Светлана Журова объяснила поведение Украины в ПАСЕ

Украина кардинально поменяет отношение к ситуации в ПАСЕ после выборов в Раду 21 июля, а остальные делегации вернуться к заседаниям в Ассамблее после "обретения ими лица", считает депутат Госдумы Светлана Журова.



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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала в среду, 26 июня, восстановление прав российской делегации. Делегаты Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины выступили с совместным заявлением, осуждающим этот шаг.

Позже делегация Словакии заявила, что от нее заявление подписал только один депутат и она не отзывает свой состав из ПАСЕ для консультаций.

В заявлении протестантов говорится, что нынешнее решение ПАСЕ противоречит основополагающим принципам Совета Европы и посылает "ложный сигнал" России, которая "совершила вооруженную агрессию и пытает людей", "нарушает права человека по отношению к своим гражданам" и "пытается дестабилизировать демократию в Европе". По словам авторов декларации, они не могут объяснить своим народам, почему Совет Европы больше заинтересован в защите прав "агрессора", чем прав жертв его агрессии и репрессий.

Отмечается, что будущее Совета Европы находится в опасности, "потому что сообщество утратит доверие тех, кто должен за него стоять". Представители стран, упомянутых выше, заявили, что они должны проконсультироваться со своими парламентами и правительством о следующих шагах.

Как сказала "Правде.Ру" первый заместитель председателя международного комитета Госдумы РФ Светлана Журова, "эти делегации так боролись против того, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, что реагировать иначе, наверное, они не могли". "Понятно, что не выйти из зала, наверное, было для них неприемлемо. Но не факт, что они вышли навсегда и не будут работать", — отметила депутат для "Правды.Ру".

По мнению Светланы Журовой, "официально в данный момент, скорее всего, из ПАСЕ выйдет только Украина, а все остальные еще думают и окончательно, скорее всего, не покинут ПАСЕ". Украина же будет принимать решение после того, как пройдут выборы в Раду, сказала депутат. "Поменяется состав Рады, и делегация в ПАСЕ может кардинально поменяться, как и отношение к этой ситуации", — сказала депутат Госдумы в интервью "Правде.Ру". "Мы не участвовали пять лет в ПАСЕ, потому что у нас не было прав, а у них все права есть. Они как вышли, так могут и вернуться. Их никто ничего не лишал, это их право — или участвовать, или не участвовать в сессиях. А у нас была действительно принципиальная позиция из-за того, что были нарушены наши права", — заявила для "Правды.Ру" Светлана Журова.

Согласно последним данным, делегации Грузии и Литвы отказались покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной. Тбилиси и Вильнюс заявили, что продолжат работу до ее окончания.

Напомним, что во вторник, 25 июня, Россия вернула себе право участвовать в заседаниях ПАСЕ. В среду, 26 июня, участники ПАСЕ восстановили в полном объеме полномочия российской делегации. Все поправки, с помощью которых противники Москвы пытались помешать этому шагу, были отвергнуты. В принятой резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций или ограничений в отношении нашей страны. За документ проголосовали 116 депутатов, против — 62, 15 воздержались.

России, согласно утвержденному ПАСЕ документу, предстоит не позднее апреля 2020 года отчитаться, как она выполняет озвученные мониторинговым комитетом предписания. Например, Россия должна в полной мере сотрудничать и принять выводы голландской следственной группы по делу о трагедии с самолетом рейса MH17 малайзийских авиалиний, сбитого над Донбассом. Нам также предписано не допускать нарушений прав длинного перечня сексуальных меньшинств и отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

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