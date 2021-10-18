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Автор Любовь Степушова

Вояж Остина в Грузию и на Украину сыграл решающую роль в разрыве отношений России с НАТО

Мир » Северная Америка » США и Канада

Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о разрыве дипломатических отношений с НАТО в тот момент, когда министр обороны США Ллойд Остин закончил встречу в Грузии со своим коллегой.

Вояж Остина в Грузию и на Украину сыграл решающую роль в разрыве отношений России с НАТО

НАТО — это, конечно, прежде всего армия США, других субъектов в НАТО нет.

Грузия и Украина приглашаются в НАТО

Визит Остина, согласно заявлению министерства обороны США, является первым этапом тура, "призванного убедить союзников и партнёров в приверженности Америки их суверенитету перед лицом российской агрессии".

Остин побывает в Грузии и на Украине, где подчеркнёт, что дверь в НАТО им открыта, и призовёт эти страны "пойти на необходимые преобразования, чтобы претендовать на членство в оборонительном альянсе", говорится в сообщении.

В Грузии Остин принят на высшем уровне

Остин в понедельник, 18 октября, уже встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

После встречи министр обороны США и министр обороны Грузии подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на усиление обороноспособности Грузии.

"Соединённые Штаты привержены оказанию помощи Грузии в укреплении её оборонного потенциала и продвижении её евроатлантической интеграции", — сообщил Остин в своем "Твиттере".

"Мы провели очень важную встречу, в ходе которой рассмотрели основные угрозы и вызовы внутри страны, регионе и в мире и отметили, что наше стратегическое сотрудничество, основанное на взаимном доверии, никогда не было таким сильным и многогранным, как сейчас", — заявил Бурчуладзе после встречи на брифинге.

Позднее сегодня, 18 октября, министр обороны США встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Министр обороны США также посетит одну из военных баз Сил обороны Грузии и примет участие в совместных учениях американских и грузинских военнослужащих.

В официальном заявлении минобороны Грузии говорится, что "этот визит подчёркивает силу стратегического партнёрства между Соединёнными Штатами и Грузией и высокий уровень сотрудничества для укрепления партнёрства, основанного на общих ценностях".

Остин также посетит Румынию перед визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Украина встретит понимание у Остина

31 августа в Вашингтоне между США и Украиной во время визита Владимира Зеленского сторонами было подписано до десяти соглашений и меморандумов по различным направлениям. Среди них "Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнёрства".

Согласно официальному сайту президента Украины, план, который должен быть реализован к декабрю 2026 года в сотрудничестве с США и Украиной, будет сосредоточен на цели Украины "по эффективному противодействию российской агрессии". План также связан со значительным увеличением совместимости украинской армии с НАТО.

США перешли "красную линию"

Очевидно, что этот вояж Остина по вовлечению Грузии и Украины в НАТО, сыграл определяющую роль в решении Москвы.

Дмитрий Песков в понедельник, 18 октября, назвал "наихудшим сценарием" вступление Украины в НАТО, на который Россия будет реагировать "активными мерами".

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", — заявил Песков в интервью телеканалу France 5.

Россия больше не страшится возможных рисков разрыва отношений с НАТО, так как альянс перешёл красную черту, за которой возникла прямая угроза безопасности России.

Читайте по теме: Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО

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Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато грузия украина ллойд остин сергей лавров дмитрий песков владимир зеленский ираклий гарибашвили
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