Как Франция стала главным сторонником антироссийских санкций в ЕС

Высокопоставленные французские чиновники стали часто высказываться в поддержку новых санкций против России. У Парижа и Москвы ранее было немало точек соприкосновения, несмотря на разногласия по многим вопросам. Теперь эти времена в прошлом?

Из Парижа звучат жесткие заявления

Вот, например, госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал недостаточными санкции Евросоюза, введенные против России.

"Санкции (против РФ) уже были введены, но ясно, что их недостаточно", — заявил он в понедельник в эфире радиостанции France Inter. При этом самый очевидный объект для санкций — проект "Северный поток-2". Однако месье Бон заявил, что возможное решение по этому вопросу должен принимать Берлин. "Мы уже говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта", — добавил Бон.

А на прошлой неделе министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед саммитом глав МИД Евросоюза заявил, что против России надо ввести "действенные" санкции в связи с делом Алексея Навального.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными", — подчеркнул Ле Дриан.

Как известно, никаких решение на саммите Евросоюза по поводу каких-либо санкций принято не было. И даже более того, никто из министров ничего не предложил по этому поводу. Но это, разумеется, не означает, что вопрос о санкциях снят с повестки.

Претензии на роль лидера

Заметно ужесточение риторики французских официальных лиц. То есть в Париже никогда не подвергали сомнению санкции как таковые — речь о заявлениях представителей действующих властей. Однако призывы сделать их "действительно действенными" все же для официальных представителей правительства Франции нельзя назвать характерными. До недавнего времени, по крайней мере. Что же произошло?

Стоит заметить, что французы склонны к жестким высказываниям. Но совсем необязательно, что они будут воплощены на практике. Достаточно вспомнить, сколько всего было сказано в прошлом году президентом Франции Эммануэлем Макроном в адрес Турции и проводимой ею политики. И что в итоге? И ничего. Ну то есть как ничего, недавно в Анкаре сообщили о письме Макрона, который предложил обсудить все спорные вопросы и решить проблемы.

Можно также отметить, что риторика в адрес России призвана подчеркнуть лидирующую роль Франции в Евросоюзе и способность обозначать свою позицию без понукания из Вашингтона. Дескать, мы тоже так можем.

Правда, обращает на себя внимание, что вопрос о "Северном потоке-2" Париж переадресовал Берлину. Мол, мы свою точку зрения высказали, а немцы сами пусть решают.

Можно ли говорить о радикальном пересмотре Парижем политики в отношении России? Судить стоит по делам. Пока власти Франции не сделали ничего такого, что грозятся сделать. Остается подождать, что будет дальше — ясность наступит скоро.