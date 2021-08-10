Глава МИД Киргизии: русофобии у нас нет, требуем в России не разжигать

История с посетителем детского центра в Бишкеке, который обругал сотрудницу за то, что она говорила с ним на русском языке, получила развитие. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев побеседовал с послом России Николаем Удовиченко. И заявил, что отдельные случаи бытового национализма не должны представляться в России как систематическое нарушение прав русских в Киргизии.

Отдельные случаи, не надо резких заявлений

Министр напомнил, что Киргизия — многонациональное государство и, по её Конституции, "никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений". Разумеется, сей факт никто не ставит под сомнение. Однако заявить об этом одно. А вот как дела обстоят на практике…

Судя по сказанному министром, в Бишкеке обратили внимание на заявления российских политиков. В частности, накануне в Госдуме предложили въезд тем гражданам сопредельных государств, кто нападает на русскоговорящих.

А во вторник, 10 августа, возле посольства Киргизии в Москве прошла акция, участие в которой принял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что "русские в Киргизии не гости". И отметил, что Россия на протяжении веков в ущерб себе развивала эту страну, строила там города, заводы и несла просвещение. А в настоящее время, по его словам, многие киргизские семьи живут за счет российских денег, которые зарабатывают мигранты в России.

"Наше терпение подходит к концу. Мы потребуем снизить число киргизских рабочих в России, ослабить экономические связи!" — заявил Жириновский.

Глава МИД Киргизии попросил посла "обратить внимание некоторых российских политиков о неприемлемости резких заявлений по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство, в угоду определенных провокационных элементов, которые пытаются вбить клин между двумя странами, связанных исторически дружественными взаимоотношения".

Руслан Казакбаев подчеркнул, что в Киргизии нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком. И обратил внимание, что на постсоветском пространстве только в Киргизии наряду с Белоруссией русский язык является официальным языком.

Мнение главы Россотрудничества

А вот как ситуацию прокомментировал глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем telegram-канале. Речь шла не столько о Киргизии, сколько о Казахстане, где тоже имеются случаи притеснения русскоговорящих.

"<…> история с киргизскими квотами, поездками в Россию и прочим — всё что находится в компетенции Агентства — вещь универсальная. И будет применено всюду, в том числе и в Казахстане, в том числе и при распределении квот на высшее образование среди некоторых талантливых детей из числа высокопоставленных сотрудников руководства республики. Просто чтобы простимулировать реакцию на подобные ни разу не бытовые нападения — а нападения на очевидной этнической, национальной и русофобской почве", — подчеркнул Примаков.

Собственно, нет другого варианта, кроме реакции на каждый случай подобных выпадов против русскоговорящих. Иначе их не остановить.