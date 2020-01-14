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Автор Любовь Степушова

Почему Путин не должен ехать в Эстонию

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

К поездке Владимира Путина в Эстонию нет никаких предпосылок, а любые торгово-экономические связи с этой страной "являются лайт-версией статьи об измене Родине", считает эксперт Николай Межевич.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.

"При Борисе Ельцине многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", — сказала президент Эстонии.

Русофобская истерия в Эстонии набирает ход, так, спикер Рийгикогу (парламента) Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении предъявил территориальные претензии к России по Тартускому договору 1929 года, он назвал Печорский район Псковской области и нарвское Правобережье вместе с Ивангородом Ленинградской области "оккупированными" территориями. Правительство страны продолжает оказывать давление на российское информагентство Sputnik в Эстонии. И это при том, что Кальюлайд недавно подтвердила свое приглашение Владимиру Путину посетить VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, говорить о поездке президента России в Эстонию на конгресс "преждевременно".

"Приглашение было, но параллельно с приглашением идет целый комплекс недружественных шагов со стороны высших политических руководителей Эстонской Республики. Политическое значение и громкость звучания заявлений спикера Пыллуасса в Таллине гораздо больше, чем спикеров в Москве, при всем уважении к российской Госдуме", — отметил Николай Межевич.

Поведение же министра иностранных дел Эстонской республики Урмаса Рейнсалу он охарактеризовал как "поведение провинциального хама в маршрутке" — "базарным по содержанию".

Напомним, что своем недавнем интервью министр настоятельно не рекомендовал Кальюлайд приезжать на празднование 75-летия Дня Победы в Москву, подчеркивая, что в 1944 году его страна была "повторно оккупирована" советскими войсками, потому Эстонии якобы нечего будет праздновать.

"Конечно, у нас президент не нуждается в рекомендациях во внешнеполитической сфере и сам прекрасно все знает. Тем не менее я пока пессимистичен относительно визита. Тем более что предыдущие конгрессы угро-финских народов были связаны и с нападками на Россию. А президент Ильвес, приезжая на такой конгресс в Россию, прямо высказался в поддержку распада Российской Федерации", — сказал Николай Межевич.

Эксперт с пониманием относится к зависимости президента Эстонии от США, которая гораздо больше, "чем студента от декана", но не понимает, зачем же это так постоянно демонстрировать.

"Много проработав и прожив в Эстонии, могу сказать, что эстонские националисты видят Россию размером с Эстонию, с отсутствующей внешней политикой, с культурой, превратившейся в некий слепок среднеевропейского провинциального стандарта, поэтому, конечно, разговаривать с нами эстонскому националисту (а их во власти абсолютное большинство) очень тяжело", — сказал Николай Межевич.

По его мнению, Россия "больше Эстонии, сильнее Эстонии, влиятельнее Эстонии и к европейской культуре имеет гораздо большее отношение, чем так называемая Эстония".

Заметим, что Эстония находится на шестом месте по выездному туризму россиян — более миллиона трехсот поездок за 9 месяцев 2019 года, согласно данным Минэкономразвития.

С точки зрения Николая Межевича, любые торгово-экономические связи с Эстонской республикой "являются облегченной, лайт-версией статьи об измене Родине".

"Эстонский политический режим должен ощутить то, что он не только не является привилегированным партнером, но он вообще не является партнером Российской Федерации. Да, такой ностальгический туризм, о котором периодически пишет и эстонская, и российская печать, есть. Те, кто съездил в студенческие годы за 6 или 7 рублей из Москвы и Ленинграда в Таллин, любят этот город, приезжают туда с детьми, иной раз и с внуками. Это пройдет со сменой поколений, поскольку наши дети, наши внуки предпочитают Италию, Испанию, Германию, Британию, а не псевдоготический Таллин" — отметил эксперт.

Наладиться отношения, по словам эксперта, могут только при двухстороннем понимании этой необходимости.

"А если нам все время плюют в щит, то мы не должны так спокойно к этому относиться", — резюмировал Николай Межевич.

Темы эстония русофобия прибалтика владимир путин николай межевич россия и эстония керсти кальюлайд
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