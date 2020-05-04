Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму

Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма, считает Анатолий Вассерман.

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Пари Мельника Шредеру

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству "Укринформ" предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма.

Ранее Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине, он высказался за отмену антироссийских санкций и подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.

Мельник в ответ заявил, что Крым "непременно вернется в лоно матери-Украины" еще при жизни Шредера.

"Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", — сказал дипломат.

Украина развалится еще при жизни Мельника

Какая "матерь Украина"? России Крым 250 лет принадлежал. Россия его завоевывала. И очевидность "возвращения" Крыма на Украину такая же, как и возникновения Черного моря в результате усилий копателей "потомков древних шумеров". За этим "пари" просматривается намерение угодить хозяину за океаном, который предупреждает, что если арию про Крым и "российскую агрессию" не исполнишь вовремя, могут и из хора выгнать.

При этом, история напоминает сказку о Ходже Насреддине ( Киев), который обещал падишаху ( Вашингтон) за 20 лет научить разговаривать осла. При условии что все эти годы падишах будет оплачивать обучение. А за 20 лет, как справедливо полагал Насреддин, или падишах умрет, или осел сдохнет.

Шредеру же хочется предложить в ответ заключить другое пари: что Украина развалиться на части еще при жизни Мельника.

Кстати 3 мая должен был пройти марш на Крым Ильяса Чубарова, с целью прорыва "Меджлиса (запрещенной в РФ террористической организации) на полуостров. Отложен этот марш, якобы до лучших посткоронавирусных времен. Русские на постсовестком пространстве с большим нетерпением ждут решительных действий от Украины, после которых уже ни одно правительство в мире будет неспособно ей помочь и она перестанет существовать в своих нынешних границах.

Русские должны добиваться возвращения Украины

Как сказал "Правде.Ру" публицист, политический консультант Анатолий Вассерман, Мельник излагает официальную позицию о том, что граждане Крыма не имеют права на самостоятельное волеизъявление и, соответственно, Крым остается имуществом Украины.

И поскольку эту позицию официально поддерживает практически весь мир, то Киев надеется, что "кто-нибудь вынудит Российскую Федерацию отказаться от своих граждан и игнорировать их волеизъявление и рано или поздно Крым вернется в состав Украины". Анатолий Вассерман не исключает, что Крым, возможно, вернется в состав Украины, но после того, как Украина вернется в состав России.

"Сточки зрения русского народа, отделение той его части, что сейчас принято называть украинцами, это ничуть не меньший сепаратизм и, соответственно, нам надлежит добиваться возвращения Украины ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма", сказал публицист.

Анатолий Вассерман полагает, что Мельник избрал в качестве оппонента Шредера, чтобы намекнуть бывшему канцлеру, а ныне члену Совета директоров "Газпрома", что, мол, вторая очередь "Северного потока" все равно не будет достроена и придется Российской Федерации считаться с интересами Украины, поскольку ее газотранспортную систему нечем заменить.

"Правда, насколько мне известно, газотранспортная система Украины уже дышит на ладан. Потому что та часть платы за транзит, которая предназначена для ремонта и развития этой самой газотранспортной системы, тоже шла куда угодно, только не на это", — сказал публицист.

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