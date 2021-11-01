"Молдовагаз" вернёт "Газпрому" долг за газ в течение пяти лет

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что "Молдовагаз" и "Газпром" до 1 мая 2022 года подпишут соглашение о возмещении долга за газ с учётом пени в течение пяти лет.

В пятницу, 29 октября, властям страны удалось договориться с "Газпромом" о продлении контракта на поставку "голубого топлива" в течение пяти лет при условии проведения аудита долга "Молдовагаз" в 2022 году. С 1 ноября "Газпром" начал поставлять газ в республику в соответствии с новым контрактом, который предполагает ежеквартальное оформление цен с учётом стоимости нефти и газа за последние девять месяцев.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сказал, что долг Молдавии перед "Газпромом" достиг 709 миллионов долларов. Если страна не погасит задолженность или не договорится об условиях нового контракта, то компания может прекратить поставки "голубого топлива" в республику.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.