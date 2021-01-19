Стартовал очередной этап насильственной украинизации

16 января на Украине вступили в силу новые положения принятого ещё при Порошенко закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", по которым на украинский язык должна перейти вся сфера услуг.

Стоит отметить, что ровно 7 лет назад Верховная рада приняла пакет документов, прозванных "диктаторскими законами Януковича". Тогда против них страшно возмутились как сами "революционеры" на Майдане, так и западные политики, названивавшие президенту Украины. Во-первых, те законы были абсолютно демократичными и соответствовали западным аналогам; во-вторых, если бы Янукович не струсил и действовал в соответствии с ними, то удалось бы избежать госпереворота со всеми его последствиями.

Итак, в чём суть нововведения? Отныне в торговле, службе быта, медицинских и фитнес-учреждениях, АЗС, общепите и т. д. с посетителями и клиентами предписывается общаться исключительно на государственном языке. Причём это касается и частных предприятий. Это требование распространяется также на вывески и ценники. Хотя есть оговорка: если покупатель попросит общаться с ним на ином языке, то ему должны пойти навстречу (интересно, что будет, если заговорят на арабском или армянском?).

Однако многие руководители фирм всё равно категорически против этого: они опасаются, что добровольные украинизаторы (из числа "патриотов"-радикалов) могут зафиксировать этот факт и пожаловаться шпрехенфюреру (уполномоченному за соблюдением норм этого закона). Правда, продавцов, официантов и кассиров штрафовать пока не смогут (им дали отсрочку до 16 июля 2022), а юрлицам, чьих работников застукают за употреблением не украинских слов, после предупреждения могут оштрафовать на 150-200 евро.

Предприниматель из Киева Алексей Давыденко (хозяин небольшой сети магазинов медтехники "Рідні Медтехника") пригрозил увольнением своим сотрудникам, которые откажутся говорить по-украински с посетителями.

"Наша семья и наша компания полностью поддерживают этот закон и такую мягкую украинизацию. Хочу чётко сказать: если не общаться на украинском с посетителями — это ваша принципиальная позиция, прошу не затягивать и уйти по собственному желанию", — сообщил он своим сотрудникам.

При этом сам он в быту общается на русском языке. Журналисты 16 января зашли в магазинчик Давыденко, и пообщались с одной из продавщиц исключительно по-русски. Она пояснила: "Я считаю, что это геноцид русскоязычных". И в других киевских магазинах многие сотрудники продолжают говорить с клиентами по-русски. Так что теперь вопрос стоит так: кто кого переборет?

Макс Назаров (телеведущий канала "Наш"):

"Перестаньте писать о любви к украинскому языку, словно мы его хороним, ему ничего не грозит: как был соловьиным, певучим и красивым, таким и останется; как были обязаны президент и госслужба говорить на нём, так и пожалуйста. Давайте будем думать, что делать с десятками миллионов простых (и это без Крыма и части Донбасса) русскоговорящих. Мы не иностранцы, мы не нацменьшинство, мы не какие-то неправильные украинцы. Нас защищают Конституция, национальные законы и международные хартии (почитайте уже их наконец-то!). А мы не ленимся открыть документы и узнать, что никакая падла не имеет права дискриминации по языковому признаку условного кассира в супермаркете (это докажет любой справедливый суд, желательно ЕСПЧ). Знает ли об этом условный кассир? Есть сомнения! Могут ли уволить условного кассира? Могут, но, на каком основании? Сейчас начинается новая битва в этой дуре-войне, сейчас снова будут слышны кричалки о "чемодан-вокзал-Россия". Но не забывайте, что мы здесь хозяева, это наша земля, это наша страна, это наше государство. Наш паспорт на двух языках, и все здесь равны, а кто-то украиноязычный и в вышиванке не ровнее нас, нет! Не нужно бояться, нужно знать свои права и учить языки".

Янина Соколовская (спецкор по Украине российской газеты "Коммерсант") была удивлена, что на 30-м году независимости в стране понадобилось вводить должность языкового надсмотрщика. подчеркнув, что теперь права украинского языка будут расширены — мягко, но твёрдо.

