Меркель в Сербии не добилась нужного признания от Вучича

Всего за две недели до истечения срока полномочий канцлера и выхода на пенсию Ангела Меркель развила бурную деятельность, посетив

Россию,

Украину,

Польшу,

Сербию,

и дальше поедет в Албанию, пытаясь повлиять в последний момент на самые кризисные регионы.

Зачем Меркель поехала в Сербию

Одним из прозвищ Ангелы Меркель в Европейском союзе (ЕС) было Krisenmanagerin, или кризисный менеджер, который никогда не является хорошим стратегом.

С Россией и Украиной всё ясно, а в Польше появились разговоры о выходе из ЕС из-за разногласий с Брюсселем по проблеме "верховенства закона". Разногласия эти настолько сильные, что президент Анджей Дуда отказался встречаться с канцлером.

К Сербии претензии есть по тому же вопросу, и по этой же причине она не может вступить в ЕС. Но главная причина отказа в членстве в другом: Белград не может согласиться на признание независимости детища Европы — частично признанной Республики Косово.

А между тем Меркель в последнее время одержима идеей принять скопом западные Балканы (Сербия, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Косово) в ЕС. И Сербия, конечно, является ключом к европейской интеграции и стабильности этого региона.

Но сегодня у Белграда катастрофические (по мнению Брюсселя) отношения с Хорватией, с БиГ (из-за поддержки Республики Сербской Мирослава Додика), с Черногорией, где неожиданно в немилости оказалась Сербская православная церковь, а бывшие просербские партии предали Сербию.

Сначала компромисс со стороны ЕС, а потом со стороны Сербии

Из выступления президента Сербии Александра Вучича на итоговой пресс-конференции стало ясно, что вопрос о признании Косова оставили пока в стороне. Достигнута договорённость об инициативе "Открытые Балканы". "Я верю, что в ближайшее время у нас будут предложенные решения для общего регионального рынка", — сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что "мы очень хорошо знаем, каково условие членства Сербии в ЕС — это решение вопроса Косова".

"Вы не услышите от меня ни слова отрицания, что знаю, каковы условия. Мы ведём диалог по-своему, и в Сербии есть собственная Конституция, которую необходимо соблюдать (край Косово и Метохия является частью Сербии. — Ред.). Мы всегда готовы обсуждать решения, мы должны сначала отрегулировать отношения, иметь свободный поток товаров, людей, услуг, капитала, давайте сближаться. Знаю, насколько это сложно для нас, проблематично по миллиону причин, о которых я говорю", — сказал Вучич.

Он повторил, что он против замороженного конфликта, добавив, что было бы хорошо, чтобы нынешнее поколение разрешило его.

"Это должен быть компромисс, а не решение, которое является унизительным и разрушительным для Сербии", — подчеркнул президент Сербии. "Наша работа — изменить себя ради самих себя, и я верю, что политический импульс придёт, когда мы сможем стать полноправными членами ЕС", — заявил Вучич.

То есть сначала членство, а потом в рамках ЕС признание Косова.

Сначала пусть все страны ЕС признают Косово

Меркель в ответе отметила, что "не все государства-члены ЕС признали Косово", "этот вопрос должен быть решён", сказала Меркель. Таким образом, это, видимо, ответ на справедливое замечание Вучича: почему вы от нас требуете признания Косова, хотя члены ЕС (Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция) не признают.

Канцлер отметила, что "Сербии и всему региону ещё предстоит пройти долгий путь, пока все не станут членами ЕС, что является нашей общей целью".

ЕС — не единственное будущее для Сербии

За время своего долгого правления, начавшегося после победы над Герхардом Шредером на выборах 2005 года, Ангела Меркель встречалась с тремя лидерами Сербии, но за 16 лет своего правления она сербов так и не приучила к тому решению, которое им не подходит и которое они не понимают — признать независимость Косова. Но ЕС — не единственное будущее для Сербии. Никогда не бывает ситуации, когда нет альтернативы — есть альтернатива, и сербы должны её найти.

Согласно статистическим данным, доля тех, кто выступает против вступления Сербии в ЕС, впервые с 35% процентов в 2017 году выросла до 51%, а поддержка членства выросла на три процента, до 46%.

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