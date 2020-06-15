Игорь Коротченко: в США — даже не майдан, а хуже, это — хаос

Почему новая Концепция ядерного сдерживания особенно важна и актуально именно сейчас, когда в США царит полный хаос? Почему это подрывает безопасность во всем мире? Как защищена Россия? Почему постоянно всем угрожавший президент Трамп проявляет нерешительность? Что надо делать и почему? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

О новой концепции ядерного сдерживания

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Игорь Коротченко о новой концепции ядерного сдерживания

Ядерное сдерживание России: новая Концепция и свежий пример её необходимости

С точки зрения ПВО у нас надежно все прикрыто

— Игорь, Указ Президента о новой концепции ядерного сдерживания действует не только на территории России, но и везде, где мы присутствуем? Но в случае необходимости в первую очередь будут задействованы обычные виды вооружений?

— Да, нашу авиабазу "Хмеймим" в Сирии прикрывает такая многослойная группировка сил средств ПВО. Основным элементом является "Тор-М2". Из нескольких сотен сбитых беспилотников, которые террористы направляли для атаки нашей авиабазы, 90% — это заслуга комплексов "Тор-М2". Поэтому, я считаю, что у нас с точки зрения ПВО как войсковой, так и ПВО страны, надежно все прикрыто.

В прошлом году в присутствии Президента Путина в Ижевске был подписан контракт между производителем комплексов "Тор-М2" Ижевским электромеханическим заводом "Купол", входящий в состав концерна "Алмаз — Антей", и Министерством обороны. Контакт на 100 миллиардов рублей предусматривает в рамках новой государственной программы вооружений дивизионные закупки комплексов "Тор-М2" в разных вариантах исполнения.

Мы наращиваем многослойную группировку так же и "Буками". Уже появился "Бук-М3". Система С-350 — истребитель крылатых ракет, фактически такой наземный комплекс. Это — страховка нас от любых форс-мажорных обстоятельств.

На фоне кризисных явлений в США это — крайне актуально. Мы теперь вообще не знаем, что там может произойти. Поэтому готовность должна быть полная. Мы Штатам послали сигнал: ребята, контролируйте свои ядерные силы, не дай Бог, чтобы не случилось каких-то несанкционированных действий.

Хотя любой позиционный район, где развернуты межконтинентальные баллистические ракеты, конечно, предмет охраны и безопасности №1. Но с учетом того хаоса, в который сегодня погружается США (чем черт не шутит), мы готовы в любой момент парировать любые угрозы.

Трамп — это американский Хрущев

— США уже вышли из ряда важных договоров по безопасности. И с приходом к власти Трампа их политика и оперативные действия уже стали более спонтанными, хаотичными и непредсказуемыми. Идет какое-то обострение ситуации, кризис или это теперь обычный нормальный рабочий фон?

— Я думаю, это — военно-политический волюнтаризм в стиле Хрущева. Трамп по своим повадкам, по непредсказуемости — это Никита Сергеевич американский. Я сам порою поражаюсь, насколько безответственно действует нынешний американский лидер. Такого не было никогда. Все-таки первое лицо государство в таких вопросах не должно проявлять волюнтаризм.

Трамп постоянно блефует, запугивает. Он привык действовать как бизнесмен — методом наскока-отскока для того, чтобы получить желаемый результат. Но одно дело — глава строительной компании, девелопер, и совсем другое — глава государства. Такой безответственный, непредсказуемый стиль, просто на грани фола, а иногда и за гранью. Я думаю, что ничего хорошего от этого нет ни самим США, ни всем остальным.

В США — даже не майдан, это — хаос

— Сейчас все США уже охватил хаос. Трамп все-таки будет действовать решительно, чтобы это остановить? И как?

— Если бы Трамп был решителен, в города уже была бы введена национальная гвардия и этих мародеров просто зачистили бы. С другой стороны, это показывает, что мы все привыкли воспринимать США как некий монолит, островок спокойствия, гегемон, центр силы современного мира, град на холме, куда смотрят вся страждущие демократии со всего мира.

На самом деле, получается, что эта страна — достаточно уязвима. Трудно даже представить, чтобы такое происходило в России. Это просто невозможно. Власть бы не допустила. И была бы абсолютно права. У нас подобное было только в февральскую революцию.

В США — даже не майдан, а хуже, это — хаос. Толпа уже вошла во вкус грабежа. Дурной пример заразителен. Все новые, и новые толпы начинают действовать уже практически повсеместно. Чернокожие и другие цветные творят уже полный беспредел на улицах американских городов.

Погромы идут, толпы одичавших мародеров бродят уже вблизи Белого дома. В Нью-Йорке тоже происходит ужас — массовый бандитизм. Необходимо срочно объявлять военное положение, вводить национальную гвардию и применять боевое оружие, потому что убивают полицейских и обычных граждан. Надо сметать бандитствующий элемент с улиц американских городов. Так должен действовать лидер наций.

В Америке ситуация еще обостряется тем, что впереди — выборы. Поэтому Трамп действует нерешительно. Его атакуют политические конкуренты. Но повторяю еще раз. Трампу надо призвать, я считаю, граждан США к оружию: защищайте свой бизнес, свои дома от мародеров. Законодательство всех штатов предусматривает возможность использовать личное огнестрельное оружие для обороны, безопасности, если попытаются убить.

Сейчас убийства, в том числе владельцев магазинов, бизнесов, происходят повсеместно. От этого страдают миллионы людей. А Трамп даже не обращается к нации.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев