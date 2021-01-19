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Автор Руслан Веснянко

Стартовал очередной этап насильственной украинизации

Мир » Бывший СССР » Украина

16 января на Украине вступили в силу новые положения принятого ещё при Порошенко закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", по которым на украинский язык должна перейти вся сфера услуг.

Стартовал очередной этап насильственной украинизации

Стоит отметить, что ровно 7 лет назад Верховная рада приняла пакет документов, прозванных "диктаторскими законами Януковича". Тогда против них страшно возмутились как сами "революционеры" на Майдане, так и западные политики, названивавшие президенту Украины. Во-первых, те законы были абсолютно демократичными и соответствовали западным аналогам; во-вторых, если бы Янукович не струсил и действовал в соответствии с ними, то удалось бы избежать госпереворота со всеми его последствиями.

Итак, в чём суть нововведения? Отныне в торговле, службе быта, медицинских и фитнес-учреждениях, АЗС, общепите и т. д. с посетителями и клиентами предписывается общаться исключительно на государственном языке. Причём это касается и частных предприятий. Это требование распространяется также на вывески и ценники. Хотя есть оговорка: если покупатель попросит общаться с ним на ином языке, то ему должны пойти навстречу (интересно, что будет, если заговорят на арабском или армянском?).

Однако многие руководители фирм всё равно категорически против этого: они опасаются, что добровольные украинизаторы (из числа "патриотов"-радикалов) могут зафиксировать этот факт и пожаловаться шпрехенфюреру (уполномоченному за соблюдением норм этого закона). Правда, продавцов, официантов и кассиров штрафовать пока не смогут (им дали отсрочку до 16 июля 2022), а юрлицам, чьих работников застукают за употреблением не украинских слов, после предупреждения могут оштрафовать на 150-200 евро.

Предприниматель из Киева Алексей Давыденко (хозяин небольшой сети магазинов медтехники "Рідні Медтехника") пригрозил увольнением своим сотрудникам, которые откажутся говорить по-украински с посетителями.

"Наша семья и наша компания полностью поддерживают этот закон и такую мягкую украинизацию. Хочу чётко сказать: если не общаться на украинском с посетителями — это ваша принципиальная позиция, прошу не затягивать и уйти по собственному желанию", — сообщил он своим сотрудникам.

При этом сам он в быту общается на русском языке. Журналисты 16 января зашли в магазинчик Давыденко, и пообщались с одной из продавщиц исключительно по-русски. Она пояснила: "Я считаю, что это геноцид русскоязычных". И в других киевских магазинах многие сотрудники продолжают говорить с клиентами по-русски. Так что теперь вопрос стоит так: кто кого переборет?

Макс Назаров (телеведущий канала "Наш"):

"Перестаньте писать о любви к украинскому языку, словно мы его хороним, ему ничего не грозит: как был соловьиным, певучим и красивым, таким и останется; как были обязаны президент и госслужба говорить на нём, так и пожалуйста. Давайте будем думать, что делать с десятками миллионов простых (и это без Крыма и части Донбасса) русскоговорящих. Мы не иностранцы, мы не нацменьшинство, мы не какие-то неправильные украинцы. Нас защищают Конституция, национальные законы и международные хартии (почитайте уже их наконец-то!).

А мы не ленимся открыть документы и узнать, что никакая падла не имеет права дискриминации по языковому признаку условного кассира в супермаркете (это докажет любой справедливый суд, желательно ЕСПЧ). Знает ли об этом условный кассир? Есть сомнения! Могут ли уволить условного кассира? Могут, но, на каком основании? Сейчас начинается новая битва в этой дуре-войне, сейчас снова будут слышны кричалки о "чемодан-вокзал-Россия". Но не забывайте, что мы здесь хозяева, это наша земля, это наша страна, это наше государство. Наш паспорт на двух языках, и все здесь равны, а кто-то украиноязычный и в вышиванке не ровнее нас, нет! Не нужно бояться, нужно знать свои права и учить языки".

Янина Соколовская (спецкор по Украине российской газеты "Коммерсант") была удивлена, что на 30-м году независимости в стране понадобилось вводить должность языкового надсмотрщика. подчеркнув, что теперь права украинского языка будут расширены — мягко, но твёрдо.

