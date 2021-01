16 января на Украине вступили в силу новые положения принятого ещё при Порошенко закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", по которым на украинский язык должна перейти вся сфера услуг.

Стоит отметить, что ровно 7 лет назад Верховная рада приняла пакет документов, прозванных "диктаторскими законами Януковича". Тогда против них страшно возмутились как сами "революционеры" на Майдане, так и западные политики, названивавшие президенту Украины. Во-первых, те законы были абсолютно демократичными и соответствовали западным аналогам; во-вторых, если бы Янукович не струсил и действовал в соответствии с ними, то удалось бы избежать госпереворота со всеми его последствиями.

Итак, в чём суть нововведения? Отныне в торговле, службе быта, медицинских и фитнес-учреждениях, АЗС, общепите и т. д. с посетителями и клиентами предписывается общаться исключительно на государственном языке. Причём это касается и частных предприятий. Это требование распространяется также на вывески и ценники. Хотя есть оговорка: если покупатель попросит общаться с ним на ином языке, то ему должны пойти навстречу (интересно, что будет, если заговорят на арабском или армянском?).

Однако многие руководители фирм всё равно категорически против этого: они опасаются, что добровольные украинизаторы (из числа "патриотов"-радикалов) могут зафиксировать этот факт и пожаловаться шпрехенфюреру (уполномоченному за соблюдением норм этого закона). Правда, продавцов, официантов и кассиров штрафовать пока не смогут (им дали отсрочку до 16 июля 2022), а юрлицам, чьих работников застукают за употреблением не украинских слов, после предупреждения могут оштрафовать на 150-200 евро.

Предприниматель из Киева Алексей Давыденко (хозяин небольшой сети магазинов медтехники "Рідні Медтехника") пригрозил увольнением своим сотрудникам, которые откажутся говорить по-украински с посетителями.

При этом сам он в быту общается на русском языке. Журналисты 16 января зашли в магазинчик Давыденко, и пообщались с одной из продавщиц исключительно по-русски. Она пояснила: "Я считаю, что это геноцид русскоязычных". И в других киевских магазинах многие сотрудники продолжают говорить с клиентами по-русски. Так что теперь вопрос стоит так: кто кого переборет?

Макс Назаров (телеведущий канала "Наш"):

Янина Соколовская (спецкор по Украине российской газеты "Коммерсант") была удивлена, что на 30-м году независимости в стране понадобилось вводить должность языкового надсмотрщика. подчеркнув, что теперь права украинского языка будут расширены — мягко, но твёрдо.

Артём Марчевский (генпродюсер телеканала "112")

Юрий Бойко (народный депутат):

Блогер Елена Буданова написала, что лента в facebook полна публикаций возмущённых друзей. Их объединяет одно: все протестующие отстаивают право украинцев говорить на русском языке, неизменно подчёркивая, что они-то сами при этом знают и любят и украинский язык тоже.

Народный депутат Александр Дубинский посетовал, что если бы граждане жили не в пещерном рагулизме, а в цивилизованном государстве, то штрафы бы этим самым государством взымались за другое. За то, что вашим родителям не вовремя оформили субсидию. За произвол облэнерго. За отказ везти льготного пассажира в транспорте. За неубранный снег. За неприехавшую скорую. Но это возможно только в цивилизованном мире.

Елена Лёшенко (политолог):

Максим Войтенко (блогер):

"О мовном законе говорить особо нечего — и так всё понятно. Принимали его люди, для которых идеалом является та же Румыния 1930-х. Дед мой вырос в королевстве Румыния и мне рассказывал, что его румыны били за русский язык так, что кожа была цвета модных во время моего детства джинсов-варёнок. Насильственная украинизация стартовала в 1920-х. Многих её апологетов расстреляли. Пока им не выбили мозги в подвале выстрелом в затылок, они по велению партии успели записать в украинцы множество неукраинского населения, перевести делопроизводство на украинский язык и т. п. Переводили силком на украинский язык газеты, систему образования. Всё это мы уже видели при нашем гетмане Порошенко и комике Зеленском. Так что, как говаривал царь Соломон, и это пройдет. Тем более, что мы имеем дело не с компанией буйных и энергичных большевиков, а со сворой вороватых идиотов".

Журналистка Олеся Медведева отметила, что некоторые люди её периодически обвиняют в ненависти к госязыку, говоря, что она сеет вражду.

"Все их слюнобрызгательства — чистой воды бредятина и желание попиариться на мне и показать приверженность хозяевам. Да, я говорю, пишу и снимаю блоги, интервью и программы исключительно на русском языке. Я очень люблю украинский язык, но я не люблю диктат, манипуляции и дискриминацию. Не люблю закручивание гаек и наплевательское отношение к законам. Я считаю русский язык нашим достоянием, возможностью иметь широкий кругозор, быть в полиязыковой среде, быть мультикультурной личностью.

Ограничивать развитие языков нельзя, добавлять новые языки можно и нужно. Мир динамично развивается и вообще: So many languages you know, so many times you are a man. Поэтому все попытки принудительного насаждения моноязычия разобьются в дребезги об душу украинского народа, который говорит по-русски и имеет на это полное право. С 16 января вступают жёсткие нормы языкового закона, который является антиконституционным и однозначно дискриминационным. Он однозначно встретит противодействие народа. Я не отвергаю государственный язык, я его люблю и принимаю, но так же я буду защищать и свой родной язык — русский. Эти оба языка — мои, и я не отрекусь ни от одного из них".