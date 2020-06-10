Игорь Коротченко о новой концепции ядерного сдерживания

2 июня Подписан Указ Президента Российской Федерации N 355 "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Там сказано: "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные".

О новой концепции ядерного сдерживания

Положение нового Указа Президента, его значение, реакцию на его выход и другие актуальные проблемы обороны в прямом эфире по скайпу обсудили главный редактор издания "Правда.Ру" Инна Новикова и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Роль и значение ядерного оружия, как оружия сдерживания

— Игорь, вышел Указ Президента о новой концепции ядерного сдерживания. Расскажите нам, что изменилось? Как этот указ восприняли в России и в мире, что теперь будет?

— Традиционно сфера регламентации применения ядерного оружия везде и всегда была тайной за семью печатями. У нас эти вопросы даже в военной доктрине были прописаны в самом общем виде. Сегодня ситуация поменялась.

Поэтому Россия впервые с момента приобретения ядерного оружия в 1949 году только теперь столь подробно и достаточно системно обрисовала роль и значение ядерного оружия, как оружия сдерживания, а также условия, при которых это оружие будет применено.

Первый и, на мой взгляд, самый важный фактор: очевидно, что Соединенные Штаты Америки будут выходить из Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III. Подписав данный договор стороны — США и Россия — приняли определенные обязательства по потолкам носителей.

В виде носителей у нас выступают:

межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования в шахтном и мобильном вариантах,

межконтинентальные баллистические ракеты, базирующиеся на подводных лодках, на стратегических подводных ракетоносцах,

крылатые ракеты с ядерной боевой частью, размещающиеся на стратегических бомбардировщиках.

Были установлены потолки по количеству развернутых носителей и находящихся на них ядерных боезарядов. Это поддерживало определенную военно-стратегическую стабильность.

Но Трамп, последовательно реализуя курс США на выход из всех договоров, которые так или иначе связывают руки Америки, очевидно, не будет продлевать действующий Договор СНВ-III, потому что он уже выдвигает абсолютно неприемлемые условия. А главное условие, которое выдвигает Трамп, что мы — Россия — должны посадить за стол переговоров Китай и заставить его подписать некий договор на троих.

Притом, что Китай категорически этого делать не хочет в силу нежелания каких-либо переговоров на данную тему, потому что не собирается брать на себя национальные обязательства. Самое главное, что стратегические ядерные силы Китая значительно ниже, меньше по масштабам, объемам, чем у России и США. Поэтому договор СНВ-III, очевидно, будет похоронен.

В этих условиях возникает определенное поле нестабильности, непонятно, как будет развиваться ситуация. Мы в этих условиях конкретизируем, шлем военно-политические месседжи США: ребята, не переходите за красные линии, мы эти линии указываем и описываем, что будет, если они их нарушат, как мы будем применять ядерное оружие.

Вторая причина — выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. В практическом плане это означает, что в любой момент на территории европейских стран — членов НАТО, союзников США, может появится американское ядерное оружие и средство его доставки.

Здесь впереди паровоза с распростертыми объятьями бежит Польша, которая уже заявила, что готова разместить его оружие на своей территории. Примерно такую же позицию занимают прибалтийские лимитрофы — Литва, Латвия и Эстония. Поэтому вопрос появления там американского ядерного оружия и средств доставки — уже практически решен. Это может произойти в течение достаточно короткого времени.

Наконец, третье обстоятельство — тоже важное. На фоне хаоса, в который сегодня погружаются Соединенные Штаты Америки, мы видим абсолютно непривычную для нас картину расовых бунтов, которые переросли фактически во всеамериканский погром, когда люди выходят на улицу и занимаются мародерством. При этом они атакуют полицию и другие правоохранительные структуры. Хаос нарастает.

Нас беспокоит, каким образом США контролируют свое ядерное оружие. Потому что нельзя исключать, что негативные процессы разложения могут затронуть и американские стратегические ядерные силы. Либо будут предприняты попытки захватить те или иные ядерные объекты, шахты, командные пункты.

Мы не можем исключать варианты такого развития событий, потому что еще месяц назад никто не мог подумать, что в Нью-Йорке разъяренные толпы будут разбивать витрины, выносить имущество, товары из разграбленных магазинов, а полиция при этом ничего сделать не может. Что будет дальше, трудно представить.

Условия применения ядерного оружия

При таких обстоятельствах мы приняли тот документ, который подписал и обнародовал Путин. Итак, условия применения ядерного оружия.

Я считаю самым главным, что прописано, как мы будем реагировать, если даже американцы либо их союзники попытаются атаковать обычными видами вооружения, например, крылатыми ракетами "Томагавк", определенные российские объекты.

Например, радары, системы предупреждения о ракетном нападении. На удар по таким радарам ответный российский удар будет не обычный, а ядерный. То же самое касается спутниковой группировки наших спутников, которые контролируют пуски баллистических ракет, находясь на развернутой околоземной орбите. На попытки сбить такие спутники, уничтожить их Россия отвечает ядерным ударом.

Наконец, совершенно четко прописано, хотя не в прямую, но смысл такой. У нас есть три обладателя ядерных чемоданчиков: Путин как Президент и Верховный главнокомандующий, Шойгу как министр обороны и Герасимов как начальник генерального штаба.

Ядерный чемоданчик — это специальная аппаратура, с помощью которой возможно получить предупреждение о ракетно-ядерной атаке против России и санкционировать ответный удар по тому или иному варианту. Грубо говоря, это — терминал, с помощью которого осуществляется активация наших стратегических ядерных сил, вводится полетное задание в автоматическом режиме и наносится удар возмездия в ответ на атаку против России.

Атаку непосредственно против Путина, Шойгу либо Герасимова, мест пребывания этих руководителей, попытку ударить по их картежам любыми видами оружия, даже обычными, мы будем расценивать как нападение на Россию и, соответственно, отвечать на это ракетно-ядерным ударом возмездия.

Очень четко прочерчены красные линии. Очень четко. Вся инфраструктура, вся сеть, которая используется Россией для управления ядерными силами, приведение их в ядерную готовность и санкционирование пусков. На любые попытки вмешательства в работу этих систем и органов управления с помощью любых способов и средств, включая даже кибер-удар, мы в ответ объявляем о готовности использовать ядерное оружие. Это — очень серьезно.

Разумеется, прописаны детально и другие варианты реагирования при возможном нанесении по нам массированного удара. На это мы тоже отвечаем соответствующим образом. Впервые так детально регламентированы, прописаны иные ситуации, в которых мы отвечаем ядерным ударом по агрессору.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев