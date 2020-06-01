Американист назвал условие сохранения государственности США

Позиции Дональда Трампа к выборам в ноябре только укрепятся после того, как он наведет в США порядок, считает американист Эдуард Лозанский.

Миннеаполис: протесты не стихают

Шестой день протестов в США

Уже шестой день "антифа" продолжают штурмовать правительственные здания в США,

По городам Соединенных Штатов прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

В воскресенье протестующие вновь пытались взять штурмом Белый дом, в результате президент Дональд Трамп несколько часов провел в подземном бункере. Был сожжен "президентский приход" епископальной церкви Святого Иоанна, построенный в 1816 году. Погромщики также захватили и подожгли здание Американской федерации труда — Конгресса производственных профсоюзов.

В Сан-Диего (Калифорния) бунтовщики разграбили и сожгли здания двух банков, а также местный Walmart. В Техасе губернатор штата Грэг Эббот объявил режим чрезвычайной ситуации. Он взял под свой контроль всех сотрудников ФБР и направил их в помощь полиции и нацгвардии подавлять беспорядки в Остине, Хьюстоне и Сан-Антонио. В Нью-Йорке продолжились столкновения с полицией на Юнион-сквер на Манхэттене.

За одну ночь число задержанных протестующих в городах США выросло более чем в два раза — с 1700 до 4200, пишет Тelegram-канал President Trump.

Возможна ли в США революция?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ситуация с беспорядками на территории США может привести к "революционным изменениям" в стране.

Как сказал "Правде.Ру" президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, такие волнения, как сегодня, происходят периодически "со дня рождения Америки", и "заканчиваются пока без революции".

По словам эксперта, в данном случае ситуация "несколько накалена" в связи с тем, что президент Трамп "не очень популярен среди примерно половины страны", а "95% прессы и социальных сетей" ополчились против него.

"Так что, здесь соединяются не только расовые проблемы, но и политические, но пока полиция, армия, национальная гвардия на стороне президента, Америка не распадется. Но, конечно, ущерб будет нанесен", — сказал Эдуард Лозанский.

Американист заметил, что хотя пандемия коронавируса еще не закончилась, но протестующие не соблюдают дистанцию, то есть, коронавирусом никто не озабочен.

Позиции Трампа к выборам укрепятся

"Это говорит о том, что этот протест самый серьезный из последних. Вряд ли эта история так быстро погаснет и успокоится", — сказал Эдуард Лозанский.

"Антифа" — это орудие демократов, наверняка, ими это все разжигается, но электоральная база Трампа его поддерживает. Более того, учитывая, что происходит - погромы, грабежи, мне кажется, часть избирателей из тех, кто поддерживает Демократическую партию, может быть, также перейдет на сторону Трампа, поскольку он обещает порядок. Предсказания в политике делать сложно. Но, мне кажется, позиции Трампа к выборам только укрепятся", — резюмировал американист.

В ноябре 1918 года Дональд Трамп провел закрытое собрание с евангелистами, на котором предупредил о "насильственной отмене" его консервативной политики в случае победы демократов на промежуточных выборах в ноябре.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й Президент США, в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок. Им может стать кандидат от демократов бывший вице-президент при Бараке Обаме, Джо Байден.

Читайте по теме: Погромы в США: "русский след" уже найден

Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети

"Поверьте мне!" - главный лозунг Трампа, кандидата в президенты США