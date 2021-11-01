Меркель признала, что греки заплатили высокую цену за вхождение в еврозону

Уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель завершила свой последний официальный визит в Афины в пятницу, признав, что греки заплатили высокую цену, приняв политику жесткой экономии для разрешения долгового кризиса.

Греция столкнулась с непрекращающимся финансовым кризисом с 2009 года, Меркель и члены ее правительства потребовали огромных сокращений бюджета, увольнений в гражданском секторе и резкого повышения налогов в обмен на финансовую помощь в размере более 300 миллиардов евро. В разгар кризиса 2012 года госпожу Меркель встретили протестующие с плакатами, на которых она была изображена с усами Гитлера, а немецкий таблоид Bild назвал ее "одной из самых ненавистных женщин Греции".

"Я всегда подчеркивала, что осознаю те проблемы, с которыми столкнулась Греция в связи с вхождением в еврозону", — сказала Меркель после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Но канцлер настаивала на том, что корректировка была бы менее жесткой, если бы Греция и несколько других государств ЕС провели ключевые реформы в период процветания. Журнал Der Spiegel написал в пятницу, что греческий кризис был "периодом истерии", когда солидарность ЕС начала ослабевать.

С чем пришлось столкнуться Греции

В 2009 году Греция признала, что она значительно занизила бюджетный дефицит, что привело к панической распродаже государственных облигаций и росту стоимости заимствований, который распространился на несколько других стран еврозоны.

"Я думаю, что мы все были шокированы уязвимостью евро для внешних спекуляций", — признала канцлер в пятницу.

Она сказала, что отношения между Грецией и Германией всегда имели "хорошую основу", но они пережили "трудные времена". Меркель также пообещала снова посетить Грецию как частное лицо.

Мицотакис заявил в пятницу, что сегодняшняя Греция "больше не является источником кризисов и дефицитов". Он назвал Меркель "голосом разума и стабильности" и указал, что она пошла против своих министров во время неспокойного 2015 года и "отказалась изгнать Грецию из еврозоны".

Напомним, что с 2010 года Меркель начала призывать тогдашнего премьер-министра Греции от социалистов Георгиоса Папандреу принять меры жесткой экономии, чтобы сократить растущий государственный дефицит. Пенсии были сокращены, минимальная ежемесячная заработная плата упала до менее 600 евро, началась волна приватизации. Кроме того, в государственных службах и больницах сократилась численность персонала, возникла нехватка лекарств и других материалов.

После того, как левый радикал Алексис Ципрас был избран премьер-министром в январе 2015 года, напряженность стала ощутимой. За несколько месяцев до того, как он стал лидером, он заявил, что Меркель и ее тогдашний министр финансов Вольфганг Шойбле должны "вернуться".

Необычный подарок для Меркель

В то время Греция была на грани отказа от евро, но Ципрас, наконец, уступил давлению со стороны кредиторов и согласился на новые меры жесткой экономии. В прошлом месяце Ципрас заявил Die Zeit, что отношения с канцлером Германии были построены на четности, несмотря на политические разногласия. Меркель работала с премьер-министрами Греции из разных партий, в том числе с технократом Лукасом Пападимосом, бывшим вице-президентом Европейского центрального банка. Правда, в 2017 году на Лукаса было совершено покушение — его автомобиль взорвали, пострадали он и его водитель.

Аналогичное взрывное устройство было предназначено для госпожи Меркель, его отправила посылкой в офис Меркель в Берлине греческая крайне левая группировка в 2010 году. Оно было перехвачено в канцелярии и деактивировано. В качестве обратного адреса было указано "Министерство экономики Греции". Опрос Pew Research, проведенный в 16 разных странах, показал, что в Греции только 30 процентов людей доверяют ей, по сравнению со средним показателем 77 процентов в других странах.

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