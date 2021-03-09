Зачем Пашинян спровоцировал в Армении политический кризис

Армения, совсем недавно вышедшая из полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, провалилась в политический кризис.

Толчком для него стало, напомним, выступление премьер-министра Пашиняна, в котором он обвинил российское оружие в малоэффективности. Речь шла об "Искандерах", к которым у него, оказывается, масса претензий.

И тут же, на следующий день, сначала эти слова опроверг замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, после чего его отправили в отставку. А уже на следующий день Генштаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление, в котором потребовал немедленной отставки самого Пашиняна в связи с неспособностью принимать адекватные решения.

Президент Армен Саркисян на поводу у военных не пошел…

Что на самом деле происходит сейчас в Армении? Об этом Любовь Степушова в программе "Точка зрения" поговорила с армянским политологом Арманом Бошяном.

— Сразу хочу уточнить: заявлений Генерального штаба было несколько. Было начальное заявление, затем к нему подключилась вся армия, командующие корпусов. На сегодня отставки Пашиняна требует вся армия.

Единственный, кто высказался нейтрально — министр обороны. Но это вопрос времени, ему просто деваться некуда. Тем более ситуация накаляется, и ему придется делать выбор.

И я не думаю, что будет быстрое решение, учитывая то, какие задачи решает Никол Пашинян.

Немного предыстории

Правильно делают, что связывают с "Искандерами".

Но речь не конкретно об "Искандерах", а о той политике, которую проводят здесь, в России. Тема того, что нам надо отказаться от пути сотрудничества с Россией, постоянно фигурирует после прихода Никола Пашиняна к власти, мол, наши взоры должны быть устремлены на поиск альтернативы.

Понятно, что реальная альтернатива — это Турция и геноцид.

Но политики, которые проводят повестку Армении, конечно, не так представляют.

"Искандер" — это был пик, истерия вокруг российского оружия началась задолго до заявления по "Искандеру". Эта истерия планомерно нагнеталась:

Мы проиграли войну, потому что это не выстрелило, было ржавое, русские не помогли, Путин виноват.

Почему опять Путин виноват?

В Армении продвигается на примитивном уровне такая повестка в провластной прессе:

Путин убил пять тысяч наших ребят, Турция и Азербайджан ни в чем не виноваты.

Вот так. То есть если кто и виноват, то только Путин. Заметьте: не Россия, а упор делается именно на ее президента.

Почему так?

Реальная политика Армении полностью и целиком антироссийская и направлена на выдавливание России из региона. Речь идет о Южном Кавказе.

По всем канонам геополитики Южный Кавказ целиком рассматривается в зоне интересов России. Россия следует этим канонам. Поэтому она пытается сохранить баланс между Арменией и Азербайджаном, несмотря на все конфликты.

И так же работает направление Грузии. Несмотря на неудачи, они сохраняют это правило.

Но конфликт разгорается до такой степени, что любая сторона может разыгрывать так называемую российскую карту. В Армении — антироссийская карта. Если вы проследите заявления азербайджанского лидера, азербайджанской прессы, то и в Азербайджане разыгрывается она же.

Потому что Армению пытаются отвести в сторону НАТО, а Азербайджан подыгрывает своему основному хозяину — Турции.

Ситуация такая, что все процессы, которые происходят в нашем регионе, имеют непосредственное отношение к России и к российскому присутствию на Южном Кавказе. И чем сильнее присутствие России на Ближнем Востоке, чем сильнее там ее успехи, тем сильнее будут антироссийские тенденции на Южном Кавказе.

Все процессы абсолютно логичны, и их можно было предсказать еще несколько лет назад, учитывая вторжение России в Сирию.

Поэтому и война в Карабахе была неизбежной. Но чтобы война была успешной для наших врагов, можно было привести такого негодяя, как Никол Пашинян. То есть процесс надо было отрабатывать.

— Но все же Пашинян широко был поддержан в Армении. Почему, кстати? Предыдущая власть для народа тоже ничего не сделала, да?

— Пашинян — это продукт предыдущей власти. Надо понимать, что предыдущая власть заигралась со своими шахматными методами и со своей многовекторностью.

Серж Саркисян четко проводил политику "и нашим, и вашим". Он сделал так, что Армения вступила в Евразийский экономический союз. В то же время наша страна подписала договор об ассоциации с Европейским союзом, который, в частности, подразумевает закрытие армянской атомной станции.

Но такая маленькая страна, как Армения, я не раз это озвучивал, не может сидеть на двух стульях, разорвет просто. Так и случилось.