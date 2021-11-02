Олег Барабанов: Россия простит долги Молдавии ради Приднестровья

Чем Молдавия похожа на Украину, как закончится газовый спор между Москвой и Кишинёвом и почему дружественные отношения с Россией на постсоветском пространстве выгодны только бывшим республикам СССР, а не России, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов.

Простим и Молдавию!

— Олег Николаевич, Молдавия вдруг взяла на вооружение методы Украины: тоже говорит, что не признаёт старые долги, активно требует огромную скидку на газ безо всяких на то оснований. Как вы оцениваете данную ситуацию?

— В Молдавии иногда говорят: "Мы как мост между постсоветским пространством и Евросоюзом". Даже если мы уберём Приднестровье, которое де-факто независимо уже достаточно долго, и посмотрим только на саму Молдавию, то увидим серьёзную раздробленность политических предпочтений. Треть жителей ориентируются на тесное сотрудничество с Россией, и бывший президент Додон отражал интересы этих избирателей. Треть ориентируется на Румынию, поскольку связи очень тесные, можно сказать, один народ и один язык. У небезызвестного Плахотнюка тоже была своя группа избирателей, но сейчас она понемногу рассасывается.

В результате в Молдавии нет единства, и она в этом похожа на Украину, где и в добрые-то времена страна была расколота: Запад и Восток голосовали противоположно.

Поэтому ожидать цельной политики от любого молдавского правительства не приходится. У президента там не так много полномочий по сравнению с премьером, но тем не менее и Додону не давали работать, и сейчас, видимо, происходит то же самое.

А тема больная и время удобное, если говорить про газ и газовые долги. В Европе жёсткий энергетический кризис, когда цены на все виды топлива лезут вверх. Обстановка нервная. И здесь можно попытаться сыграть на стереотипном конфликте, что Россия всегда всех шантажирует газом. Время было выбрано для этого чёткое. Правда, ЕС сказал, что не будет за Молдавию платить. Здесь, видимо, не будет резкого решения, как было с Украиной, с контрактом, который истекал в 2019 году. Мы же говорили: "Куда они денутся? Да мы вообще прекратим контракт, и уже заработает "Северный поток-2". А потом у нас очень тихо прошла новость, что мы почти три миллиарда…

— Так ведь у Стокгольмского арбитража была аргументация! Мол, на Украине очень тяжёлое экономическое положение. С Молдавией эта аргументация не пройдёт.

— Кто знает? Если один раз прошло, то это уже судебный прецедент.

— На Украине хотя бы была газотранспортная система (ГТС). А что в Молдавии есть?

— Там есть Приднестровье и газ, который идёт в Молдавию и частично в Приднестровье. Позиция Россия состояла в том, чтобы долги Приднестровья отделяли от долгов Молдавии. Но если газ не пойдёт в Молдавию, то замёрзнет и Приднестровье. Поэтому у меня есть ощущение, что в самый последний момент ситуация может измениться с нашей стороны. Хорошо это или плохо — не знаю. Но мы напрощали уйму миллиардов долгов за всю нашу историю:

советскую,

постсоветскую.

Простим и эти долги.

"Бордюрное лобби"

— Если мы посмотрим чисто экономический баланс действий России на постсоветском пространстве:

в СНГ,

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),

двусторонних отношениях с Белоруссией и Арменией,

то экономически мы проигрываем. Мы вкладываем миллиарды в кредиты, которые не возвращаются, и это продолжается бесконечно. Говорят, что это политическая цена, мы поддерживаем союзников.

— А что получаем в ответ?

— Вот! В ответ ничего. Говорят: других союзников у нас тоже нет. Кого Бог дал, тех и будем кормить дальше. Политика России на постсоветском пространстве чисто экономически убыточна для страны, и политические дивиденды это не перевешивают. В Евразийском экономическом союзе все другие страны чётко заявляют свои приоритеты. Киргизия говорит прямо: открытый рынок труда в рамках ЕАЭС — это наш приоритет.

20 % киргизского ВВП идёт из России через денежные переводы домой от мигрантов. В Таджикистане, наверное, все 40 %.

У нас есть "бордюрное лобби", которое пробило миграционную амнистию 150 тысячам человек, высланным из России за нарушение миграционного законодательства.

— Президент говорил, что они должны приезжать, работать на стройках. Но проблема в том, что они уходят уже в другие секторы: куда ни зайди, везде работают граждане из бывшего СССР.

— Социологи из РАНХиГС сравнили медианную зарплату москвичей и мигрантов в городе. То есть не среднюю арифметическую, а медианную, где половина получает больше этого числа, а другая половина населения меньше.

Если средняя арифметическая зарплата и там, и там 33 тысячи, то медианная зарплата у москвичей составляет 25 тысяч, а у мигрантов, работающих в Москве, — 33 тысячи.

То есть все страны постсоветского пространства, остающиеся дружественными или условно дружественными России, от партнёрства с ней получают экономические дивиденды. Что получает Россия, кроме пропагандистских картинок с очередного саммита СНГ, — я не знаю.

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