Артём Марчевский (генпродюсер телеканала "112")

"День национального позора! Сегодня вступила в силу статья скандального закона, обязывающая всех поставщиков услуг общаться с гражданами на украинском языке, если клиент не попросит говорить на другом, приемлемом для обеих сторон. Клиент, который увидит "нарушение со стороны работников сферы услуг", может обратиться к уполномоченному по защите госязыка, бывшему нардепу и члену "Народного фронта" Тарасу Кременю. Уже забыто обещание объединить расколотую Майданом Украину — её планомерно раскалывают дальше. Порошенко может гордиться своим преемником. Не буду цитировать Конституцию Украины, которая защищает права русскоязычного населения конкретной статьей — наша Конституция уже давно игнорируется властью. У нас сегодня "министерство пропаганды" и Нацсовет определяют, что можно говорить, читать и смотреть гражданам. Также как министерство, призванное заботиться об уровне жизни украинцев, правильнее называть "министерство антисоциальной политики". Как известно, русский язык в числе шести языков является официальным языком ООН и ЮНЕСКО. Интересно, наш гарант, если у него спросят, как будет объяснять в Нью-Йорке, что у нас за него можно получить штраф? А он в курсе, что в США нет государственного языка? И от этого страна не стала менее богатой и могущественной. Он явно не знает, что каждый Штат сам определяет свои "официальные языки". И в том же Нью-Йорке 7 (!) официальных языков, в т. ч. и русский! Я абсолютно уверен, что на Украине есть политические силы и воля, чтобы преодолеть нынешнюю напасть, и растущий авторитет "Оппозиционной платформы — За жизнь" даёт повод быть уверенным, что эта позорная статья будет отменена, как и сам антинародный языковый закон".

Юрий Бойко (народный депутат):

"Сегодня вступили в силу положения языкового закона, открывающие новый виток дискриминации русского языка и языков национальных меньшинств. Вводятся новые ограничения и штрафы за использование родного для миллионов украинцев языка в сфере услуг. Нельзя наказывать людей за их родной язык, за тот язык, на котором говорят в семьях. Это путь в никуда. Русский язык и языки национальных общин — важная часть современной украинской культуры и современного украинского общества. Единство многообразного и многонационального украинского народа надо сохранять и укреплять. Зе-власть же выбрала другой путь — продолжает политику дискриминации и разъединения страны, начатую ещё Порошенко. Зеленский не нашёл в себе сил выполнить обещанное на выборах и перешёл на сторону радикалов-ксенофобов из партии войны. Его мало заботит недовольство людей и критика со стороны международных правозащитных организаций, Венецианской комиссии. Ему и "слугам" всё равно, что такие ограничения нарушают конституционные права граждан и увеличивают напряжение и конфликтность в обществе. Но зато чиновники получают ещё один повод унижать людей и ещё один источник коррупционных доходов. Если Зе-команда не готова вернуть украинцам украденные у них права, это сделает наша команда после победы на выборах".

Блогер Елена Буданова написала, что лента в facebook полна публикаций возмущённых друзей. Их объединяет одно: все протестующие отстаивают право украинцев говорить на русском языке, неизменно подчёркивая, что они-то сами при этом знают и любят и украинский язык тоже.

"А можно я не буду признаваться в любви к мове? Во-первых, это будет звучать, как унижающая достоинство русскоговорящего человека попытка оправдаться в глазах україномовних сограждан, очень озабоченных этим своим качеством. Во-вторых, кто сказал, что я вообще обязана любить украинский язык? На каком основании? На том, что он родной для половины населения Украины? А русский — родной для второй половины населения этой страны и для меня в частности. И мы, русскоговорящие украинцы, сюда не понаехали, мы — коренное население этих земель, а наши предки жили здесь задолго до появления на этой территории государства Украина с его новоиспечёнными дурацкими законами. Наши политологи и политики, защищающие русскоязычное население, регулярно повторяют: "В Украине есть один государственный язык — украинский, и это никем не оспаривается, но…" А я считаю, что один государственный язык — это дискриминация половины коренного населения страны и является возмутительной попыткой ассимиляции русскоговорящих этнических украинцев. Поэтому все в сад с разговорами о своей любви к украинскому языку! Вот когда это государство научится любить и уважать мой родной русский язык, на котором говорит половина моих соотечественников, вот тогда и поговорим о любви и уважении к языку, на котором говорит его вторая половина. И ни днём раньше!"

