Историк о сносе памятника Коневу: "чехи плюют в собственную историю"

Решение пражских властей о переносе памятника марша﻿лу Ивану Коневу — это не "пощечина освободителям", а "плевок в собственную историю".

После пяти часов обсуждения в районном городском совете Праги (Прага 6), в четверг было решено убрать памятник маршалу Ивану Коневу с Межбригадной площади в Бубенече. Объявлен конкурс на новый памятник освободителям Праги во Второй мировой войне и конкурс по поиску "достойного применения произведения искусства — статуи маршала Конева, предпочтительно в одном из учреждений памяти".

В чешкой прессе широко освещают это событие, так в статье "Пощечина освободителям" в газете Halo! говорится о том, что предложение о переносе памятника было представлено фракциями партий: "Традиция. Ответственность. Процветание. 09" (TOP 09), Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия (KDU-ČSL), Гражданская демократическая партия (ODS) и "Старосты и независимые" (STAN), и было принято 33 голосами против одного, 11 воздержались. Офисное здание на улице, где заседали парламентарии, охранялось, граждане и журналисты проходили через рамки. Меры предосторожности были вызваны большим протестным движением против сноса памятника.

Газета отмечает, что глава муниципалитета Прага 6 Ондржей Коларж (TOP 09) в своем выступлении, "как и ранее", "сделал несколько неоднозначных, недипломатических и даже враждебных заявлений в отношении памятника И. С. Коневу и Российской Федерации". А сограждан, приносивших цветы к памятнику, глава муниципалитета назвал "экстремистами". Оппозиция посчитала, что он это делает для саморекламы также она подвергла сомнению озвученную стоимость обслуживания памятника — 1,5 миллиона крон в год.

Выступивший депутат-коммунист Зденек Ондрачек заявил, что статуя является памятником Второй мировой войны и должна охраняться в соответствии со статьей 21 чешско-российского договора 1993 года о взаимном обеспечение сохранности военных захоронений и поддержание их в надлежащем виде. Член Европарламента Ивана Невлудова призвала положить конец "театру безвкусицы в муниципалитете Прага6". "У Советского Союза самые большие потери во Второй мировой войне, и эта память не должна быть опорочена", — подчеркнула она. Депутат от оппозиции, "пират" (партия "Пираты") Ян Липавский, назвал статую "памятником коммунизма".

"Мы приветствуем выход из ситуации, хотя мы хотели проведения референдума. Но даже это решение является законным, и мы будем его полностью уважать", — прокомментировал решение совета глава оппозиционных "пиратов" Ондржей Храст.

Выступали и простые граждане, например, 92-летний Станислав Гейдук, участник Пражского восстания, другой — Алеш Моравец сказал, обращаясь к Коларжу, что "без Конева тебя бы здесь не было, без русских мир не победил бы фашизм".

Российское посольство прокомментировало решение местных властей. "Мы считаем решение городского совета Праги 6 возмутительным", — сообщили представители посольства в Facebook."Мы надеемся, что, несмотря на текущее решение местной власти, памятник И. С. Коневу останется в своем историческом положении, и чешская сторона полностью обеспечит его защиту в соответствии со своими международными обязательствами по Соглашению 1993 года между Чешской Республикой и Российской Федерацией".

Президент Чехии Милош Земан в своем заявлении отметил, что мэр Коларж пытается снять статую Конева, чтобы построить подземный гараж. "Это наш позор. Каким бы ни был Конев, он был символом солдат, павших во время освобождения Праги и Чехословакии", — прокомментировал Земан телевидению "Баррандов" о ситуации вокруг памятника Коневу.

Как сообщает РИА Новости, сенатор России Сергей Цеков предложил рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Чешской Республики в связи с решением горсовета Праги 6. "Учитывая, что в Евросоюзе думают только о деньгах, а моральные и духовные ценности не имеют для них значения, необходимо их наказать экономически. Прежде всего, полностью прервать обмен туристами с Чехией".

По данным Министерства обороны Чехии, страна заботится о 4224 военных могилах, памятниках или мемориалах русским солдатам. Однако, в соответствии с соглашением с Российской Федерацией, забота касается мест захоронений солдат. Статуя советского маршала Ивана Конева в Праге, не является одним из таких памятников, потому что Конев не погиб и не захоронен в этом месте, отмечает минобороны Чехии.

Газета Рarlamentnilisty. cz представила мнение профессора Яна Куклика, декана юридического факультета Карлова университета, как "независимого эксперта". " Его (Конева) заслуги в освобождении Чехословакии наиболее значимы, и следует сказать, что эти заслуги бесспорны и неоспоримы. Потому что без ключевого участия Советского Союза союзники, вероятно, никогда бы не победили нацистскую Германию", — сказал Ян Куклик. Факт освобождения советскими войсками Праги просто неоспорим, добавил он.

По вопросу предполагаемого "шпионажа" делегации Конева за подготовкой к "пражской весне" 1968 года (Иван Конев в мае посетил с визитом Чехословакию), историк отметил, что Коневу тогда было уже 70 лет, и он не был на каком-либо высоком посту, а "его встреча с президентом Чехословакии Людвиком Свободой в то время не принесла никакой ключевой информации для последующего вторжения".

"Но дело в том, что 1968 год действительно сильно и очень сильно поменял наши отношения с СССР, это был просто важный исторический поворотный пункт и ориентир" — сказал эксперт. "Можно сказать, что в этом смысле Конев стал чем-то вроде "жертвы" трансформации наших отношений с русскими", — резюмировал Ян Куклик.

Как сказал "Правде.Ру" научный директор российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, "историческая слепота поразила многих деятелей Восточной и Центральной Европы". "Какой-то мелкий совет, не проведя референдум среди жителей района, принимает решение о переносе памятника. Это ни в какие рамки не лезет", — отметил историк. Эксперт сомневается, что это рефлексия 1968 года, "просто программа в учебниках Чехии построена так, что СССР представлен только в виде агрессора".

"Чехи совершенно забыли о том, что Чехия превратилась в протекторат Богемии и Моравии в 1938 году, а из Чехословакии сделали марионеточное государство. Они забывают о том, что чешские заводы Шкода, ЧКД трудились на Вермахт, поставляли ему танки "Тигр", которые давили наших курсантов под Москвой, а так же авиационные моторы. Они совершенно забывают, что танки Конева прорвались на помощь Пражскому восстанию 1945 года и спасли многие тысячи чешских жизней. Они забывают, что в составе Красной армии воевал сначала чешский батальон в 1943 году, потом бригада, а потом корпус, который участвовал в освобождении Праги. То есть они предают и плюют в собственную историю, потому что во властных структурах преобладает пещерная русофобия. Но есть в Чехии и Европе другие силы, которые прекрасно знают и понимают свою историю, поэтому они протестуют против сноса памятников советским солдатам", — резюмировал Михаил Мягков.

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