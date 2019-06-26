Комитет ПАСЕ по мониторингу представил доклад, в котором рекомендовал вернуть российской делегации полномочия, но на определенных условиях. Комитет призывает Москву выполнить ряд принятых резолюций.
К рекомендации вернуть делегацию России в Парламентскую ассамблею Совета Европы прикреплены требования вернуть Крымский полуостров Украине, также выполнить пункты Минских соглашений. Помимо этого, Россия должна освободить 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен в ноябре 2018 года при попытке пересечь российскую границу на трех военных кораблях.
В списке требований есть и другие тезисы: выплатить все взносы, которая Россия задолжала Совету Европы, оказать содействие в расследовании катастрофы MH17 в Донбассе, предотвратить нарушение прав ЛГБТ-сообществ на территории России, и особенно в Чеченской республике, а также оказать помощь в расследовании убийства Бориса Немцова.
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