Артём Марчевский (генпродюсер телеканала "112")

"День национального позора! Сегодня вступила в силу статья скандального закона, обязывающая всех поставщиков услуг общаться с гражданами на украинском языке, если клиент не попросит говорить на другом, приемлемом для обеих сторон. Клиент, который увидит "нарушение со стороны работников сферы услуг", может обратиться к уполномоченному по защите госязыка, бывшему нардепу и члену "Народного фронта" Тарасу Кременю. Уже забыто обещание объединить расколотую Майданом Украину — её планомерно раскалывают дальше. Порошенко может гордиться своим преемником. Не буду цитировать Конституцию Украины, которая защищает права русскоязычного населения конкретной статьей — наша Конституция уже давно игнорируется властью. У нас сегодня "министерство пропаганды" и Нацсовет определяют, что можно говорить, читать и смотреть гражданам. Также как министерство, призванное заботиться об уровне жизни украинцев, правильнее называть "министерство антисоциальной политики".

Как известно, русский язык в числе шести языков является официальным языком ООН и ЮНЕСКО. Интересно, наш гарант, если у него спросят, как будет объяснять в Нью-Йорке, что у нас за него можно получить штраф? А он в курсе, что в США нет государственного языка? И от этого страна не стала менее богатой и могущественной. Он явно не знает, что каждый Штат сам определяет свои "официальные языки". И в том же Нью-Йорке 7 (!) официальных языков, в т. ч. и русский! Я абсолютно уверен, что на Украине есть политические силы и воля, чтобы преодолеть нынешнюю напасть, и растущий авторитет "Оппозиционной платформы — За жизнь" даёт повод быть уверенным, что эта позорная статья будет отменена, как и сам антинародный языковый закон".

Юрий Бойко (народный депутат):

"Сегодня вступили в силу положения языкового закона, открывающие новый виток дискриминации русского языка и языков национальных меньшинств. Вводятся новые ограничения и штрафы за использование родного для миллионов украинцев языка в сфере услуг. Нельзя наказывать людей за их родной язык, за тот язык, на котором говорят в семьях. Это путь в никуда. Русский язык и языки национальных общин — важная часть современной украинской культуры и современного украинского общества. Единство многообразного и многонационального украинского народа надо сохранять и укреплять. Зе-власть же выбрала другой путь — продолжает политику дискриминации и разъединения страны, начатую ещё Порошенко. Зеленский не нашёл в себе сил выполнить обещанное на выборах и перешёл на сторону радикалов-ксенофобов из партии войны. Его мало заботит недовольство людей и критика со стороны международных правозащитных организаций, Венецианской комиссии. Ему и "слугам" всё равно, что такие ограничения нарушают конституционные права граждан и увеличивают напряжение и конфликтность в обществе. Но зато чиновники получают ещё один повод унижать людей и ещё один источник коррупционных доходов. Если Зе-команда не готова вернуть украинцам украденные у них права, это сделает наша команда после победы на выборах".

Блогер Елена Буданова написала, что лента в facebook полна публикаций возмущённых друзей. Их объединяет одно: все протестующие отстаивают право украинцев говорить на русском языке, неизменно подчёркивая, что они-то сами при этом знают и любят и украинский язык тоже.

"А можно я не буду признаваться в любви к мове? Во-первых, это будет звучать, как унижающая достоинство русскоговорящего человека попытка оправдаться в глазах україномовних сограждан, очень озабоченных этим своим качеством. Во-вторых, кто сказал, что я вообще обязана любить украинский язык? На каком основании? На том, что он родной для половины населения Украины? А русский — родной для второй половины населения этой страны и для меня в частности. И мы, русскоговорящие украинцы, сюда не понаехали, мы — коренное население этих земель, а наши предки жили здесь задолго до появления на этой территории государства Украина с его новоиспечёнными дурацкими законами. Наши политологи и политики, защищающие русскоязычное население, регулярно повторяют: "В Украине есть один государственный язык — украинский, и это никем не оспаривается, но…"

А я считаю, что один государственный язык — это дискриминация половины коренного населения страны и является возмутительной попыткой ассимиляции русскоговорящих этнических украинцев. Поэтому все в сад с разговорами о своей любви к украинскому языку! Вот когда это государство научится любить и уважать мой родной русский язык, на котором говорит половина моих соотечественников, вот тогда и поговорим о любви и уважении к языку, на котором говорит его вторая половина. И ни днём раньше!"

