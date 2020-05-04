Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Автор Любовь Степушова

Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму

Мир » Бывший СССР » Украина

Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма, считает Анатолий Вассерман.

Почему Украина потеряла Крым? Опрос киевлян

Пари Мельника Шредеру

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству "Укринформ" предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма.

Ранее Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине, он высказался за отмену антироссийских санкций и подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.

Мельник в ответ заявил, что Крым "непременно вернется в лоно матери-Украины" еще при жизни Шредера.

"Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", — сказал дипломат.

Украина развалится еще при жизни Мельника

Какая "матерь Украина"? России Крым 250 лет принадлежал. Россия его завоевывала. И очевидность "возвращения" Крыма на Украину такая же, как и возникновения Черного моря в результате усилий копателей "потомков древних шумеров". За этим "пари" просматривается намерение угодить хозяину за океаном, который предупреждает, что если арию про Крым и "российскую агрессию" не исполнишь вовремя, могут и из хора выгнать.

При этом, история напоминает сказку о Ходже Насреддине ( Киев), который обещал падишаху ( Вашингтон) за 20 лет научить разговаривать осла. При условии что все эти годы падишах будет оплачивать обучение. А за 20 лет, как справедливо полагал Насреддин, или падишах умрет, или осел сдохнет. 

Шредеру же хочется предложить в ответ заключить другое пари: что Украина развалиться на части еще при жизни Мельника.

Кстати 3 мая должен был пройти марш на Крым Ильяса Чубарова, с целью прорыва "Меджлиса (запрещенной в РФ террористической организации) на полуостров. Отложен этот марш, якобы до лучших посткоронавирусных времен. Русские на постсовестком пространстве с большим нетерпением ждут решительных действий от Украины, после которых уже ни одно правительство в мире будет неспособно ей помочь и она перестанет существовать в своих нынешних границах.

Русские должны добиваться возвращения Украины 

Как сказал "Правде.Ру" публицист, политический консультант Анатолий Вассерман, Мельник излагает официальную позицию о том, что граждане Крыма не имеют права на самостоятельное волеизъявление и, соответственно, Крым остается имуществом Украины.

И поскольку эту позицию официально поддерживает практически весь мир, то Киев надеется, что "кто-нибудь вынудит Российскую Федерацию отказаться от своих граждан и игнорировать их волеизъявление и рано или поздно Крым вернется в состав Украины". Анатолий Вассерман не исключает, что Крым, возможно, вернется в состав Украины, но после того, как Украина вернется в состав России.

"Сточки зрения русского народа, отделение той его части, что сейчас принято называть украинцами, это ничуть не меньший сепаратизм и, соответственно, нам надлежит добиваться возвращения Украины ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма", сказал публицист.

Анатолий Вассерман полагает, что Мельник избрал в качестве оппонента Шредера, чтобы намекнуть бывшему канцлеру, а ныне члену Совета директоров "Газпрома", что, мол, вторая очередь "Северного потока" все равно не будет достроена и придется Российской Федерации считаться с интересами Украины, поскольку ее газотранспортную систему нечем заменить.

"Правда, насколько мне известно, газотранспортная система Украины уже дышит на ладан. Потому что та часть платы за транзит, которая предназначена для ремонта и развития этой самой газотранспортной системы, тоже шла куда угодно, только не на это", — сказал публицист.

Читайте по теме: Крымские татары сравнили организаторов "похода на Крым" с фашистами
Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!

 

 

 

 

Темы украина андрей мельник герхард шредер республика крым анатолий вассерман
Новости Все >
В Черногории ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией
В Томске будут судить подростка за сбыт фальшивых денег
Продюсер Лободы раскритиковала Минаева за женоненавистничество
Военные завершили тушение природных пожаров в Туве
Эксперт оценил эффективность пластикового щитка для защиты от COVID-19
"Я не отпущу тебя никуда!": Джиган о разводе с Самойловой
СК выяснит обстоятельства гибели женщины в пожаре под Калининградом
Плющенко собирается подать в суд на авторов статьи о болезни его сына
С 4 мая власти Туниса начнут снимать режим самоизоляции
Клуб НХЛ "Сан-Хосе" подписал контракт с российским вратарем Мельничуком
Последние материалы
Плющенко собирается подать в суд на авторов статьи о болезни его сына
С 4 мая власти Туниса начнут снимать режим самоизоляции
Как УЕФА и ФИФА помогают футболу в период пандемии
Справиться с "самозаточением" поможет режим
Клуб НХЛ "Сан-Хосе" подписал контракт с российским вратарем Мельничуком
В Калининградской области 350 медиков отказались выходить на работу
Власти Курганской области бесплатно раздадут скот жителям региона
В Армении родились редкие белые львята
Минздрав опроверг выход России на пик заболеваемости
Вегетарианец избил свою девушку из-за запаха жареного мяса
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Любовь Степушова Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом Любовь Степушова Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Вегетарианец избил свою девушку из-за запаха жареного мяса
Соседов довел себя до упадка сил самолечением
С 4 мая власти Туниса начнут снимать режим самоизоляции
"Я не отпущу тебя никуда!": Джиган о разводе с Самойловой
Продюсер Лободы раскритиковала Минаева за женоненавистничество
Соседов довел себя до упадка сил самолечением
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Соседов довел себя до упадка сил самолечением
Эксперт: штрафы на дорогах – это не про безопасность
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Самоизолированные россияне поделились планами на 9 мая
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Собака бывает агрессивной и кусачей только от…
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