Политолог рассказал, во что выльется антироссийская истерия

В последнее время все чаще стали говорить о скором начале полномасштабного конфликта между Россией и США, причем не только с экранов телевизоров, даже обычные граждане, далекие от политики, активно обсуждают в соцсетях очередное обострение, спровоцированное Украиной, её агрессивной риторикой и показухой киевских властей. А ведь поводов для волнений предостаточно, начнем хотя бы с увеличения объемов военной помощи украинской армии со стороны участников НАТО. Сценарий того, что война может начаться, вполне реален, если хотя бы у одного из участников найдётся желание.

Украина: война без войны

В конце декабря прошлого года ВС Украины и связанные с ними структуры стали занимать позиции в нейтральной полосе, а также наращивать наступательный потенциал по всей линии соприкосновения. Параллельно с этим на Украине проходят мероприятия по подготовке населения к "Тотальной войне" против России. В условиях "свободы” распространения информации подобные действия уже сформировали два поддержанных обществом варианта конфликта, которые активно распространяются и обрастают все более страшными прогнозами. Однако пойдет ли Киев на войну?

Высшее руководство Украины не начнет полномасштабные боевые действия, однако продолжит антироссийскую истерию, уверен политолог Кирилл Казаков.

"Во-первых, за почти 8 лет вооруженного конфликта в украинском обществе наблюдается усталость от войны с ДНР и ЛНР. Начало же боевых действий не гарантирует победу, которая повысит рейтинг власти, однако точно приведет к значительным потерям, которые обвалят рейтинг Зеленского так же, как уже снизили рейтинг Порошенко. Во-вторых, антироссийская истерия без активных боевых действий позволит Украине получить военную помощь со стороны участников НАТО и их союзников и накапливать вооружения и обмундирование с целью их дальнейшей продажи странам Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В-третьих, подготовка к отражению российской агрессии позволяет Киеву рассчитывать на частичную реструктуризацию внешнего долга или отложение исполнения обязательств по нему в связи с тем, что Украина выступает первым барьером на пути "российской агрессии". Таким образом, ситуация на юго-востоке Украины может обостриться только в том случае, если произойдёт провокация со стороны отдельных военнослужащих на линии разграничения", — считает политолог.

Россия и США: уроки холодной войны

Внешняя политика США имеет свою специфику — она больше направлена не на иностранных партнёров, а на внутреннего избирателя, чтобы ключевые игроки на политической арене смогли сохранить свои насиженные места. Поэтому не стоит уделять так много внимания громким заявлениям со стороны заокеанских товарищей, а вот конкретные действия с их стороны — это уже более весомый аргумент.

В настоящий момент, несмотря на

агрессивную риторику,

угрозы ввести жесткие санкции,

поставки вооружений на Украину,

США впервые с окончания острой фазы холодной войны готовы вернуться к полноценному диалогу с Россией по вопросам безопасности в Европе. Об этом свидетельствует начавшийся процесс переговоров между Москвой и Вашингтоном, основанный на предложениях России.

Все это напоминает длительный переговорный процесс на различных уровнях между СССР и США в 1967–1972 гг., который заложил основы системы безопасности.

С опорой на опыт холодной войны можно с уверенностью сказать, что прорывных соглашений, которые стабилизируют ситуацию в отношениях между Россией и США, в ближайшее несколько месяцев не стоит ждать. Однако можно надеяться на то, что в ходе переговорного процесса будут выработаны новые правила взаимоотношений двух держав.

В случае отдельных провокаций со стороны Украины также не следует ждать начала полномасштабной войны между Россией и США. Вероятно, мы увидим повторение событий конца войны Судного дня, когда две сверхдержавы между собой решили конфликт, а потом навязали это решение миру с помощью резолюции Совета Безопасности. Когда Израиль попытался не принять условия, Вашингтон надавил на правительство Голды Меир, и боевые действия были остановлены. Что касается нынешних реалий, то, скорее всего, аппарат Байдена заставит Зеленского прекратить боевые действия, если Россия будет посылать США однозначные сигналы.

Политолог уверен, что нынешний глубокий кризис в отношениях Москвы и Вашингтона станет тем дном, оттолкнувшись от которого, две державы сформируют новую, стабильную систему безопасности в Европе.

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