Народный депутат Александр Дубинский посетовал, что если бы граждане жили не в пещерном рагулизме, а в цивилизованном государстве, то штрафы бы этим самым государством взымались за другое. За то, что вашим родителям не вовремя оформили субсидию. За произвол облэнерго. За отказ везти льготного пассажира в транспорте. За неубранный снег. За неприехавшую скорую. Но это возможно только в цивилизованном мире.

Елена Лёшенко (политолог):

"Ну что, с настоящим "диктаторским законом 16 января" нас! Как в том анекдоте: это уже Европа или будет ещё хуже?"

Максим Войтенко (блогер):

"О мовном законе говорить особо нечего — и так всё понятно. Принимали его люди, для которых идеалом является та же Румыния 1930-х. Дед мой вырос в королевстве Румыния и мне рассказывал, что его румыны били за русский язык так, что кожа была цвета модных во время моего детства джинсов-варёнок. Насильственная украинизация стартовала в 1920-х. Многих её апологетов расстреляли. Пока им не выбили мозги в подвале выстрелом в затылок, они по велению партии успели записать в украинцы множество неукраинского населения, перевести делопроизводство на украинский язык и т. п. Переводили силком на украинский язык газеты, систему образования. Всё это мы уже видели при нашем гетмане Порошенко и комике Зеленском. Так что, как говаривал царь Соломон, и это пройдет. Тем более, что мы имеем дело не с компанией буйных и энергичных большевиков, а со сворой вороватых идиотов".

Журналистка Олеся Медведева отметила, что некоторые люди её периодически обвиняют в ненависти к госязыку, говоря, что она сеет вражду.

"Все их слюнобрызгательства — чистой воды бредятина и желание попиариться на мне и показать приверженность хозяевам. Да, я говорю, пишу и снимаю блоги, интервью и программы исключительно на русском языке. Я очень люблю украинский язык, но я не люблю диктат, манипуляции и дискриминацию. Не люблю закручивание гаек и наплевательское отношение к законам. Я считаю русский язык нашим достоянием, возможностью иметь широкий кругозор, быть в полиязыковой среде, быть мультикультурной личностью.

Ограничивать развитие языков нельзя, добавлять новые языки можно и нужно. Мир динамично развивается и вообще: So many languages you know, so many times you are a man. Поэтому все попытки принудительного насаждения моноязычия разобьются в дребезги об душу украинского народа, который говорит по-русски и имеет на это полное право. С 16 января вступают жёсткие нормы языкового закона, который является антиконституционным и однозначно дискриминационным. Он однозначно встретит противодействие народа. Я не отвергаю государственный язык, я его люблю и принимаю, но так же я буду защищать и свой родной язык — русский. Эти оба языка — мои, и я не отрекусь ни от одного из них".

Владимир Быстряков (композитор)

"Хорошо, что ноты пока не переводят на украинский".

Кирилл Барашков (адвокат):

"Итак, с 16 января 2021:

  • не дублирую свой сайт на украинском и не перевожу переписку с клиентами на украинский;
  • моё первое обращение — на русском, в публичной сфере не буду общаться на украинском;
  • предприятие сферы торговли или услуг, в котором на мою просьбу не перейдут на русский — в пожизненный чёрный список!

Самое смешное и одновременно печальное то, что на украинском языке на Украине мало кто умеет говорить, в том числе и сами рьяные украинизаторы — достаточно послушать их публичные выступления, в большинстве случаев это пресловутый суржик. А в быту и между собой они говорят по-русски! Не говоря уже о том, что в современную мову вводят словечки из галицийского и канадского диалектов, навязывают новые правила грамматики и даже предлагают перейти на латиницу. Маразм заразен, безграничен и неизлечим!"

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы украина украинский язык
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