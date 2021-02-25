Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент

Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" начали сбор подписей за импичмент президента Владимира Зеленского.

Парламентарии утверждают, что гарант систематически и грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины. В частности, 2 февраля своим указом президент наложил санкции на гражданина Украины Тараса Козака и запретил вещание принадлежащих ему трёх рейтинговых украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Зеленский пояснил свой волюнтаризм тем, что эти СМИ "не наши, а их", и они, мол, дезинформировали население по вопросам войны в Донбассе, коммунальных тарифов, медицинской и земельной "реформ", борьбы с коронавирусом, тотальной украинизации и многим другим. "Свадебный президент" утверждает, что сделал всё "законно, логично, оправданно и справедливо".

А после того, как его действия полностью поддержали американская послица и её коллеги из стран G7, то ликвидатор Украины полностью осмелел. И 20 февраля он подписал новый указ, накладывающий санкции на лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, его супругу Оксану Марченко и принадлежащее им имущество.

В числе 19 компаний, также попавших под горячую руку гаранта непонятно чего, оказалась сингапурская Sportmaster Operation PTE, владеющая сетью гипермаркетов "Спортмастер". Примечательно в этом то, что хозяевами компании являются двое братьев родом из родного города Зеленского — Кривого Рога. При этом эти бизнесмены совершенно аполитичны. Как предположили многие эксперты, причиной столь неожиданной санкционной цели могла быть дружба президента с владельцами сети строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр", которые развивают ещё одно торговое направление — магазины "Интерспорт". Как говорится, только бизнес — ничего личного.

"Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, вмешательство в работу других ветвей власти и СМИ, имеют все признаки узурпации власти. Есть все доказательства и аргументы (и мы их представим), касающиеся грубейшего нарушения Конституции, законов, осуществления действий, в которых есть признаки ряда составов преступлений", — заявил Виктор Медведчук, но при этом признал, что согласно законодательству запустить процесс импичмента практически невыполнимая задача.

"Мы хотим показать людям, почему мы считаем, что сегодня Зеленский недостоин этой должности и почему процедура импичмента должна быть начата", — добавил оппозиционный политик.

Рейтинг президента рухнул и продолжает дальше рушиться, но Зеленский всё ещё остаётся лидером. Досидит ли он до конца срока — это сейчас зависит вовсе не от рейтингов, которые в большой степени регулируемы, комментирует директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

До конца президентского срока Владимир Зеленский досидит: варианты его смещения, досрочных президентских выборов маловероятны, уверен эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"Дело в том, что силовые методы удержания власти всегда очень эффективны. Да, они создают определённые имиджевые проблемы, но это уже неважно. Ведь задействуют эти методы не для повышения рейтинга и даже не для его удержания, а для того, чтобы показать различным политико-олигархическим группам и административно-чиновничьему аппарату, что в условиях падения рейтинга президент не стал "хромой уткой", а всё ещё способен принимать серьёзные политические решения и воплощать их в жизнь. Да, это означает удержание власти (не только номинальной, но в первую очередь реальной) при помощи силовых механизмов и подавления оппонентов. Но это работает, а значит, Зеленскому не стоит волноваться вплоть до конца срока", — предсказывает аналитик.

Стоит отметить, что рейтинг Владимира Зеленского систематически падает вниз. Но это прерогатива не только главы украинского государства: во всём мире лидеры стран постоянно теряют доверие своих избирателей. Это закономерный процесс — ведь кандидат, заявляя о своих обещаниях, подогревает интерес своего электората, пытается продать "опиум для народа" и тем самым завоевать доверие и признание граждан, рассказывает аналитик Фонда "Украинская политика" Алексей Фещенко.

"Что касается пана Зеленского, то большинство пунктов своей предвыборной программы он не выполнил. В первую очередь нет обещанного мира в Донбассе, снижения тарифов и посадок коррупционеров. В этих ключевых направлениях всё инертно. Что касается досрочных президентских выборов, то тут нужно учитывать список политических деятелей, который предлагается обществу. Стоит отметить, что все кандидаты, которые числятся в топе претендентов на должность президента (Юрий Бойко, Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко) имеют практически в равной степени стабильный уровень поддержки, который чётко остановился у отметки 20%. Так как их риторика дифференцирована и локальна, они не могут претендовать на больший уровень голосов. Ко всему этому добавляем катастрофический уровень недоверия и токсичности вышесказанных политических фигур. В результате мы не имеем адекватной альтернативы Зеленскому, которая могла бы его "подвинуть" с поста главы государства. Поэтому, даже при условии постоянной потери рейтинга, провалов во внутренней и внешней политике, вопрос досрочных выборов не стоит на повестке дня. Однако зная особенности украинского политического ландшафта, всё может стремительно измениться", — резюмирует Фещенко.

Дело в том, что в Зеленском ещё не все разочаровались — у президента пока сохраняется электоральная база в размере 18-20%. Это, разумеется, очень мало, но ещё не критично, считает политолог Никита Трачук. К тому же, как отмечает эксперт, по закрытой информации после введённых санкций и закрытия каналов и фирм рейтинг главы государства местами немного подрос.

"Во второй срок Зеленского на данный момент я не верю — считаю его маловероятным, не более 10-15%. А досидит ли он свой первый срок? Это возможно. Для этого ему нужны внешняя легитимность, что у него пока есть (хотя Джо Байден его пока игнорирует), и внутренний консенсус элит с Зеленским ("пакт о ненападении"), который тоже пока что сохраняется. Имея эти 2 столпа, можно усидеть с любым рейтингом. Напомню, что Порошенко к концу своей каденции имел поддержку не более 10%, и при этом его не думали свергать. Во время избирательной кампании он даже смог "докачать" свой рейтинг до 25% (сейчас у него популярность в пределах 18-20%). В настоящее время у Зеленского и "слуг" уже не стоит задача нравиться гражданам, у них сейчас включён режим выживания, им необходимо сплотиться и ополчиться на конкурентов и недоброжелателей, чтобы досидеть свои сроки. Поэтому мнение народа теперь для них некритично. Должен также отметить, что Зеленский играет против правил, сложившихся в нашей политической системе: его действия нервные, хаотичные и непредсказуемые. К примеру, никто не ожидал, что он антиконституционно и противозаконно осмелится закрыть телеканалы и ввести санкции в отношении Виктора Медведчука, его соратников и супруги. Это личное решение президента ломает установившиеся правила игры. Поэтому есть высокая вероятность майдана и ситуативного объединения старых элит, считающих, что правление Зеленского несёт угрозы им самим и их активам. Но пока что ситуация патовая: у президента нет уровня поддержки и возможностей полностью зачистить неподконтрольное ему информационное поле, а у его противников-олигархов нет соответствующих сил и западной поддержки, чтобы легитимизировать очередной майдан или хотя бы досрочные выборы. Так что тактику "1000 порезов" никто не отменял, и Зеленского продолжат раскачивать, требуя от него добровольной отставки. Хотя более вероятно, что он с трудом, но всё же досидит свой срок", — резюмирует Трачук.

Аналитик Сергей Саливон считает, что второй срок нынешнего президента крайне маловероятен: если только США не дадут добро на установление власти реальной профашистской хунты по латиноамериканскому образцу 1970-1980-х (кстати, некоторые из них имели внешние атрибуты выборности). Что же касается первого срока, то пока реальных угроз для Зеленского нет, но до конца уверенности в том, что досидит, вряд ли есть и у него самого: мало ли что может произойти за оставшиеся 3 года.