Комитет ПАСЕ рекомендует вернуть российской делегации полномочия

Комитет ПАСЕ по мониторингу представил доклад, в котором рекомендовал вернуть российской делегации полномочия, но на определенных условиях. Комитет призывает Москву выполнить ряд принятых резолюций.



ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос / Новости от 11.04.2019 00:43

К рекомендации вернуть делегацию России в Парламентскую ассамблею Совета Европы прикреплены требования вернуть Крымский полуостров Украине, также выполнить пункты Минских соглашений. Помимо этого, Россия должна освободить 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен в ноябре 2018 года при попытке пересечь российскую границу на трех военных кораблях.

В списке требований есть и другие тезисы: выплатить все взносы, которая Россия задолжала Совету Европы, оказать содействие в расследовании катастрофы MH17 в Донбассе, предотвратить нарушение прав ЛГБТ-сообществ на территории России, и особенно в Чеченской республике, а также оказать помощь в расследовании убийства Бориса Немцова.