American Thinker: Байден бросил Украину под танки Путина

Москва вправе требовать себе гарантий безопасности от НАТО, поскольку именно альянс в нарушение устной договорённости начал масштабную экспансию на восток. России отступать больше просто некуда. Позади, как говорится, Москва, а впереди, увы, война.

Как пишут обозреватели American Thinker, деятельность НАТО после распада СССР является "стратегией окружения". К тому же Запад сделал всё, чтобы превратить соседей России во враждебные страны. Пока она была слаба, этот процесс шёл безостановочно.

Ещё в 1997 году автор концепций "холодной войны" и "сдерживания" Джордж Кеннан предупредил Америку об опасности расширения НАТО. По его словам, такой подход стал самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны.

Именно в ответ на наплевательское отношение к интересам России в обществе усилились антизападные и милитаристские тенденции. Кеннан по этому поводу прогнозировал, что ухудшение отношений "восстановит атмосферу холодной войны и подтолкнёт российскую внешнюю политику в направлениях, которые Западу не понравятся".

США сами стали авторами "самой роковой ошибки". Российский президент Владимир Путин объяснил миру о красной черте, пересекать которую он не даст. Что характерно, сегодняшняя Россия в состоянии положить конец и НАТО, и США, и все это понимают.

Понятно, что Путин не может позволить Украине вступить в НАТО. Чтобы решить этот вопрос мирным путём, он предложил Байдену "дать России гарантию безопасности". Но генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг эту идею и подтвердил право НАТО привлекать в альянс больше стран.

Итог? Запад действительно не оставляет Москве иного выбора, кроме как вторгнуться на Украину. Москва при этом мало чем рискует — санкции уже введены практически все, на какие фантазии хватило, а США не будут развязывать третью мировую из-за Киева.

"В политическом плане будет много шума и осуждения, но ничего ощутимого. После "аннексии Крыма" Россию исключили из G8 и отстранили от участия в Совете Европы. Эти "суровые" наказания не стоили и песчинки с крымских пляжей", — считают эксперты, напоминая, что нынешние серьёзные санкции были введены не за Крым, а за "Боинг-777".

Даже если будут добавлены санкции, западные демократии должны осознать, что Москва рассматривает украинскую ситуацию как геополитическую проблему, имеющую первостепенное значение для их безопасности. И даже если санкции сохранятся в течение следующих ста лет, это не ослабит решимость Москвы.

А с учётом того, что нынешний экономический спад, вызванный пандемией, и так способен привести к кризису кого угодно, вводить совсем уж жестокие санкции Европа не будет. Своей экономикой рисковать ради соседа и далеких США? "Дураков нет", — пишут специалисты.

"В военном отношении президент Джозеф Байден уже бросил Украину под автобус (или танки), когда исключил военное вмешательство НАТО", — уверены авторы.

Кстати, даже теоретически войска Украины и "малых" стран НАТО не идут ни в какое сравнение с российской армией. Если Путин отдаст приказ о вторжении, российские танки будут в Киеве менее чем через 24 часа.

Имеет смысл посмотреть на карту и осознать, что Россия может защитить себя только за счёт наличия буферной зоны с потенциальными противниками. Путин банально сдерживает расширение НАТО путём борьбы за независимость Украины. Она в таком виде нужна России как буфер. Во всех иных случаях Украина просто закончится как государство.

Украина реально может оказаться разделённой на Восточную, Центральную и Западную. Страна, которая страдает от внутренней несовместимости, должна естественно рассыпаться на составляющие. И никакой альянс НАТО тут не спасёт.

Остальным экс-республикам Советского Союза сигнал будет весьма красноречивым.

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