Народный депутат Александр Дубинский посетовал, что если бы граждане жили не в пещерном рагулизме, а в цивилизованном государстве, то штрафы бы этим самым государством взымались за другое. За то, что вашим родителям не вовремя оформили субсидию. За произвол облэнерго. За отказ везти льготного пассажира в транспорте. За неубранный снег. За неприехавшую скорую. Но это возможно только в цивилизованном мире.

Елена Лёшенко (политолог):

"Ну что, с настоящим "диктаторским законом 16 января" нас! Как в том анекдоте: это уже Европа или будет ещё хуже?"

Максим Войтенко (блогер):

"О мовном законе говорить особо нечего — и так всё понятно. Принимали его люди, для которых идеалом является та же Румыния 1930-х. Дед мой вырос в королевстве Румыния и мне рассказывал, что его румыны били за русский язык так, что кожа была цвета модных во время моего детства джинсов-варёнок. Насильственная украинизация стартовала в 1920-х. Многих её апологетов расстреляли. Пока им не выбили мозги в подвале выстрелом в затылок, они по велению партии успели записать в украинцы множество неукраинского населения, перевести делопроизводство на украинский язык и т. п. Переводили силком на украинский язык газеты, систему образования. Всё это мы уже видели при нашем гетмане Порошенко и комике Зеленском. Так что, как говаривал царь Соломон, и это пройдет. Тем более, что мы имеем дело не с компанией буйных и энергичных большевиков, а со сворой вороватых идиотов".

Журналистка Олеся Медведева отметила, что некоторые люди её периодически обвиняют в ненависти к госязыку, говоря, что она сеет вражду.

"Все их слюнобрызгательства — чистой воды бредятина и желание попиариться на мне и показать приверженность хозяевам. Да, я говорю, пишу и снимаю блоги, интервью и программы исключительно на русском языке. Я очень люблю украинский язык, но я не люблю диктат, манипуляции и дискриминацию. Не люблю закручивание гаек и наплевательское отношение к законам. Я считаю русский язык нашим достоянием, возможностью иметь широкий кругозор, быть в полиязыковой среде, быть мультикультурной личностью. Ограничивать развитие языков нельзя, добавлять новые языки можно и нужно. Мир динамично развивается и вообще: So many languages you know, so many times you are a man. Поэтому все попытки принудительного насаждения моноязычия разобьются в дребезги об душу украинского народа, который говорит по-русски и имеет на это полное право. С 16 января вступают жёсткие нормы языкового закона, который является антиконституционным и однозначно дискриминационным. Он однозначно встретит противодействие народа. Я не отвергаю государственный язык, я его люблю и принимаю, но так же я буду защищать и свой родной язык — русский. Эти оба языка — мои, и я не отрекусь ни от одного из них".

Владимир Быстряков (композитор)

"Хорошо, что ноты пока не переводят на украинский".

Кирилл Барашков (адвокат):

"Итак, с 16 января 2021:

не дублирую свой сайт на украинском и не перевожу переписку с клиентами на украинский;

моё первое обращение — на русском, в публичной сфере не буду общаться на украинском;

предприятие сферы торговли или услуг, в котором на мою просьбу не перейдут на русский — в пожизненный чёрный список!

Самое смешное и одновременно печальное то, что на украинском языке на Украине мало кто умеет говорить, в том числе и сами рьяные украинизаторы — достаточно послушать их публичные выступления, в большинстве случаев это пресловутый суржик. А в быту и между собой они говорят по-русски! Не говоря уже о том, что в современную мову вводят словечки из галицийского и канадского диалектов, навязывают новые правила грамматики и даже предлагают перейти на латиницу. Маразм заразен, безграничен и неизлечим!"