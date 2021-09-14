Всего за две недели до истечения срока полномочий канцлера и выхода на пенсию Ангела Меркель развила бурную деятельность, посетив
и дальше поедет в Албанию, пытаясь повлиять в последний момент на самые кризисные регионы.
Одним из прозвищ Ангелы Меркель в Европейском союзе (ЕС) было Krisenmanagerin, или кризисный менеджер, который никогда не является хорошим стратегом.
С Россией и Украиной всё ясно, а в Польше появились разговоры о выходе из ЕС из-за разногласий с Брюсселем по проблеме "верховенства закона". Разногласия эти настолько сильные, что президент Анджей Дуда отказался встречаться с канцлером.
К Сербии претензии есть по тому же вопросу, и по этой же причине она не может вступить в ЕС. Но главная причина отказа в членстве в другом: Белград не может согласиться на признание независимости детища Европы — частично признанной Республики Косово.
А между тем Меркель в последнее время одержима идеей принять скопом западные Балканы (Сербия, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Косово) в ЕС. И Сербия, конечно, является ключом к европейской интеграции и стабильности этого региона.
Но сегодня у Белграда катастрофические (по мнению Брюсселя) отношения с Хорватией, с БиГ (из-за поддержки Республики Сербской Мирослава Додика), с Черногорией, где неожиданно в немилости оказалась Сербская православная церковь, а бывшие просербские партии предали Сербию.
Из выступления президента Сербии Александра Вучича на итоговой пресс-конференции стало ясно, что вопрос о признании Косова оставили пока в стороне. Достигнута договорённость об инициативе "Открытые Балканы". "Я верю, что в ближайшее время у нас будут предложенные решения для общего регионального рынка", — сказал Вучич.
Президент Сербии отметил, что "мы очень хорошо знаем, каково условие членства Сербии в ЕС — это решение вопроса Косова".
"Вы не услышите от меня ни слова отрицания, что знаю, каковы условия. Мы ведём диалог по-своему, и в Сербии есть собственная Конституция, которую необходимо соблюдать (край Косово и Метохия является частью Сербии. — Ред.). Мы всегда готовы обсуждать решения, мы должны сначала отрегулировать отношения, иметь свободный поток товаров, людей, услуг, капитала, давайте сближаться. Знаю, насколько это сложно для нас, проблематично по миллиону причин, о которых я говорю", — сказал Вучич.
Он повторил, что он против замороженного конфликта, добавив, что было бы хорошо, чтобы нынешнее поколение разрешило его.
"Это должен быть компромисс, а не решение, которое является унизительным и разрушительным для Сербии", — подчеркнул президент Сербии. "Наша работа — изменить себя ради самих себя, и я верю, что политический импульс придёт, когда мы сможем стать полноправными членами ЕС", — заявил Вучич.
То есть сначала членство, а потом в рамках ЕС признание Косова.
Меркель в ответе отметила, что "не все государства-члены ЕС признали Косово", "этот вопрос должен быть решён", сказала Меркель. Таким образом, это, видимо, ответ на справедливое замечание Вучича: почему вы от нас требуете признания Косова, хотя члены ЕС (Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция) не признают.
Канцлер отметила, что "Сербии и всему региону ещё предстоит пройти долгий путь, пока все не станут членами ЕС, что является нашей общей целью".
За время своего долгого правления, начавшегося после победы над Герхардом Шредером на выборах 2005 года, Ангела Меркель встречалась с тремя лидерами Сербии, но за 16 лет своего правления она сербов так и не приучила к тому решению, которое им не подходит и которое они не понимают — признать независимость Косова. Но ЕС — не единственное будущее для Сербии. Никогда не бывает ситуации, когда нет альтернативы — есть альтернатива, и сербы должны её найти.
Согласно статистическим данным, доля тех, кто выступает против вступления Сербии в ЕС, впервые с 35% процентов в 2017 году выросла до 51%, а поддержка членства выросла на три процента, до 46%.
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