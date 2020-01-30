Крымские татары сравнили организаторов "похода на Крым" с фашистами

Эйваз Умеров, глава автономии крымских татар, высказался по поводу очередной "безумной идеи представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, озвученной накануне действующим депутатом Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева.

Напомним, он заявил, что в первых рядах "марша достоинства" пойдут те, "кто уже пожил" — пожилые люди старше 73 лет, поскольку мероприятие "сопряжено с высоким риском" и не стоит "рисковать молодыми жизнями".

"Лидеры запрещенной организации удивляют своим цинизмом и ненавистью к крымско-татарскому народу. От очередного заявления Джемилева бросает в дрожь. Даже фашисты так к своим согражданам не относились. Эти люди, в стремлении угодить своим хозяевам за океаном ни перед чем не остановятся", — сказал Умеров.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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