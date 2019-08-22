Washington Examiner: Врагу не место в "Большой семерке"

Дональд Трамп удивил многих своим недавним заявлением о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку". По мнению Трампа, Россия должна присутствовать в G8, потому что очень многие темы, которые обсуждают лидеры этих стран (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония), имеют непосредственное отношение к России.

Россия покинула "Большую восьмерку" после своего воссоединения с Крымом. Дональд Трамп считает, что это произошло вовсе не из-за конфликта на Украине. По мнению действующего американского президента, Россия потеряла свое членство в клубе, поскольку Путин "перехитрил" тогдашнего президента США Барака Обаму.

Так ли это на самом деле? Том Роган пишет в своей колонке для Washington Examiner, что Путин действительно смог "обставить" Обаму в вопросах, касающихся конфликтов на Украине, в Сирии, на Ближнем Востоке, не говоря уже о президентских выборах в США, в которые, как уверяют американские чиновники, Россия вмешалась самым вопиющим образом.

Можно предположить, что Бараку Обаме не понравилось то, что Путин "обставил" его на международной арене, и поэтому Обама "выгнал" Россию из "Большой восьмерки".

Том Роган полагает, что Обама принял правильное решение, заставив Россию выйти из "Восьмерки" после "аннексии" Крыма. По мнению автора, высказываясь за возвращение России в состав форума, Трамп становится еще более недальновидным, чем Обама, которого так мастерски "обхитрил" Путин по всем фронтам.

Заявления Трампа о восстановления членства России в формате G8 оторваны от реальности, полагает автор. "Русских выгнали из G8, потому что они решили урвать себе часть европейской территории. Это стало явным нарушением международных норм, которые так тщательно соблюдались со времен окончания Второй мировой войны, и на такое нарушение нужно было дать решительный ответ, — пишет Роган. — Путина следовало наказать более суровым образом. Тем не менее, исключение России из "Восьмерки" было оправданным и необходимым шагом".

Возвращение России в "Большую восьмерку" было бы проявлением слабости. "Это было бы идиотским решением, поскольку Россия продолжает оккупировать Крым и юго-восток Украины", — добавляет автор.

Тем не менее, по мнению Тома Рогана, команда Трампа работает в правильном направлении в отношении России. Команда Трампа по национальной безопасности во многом превосходит своих предшественников в отношениях с Путиным. "Но по какой-то необъяснимой причине риторика Трампа рассматривает российского лидера как друга, а не того, кем на самом деле является Путин для США — врагом," — заключает автор.