Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Мексика США и Канада Карибские страны
Автор Дмитрий Судаков

Washington Examiner: Врагу не место в "Большой семерке"

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Дональд Трамп удивил многих своим недавним заявлением о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку". По мнению Трампа, Россия должна присутствовать в G8, потому что очень многие темы, которые обсуждают лидеры этих стран (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония), имеют непосредственное отношение к России.

Россия покинула "Большую восьмерку" после своего воссоединения с Крымом. Дональд Трамп считает, что это произошло вовсе не из-за конфликта на Украине. По мнению действующего американского президента, Россия потеряла свое членство в клубе, поскольку Путин "перехитрил" тогдашнего президента США Барака Обаму.

Так ли это на самом деле? Том Роган пишет в своей колонке для Washington Examiner, что Путин действительно смог "обставить" Обаму в вопросах, касающихся конфликтов на Украине, в Сирии, на Ближнем Востоке, не говоря уже о президентских выборах в США, в которые, как уверяют американские чиновники, Россия вмешалась самым вопиющим образом.

Можно предположить, что Бараку Обаме не понравилось то, что Путин "обставил" его на международной арене, и поэтому Обама "выгнал" Россию из "Большой восьмерки".

Том Роган полагает, что Обама принял правильное решение, заставив Россию выйти из "Восьмерки" после "аннексии" Крыма. По мнению автора, высказываясь за возвращение России в состав форума, Трамп становится еще более недальновидным, чем Обама, которого так мастерски "обхитрил" Путин по всем фронтам.

Заявления Трампа о восстановления членства России в формате G8 оторваны от реальности, полагает автор. "Русских выгнали из G8, потому что они решили урвать себе часть европейской территории. Это стало явным нарушением международных норм, которые так тщательно соблюдались со времен окончания Второй мировой войны, и на такое нарушение нужно было дать решительный ответ, — пишет Роган. — Путина следовало наказать более суровым образом. Тем не менее, исключение России из "Восьмерки" было оправданным и необходимым шагом".

Возвращение России в "Большую восьмерку" было бы проявлением слабости. "Это было бы идиотским решением, поскольку Россия продолжает оккупировать Крым и юго-восток Украины", — добавляет автор.

Тем не менее, по мнению Тома Рогана, команда Трампа работает в правильном направлении в отношении России. Команда Трампа по национальной безопасности во многом превосходит своих предшественников в отношениях с Путиным. "Но по какой-то необъяснимой причине риторика Трампа рассматривает российского лидера как друга, а не того, кем на самом деле является Путин для США — врагом," — заключает автор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы крым украина барак обама сша и россия большая семерка большая восьмерка
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Эскроу-счета. Выгодны ли они на самом деле?
США и Канада. Новости и аналитика
Washington Examiner: Врагу не место в "Большой семерке"
Здоровье и профилактика
Как избежать врачебных ошибок
Новости Все >
Россия может выдать Украине задержанных моряков до конца августа
Песков: архангельские врачи могли давать расписки из-за гостайны
США обвинили Китай в агрессии против Вьетнама
В Литве призвали решать вопрос "опасной" Белорусской АЭС через Евросоюз
Словения укрепляет границу с Хорватией из-за наплыва беженцев
Севший в кукурузном поле A321 разрежут на части и утилизируют
Россияне не смогут восстановить разрушенное в Пальмире
Опрос: россияне больше всего любят итальянские и грузинские блюда
"Не было даже калькуляторов": Медведев поделился воспоминаниями о школе
Песков: возвращение G8 - не самоцель для России
Последние материалы
США обвинили Китай в агрессии против Вьетнама
В Литве призвали решать вопрос "опасной" Белорусской АЭС через Евросоюз
Словения укрепляет границу с Хорватией из-за наплыва беженцев
Севший в кукурузном поле A321 разрежут на части и утилизируют
Как избежать врачебных ошибок
Россияне не смогут восстановить разрушенное в Пальмире
Опрос: россияне больше всего любят итальянские и грузинские блюда
"Не было даже калькуляторов": Медведев поделился воспоминаниями о школе
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Песков: возвращение G8 - не самоцель для России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Культура
Главным хитом этого лета в Москве стала песня 17-летней певицы из США
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве

Сотрудники московского МВД задержали проплаченных комментаторов блогера Алексея Навального, работающих в подпольном штабе одного из районов Москвы. Подробности сообщил Telegram-канал "Как-то вот так".

Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд. Как будем забирать долги и будем ли, хотя бы у основных должников?

Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Чиновница, обозвавшая жертв паводка "быдлом", носит часы за 2 млн руб.
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
"Не было даже калькуляторов": Медведев поделился воспоминаниями о школе
Над Донбассом поднят флаг Российской Федерации
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
"Не было даже калькуляторов": Медведев поделился воспоминаниями о школе
Над Донбассом поднят флаг Российской Федерации
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Над Донбассом поднят флаг Российской Федерации
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Милош Бикович сообщил о запрете своего въезда на Украину
Над Донбассом поднят флаг Российской Федерации
"Не было даже калькуляторов": Медведев поделился воспоминаниями о школе
Над Донбассом поднят флаг Российской Федерации
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Зеленский и Джонсон отметили невозможность возвращения РФ в G7
Как погибала подлодка "Курск"
История и современность
Уловки богатых людей: 8 советов, до которых не каждый смог бы додуматься
Уловки богатых людей: 8 советов, до которых не каждый смог бы додуматься
Будущее Земли зависит от быстротающей Гренландии
Будущее Земли зависит от быстротающей Гренландии
Украину призывают готовиться к войне с Россией
Украину призывают готовиться к войне с Россией
В Польше предложили открыть базу НАТО в стране для усиления альянса
В Польше предложили открыть базу НАТО в стране для усиления альянса
Ракетный крейсер ''Маршал Устинов'' вошел в Средиземное море
Ракетный крейсер ''Маршал Устинов'' вошел в Средиземное море
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Вместо Индии - Россия: почему англичане очень вовремя нашли царство Ивана Грозного
Вместо Индии - Россия: почему англичане очень вовремя нашли царство Ивана Грозного
Как правитель Валахии Влад стал Дракулой
Как правитель Валахии Влад стал Дракулой
"Началось?!": зачем над Донбассом подняли флаги России
"Началось?!": зачем над Донбассом подняли флаги России
Котики, Петлюра, АТО и "холопы": Украина запускает свой Голливуд
Котики, Петлюра, АТО и "холопы": Украина запускает свой Голливуд
Фотогалереи
Эти чудаковатые автолюбители 7 Фото Эти чудаковатые автолюбители
Кто лучше за собой следит 7 Фото Кто лучше за собой следит
Пришельцы из Книги Бытия 6 Фото Пришельцы из Книги Бытия
Их "мяу" для нас - закон! 7 Фото Их "мяу" для нас - закон!
Лесные "оборотни" 7 Фото Лесные "оборотни"
Домашнее
Специалисты выяснили, может ли рыбий жир защитить от диабета
Диетологи рассказали, как лучше есть грибы
Профилактика и лечение сонного паралича
Американские специалисты создали аналог сливочного масла из воды
Спортивная активность поможет снизить риск ранней смерти
Продукты, которые улучшают состояние костей ребенка
Семь причин, которые мешают произвести хорошее впечатление
Можно ли ослепнуть при кератоконусе?
В больнице Нижнего Тагила уволились все хирурги
В больнице Нижнего Тагила уволились все хирурги
У Ким Кардашьян обнаружили на ноге шестой палец
У Ким Кардашьян обнаружили на ноге шестой палец
Ученые назвали полезные для крови продукты
Ученые назвали полезные для крови продукты
Анастасия Волочкова вышла замуж
Анастасия Волочкова вышла замуж
Внучка умершей актрисы Александры Назаровой не может проститься с бабушкой
Внучка умершей актрисы Александры Назаровой не может проститься с бабушкой
Нетрадиционные способы борьбы с простудой
Нетрадиционные способы борьбы с простудой
Ошибки, которые мы совершаем в антивозрастном уходе
Ошибки, которые мы совершаем в антивозрастном уходе
Как придать себе уверенности. Правила для женщин.
Как придать себе уверенности. Правила для женщин.
Садовая мебель из дерева
Садовая мебель из дерева
Ниши - варианты установки
Ниши - варианты установки
Забавные фото
Зверская охота 5 Фото Зверская охота
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