушии внутри альянса по поводу присоединения к нему Киева в обозримом будущем говорить не приходится. По мнению Дуга Бэндоу, включение Украины в НАТО ослабит, а не укрепит региональную безопасность. Непоколебимая поддержка Блинкеном и подобными ему безответственными политиками надуманного и несуществующего принципа ведёт прямой дорогой к войне в Европе.

Ход времени не остановить

Джон Кеннеди

В конце января наш МИД направил главам внешнеполитических ведомств государств ОБСЕ и ряда других стран письмо, содержащее напоминание о концепции неделимой безопасности согласно Стамбульской и Астанинской деклараций, и первая реакция представляется как вполне конструктивная. Как заметил официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива, поскольку в послании речь идёт о решениях ОБСЕ, то эта организация "является подходящей площадкой для обсуждения озабоченностей России".

Тот факт, что Россия обращается со своим запросом ко всем государствам-членам ОБСЕ, является хорошим знаком, полагает бывший генеральный секретарь этой организации, а ныне глава Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер. Право выбора союзов не должно противоречить принципу неделимости безопасности, то есть надо уважать права всех других в этом отношении. По мнению Гремингера, задавать вопрос о современной системе европейской безопасности вполне разумно, так как два обсуждаемых принципа "действительно совместно согласованы всеми странами ОБСЕ". К сожалению, пока не хватает готовности обсуждать все эти вопросы, в том числе "самые элементарные", связанные с требованиями России дать ей гарантии.

В статье "Россия и новый мировой порядок", опубликованной в The American Concervative, американский эксперт Энтони Константини напоминает своей стране слова президента Джона Кеннеди: "Те, кто смотрит только в прошлое или настоящее, наверняка упустят будущее". По мнению Константини, российский лидер пришёл к пониманию, что мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. Кратковременные последствия однополярности, когда Америка не имела себе равных, закончились и возникает соперничество со стороны Китая, России и даже Евросоюза.

"США должны готовиться к росту влияния этих держав, — пишет Энтони Константини. — Но вместо этого они последние 30 лет занимались тем, что втискивали структуры эпохи холодной войны вроде НАТО (созданные для отражения биполярности начала 50-х годов) в неподходящий для них период в попытке максимально сохранить однополярность 90-х. Стремление понятно, но, пытаясь остановить ход времени, США практически превратились в рассадник политических луддитов".

Наш ответ Вашингтону

Западных политиков и журналистов одолевало жгучее любопытство насчёт реакции Москвы на отказ США и НАТО принять во внимание российские инициативы по гарантиям безопасности. Поднимая истерику по поводу воображаемого "вторжения" на Украину, они пошли по ложному следу. Ответ следует искать в результатах недавней встречи в верхах в Пекине и совместном заявлении России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

В заявлении подчёркивается, что ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счёт безопасности других государств. Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств. Попытки навязывать другим свои "демократические стандарты", проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов названы примером попрания демократии и отступления от её духа.

Две державы выступили против дальнейшего расширения НАТО, призвали Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны и осудили создание США, Великобританией и Австралией "трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности" AUKUS. Стороны будут защищать авторитет ООН и противостоять попыткам подмены общепринятого международного права некими правилами, вырабатываемыми в узком кругу отдельными странами или блоками стран.

Были поддержаны китайская концепция о построении "сообщества единой судьбы человечества" и усилия России по формированию справедливой многополярной системы международных отношений. Стороны ещё раз подтвердили нацеленность на параллельное и скоординированное формирование Большого Евразийского партнёрства и строительство "Пояса и пути" на благо народов всего континента. Россия и Китай намерены укреплять Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и повышать её роль в формировании полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности.

Вскоре после вступления в должность президента США Джо Байден выразил готовность наладить с Россией "стабильные и предсказуемые отношения", но привычка "идти и жевать жвачку одновременно", видимо, его подвела. Даже признание Вашингтоном первостепенной важности угроз, исходящих от "напористого" Китая, не сподвигло США на то, чтобы сбавить обороты машины санкционного давления на Россию. Ответом на твердолобость вашингтонских "ястребов" стал крепнущий союз Москвы и Пекина, противостоять которому Соединённым Штатам будет явно не под силу.

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