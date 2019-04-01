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Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно

Мир » Европа » Балканы

24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии странами НАТО. "Сербия не простит и не забудет, как НАТО разбомбил Югославию 20 лет назад, сказал "Правде.Ру" председатель "Русской партии" Сербии Слободан Николич. — Сербы не разделяют позицию президента Александра Вучича, что бомбардировки надо "простить".


Сербы никогда не простят НАТО

— Слободан, военная операция НАТО — бомбежки Сербии — была связана с сепаратизмом в крае Косово и Метохия. Албанцы претендовали на независимость, а Югославия всячески этому противостояла и пыталась удержать край в своей юрисдикции. Однако провозгласившая независимость Республика Косово была признана рядом стран. Как все это было? Как в Сербии отметили скорбную дату начала бомбардировок?

— Да, эта агрессия была связана с развалом Югославии и последующим провозглашением независимости Косова и Метохии. При участии вашем и большинства других европейских стран были проведены исследования. Военные эксперты установили, что с 24 марта в течение 78 дней было выпущено около 3000 крылатых ракет и сброшено около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В этой операции участвовала примерно тысяча самолетов.

В результате бомбардировки погибло около 4000 человек, ранения получили около 10 тысяч человек. Две трети из них — гражданские жители. Материальный ущерб составил около 100 миллиардов долларов, полностью была разрушена военно-промышленная инфраструктура, было разрушено более 1500 населенных пунктов, 60 мостов, 70 школ, 18 детских садов, 89 фабрик и заводов, 20 объектов энергетики и 14 аэродромов.

Все уже знают, что все это было без решения Совета Безопасности ОНН. Фактически НАТО присвоил себе право убивать, бомбить чужие мирные горда и безжалостно уничтожать их. На Западе это до сих пор называется гуманитарной интервенцией. Как известно, цель этой бомбардировки — независимость Косова.

И мы уже знаем, что после этой бомбардировки в Косове сразу же появилась мощная американская военная база. Трагическая дата начала бомбардировок была отмечена проведением военного парада, чтобы всем показать, что мы не забыли эту бомбардировку и агрессию НАТО.

— Ваш президент Александр Вучич, выступая по этому поводу, сказал: "Мы должны простить, но не забывать". Что значит "простить, но не забывать", с вашей точки зрения?

— Я могу сказать точно, что как минимум две трети граждан Сербии никогда не простит НАТО. Согласно исследованиям, 84 процента выступает против вступления Сербии в НАТО. Александр Вучич сейчас так говорит, просто играя роль, потому что у него сейчас такой статус. Бывают демонстрации против власти в Белграде и в других городах.

Александр Вучич — политик, поэтому он заявляет утром одно, в середине дня другое, вечером третье. Известно, что он пришел во власть под влиянием Запада и, естественно, не может решить косовских проблем. Они стараются расширить территорию Косова к Сербии. И сейчас у него есть какой-то план разграничения, который сводится к тому, чтобы поменять границы южных районов Сербии на север от Косова, а одну часть северного Косова, где город Косовска-Митровица, удержать за собой.

Но Александр Вучич не представил свою платформу в нашей Государственной Думе, никто не знает, какой это план в конкретике. Поэтому сейчас переговоры остановлены. До сих пор Сербия живет по прежнему контракту, который они подписали. И он говорит: миссия выполнена. А мы ничего не знаем, нам известно только то, что нашу территорию хотят отделить. Все тенденции Запада давно пошли в этом направлении и продолжаются до сих пор.

— По-вашему мнению, можно ли было 20 лет назад как-то остановить эти бомбардировки? Россия могла на это повлиять? Или это было невозможно?

— Было невозможно, это я совершенно точно знаю. Двадцать лет назад Россия была одна, она была слабая и не могла защитить Сербию. Сейчас Россия — уже совсем другая. Она мощная в военном и экономическом плане. И поэтому я думаю, что никогда никто не сможет больше бомбардировать Сербию. Сейчас всем известно, что у нас есть защитник. И все знают, что нет страны в мире, которая любит Россию и россиян больше, чем Сербия.

А в то время военное состояние России было на низком уровне. Но даже тогда одна российская группа (батальон) пришла из Боснии в аэропорт в Косове, там задержалась немного и уже этим несколько повлияла на ход событий. Уже тогда было известно, что Россия не хотела быть под влиянием НАТО и других западных сил, которые до сих пор остались на территории Косова и Метохии.

— Причины для сепаратизма и развала страны на много частей созрели внутри Югославии или это был чисто внешний фактор?

— Это был чисто внешний фактор. В принципе, всегда у Хорватии было желание иметь независимую территорию. Также есть планы на устройство Великой Албании. Но все события, которые произошли, были инспирированы Западом, их устроили прозападные власти. И до сих пор они продвигают план присоединить территории Македонии и Косово-Метохию к Албании. А нас, Сербию и сербов,всегда считают маленькой Россией и маленькими русскими на Балканах. И это точно так.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы НАТО Сербия Балканы Точка зрения Александр Вучич Слободан Николич бомбардировки НАТО бомбардировки Югославии
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Балканы
Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно

24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии странами НАТО. "Сербия не простит и не забудет, как НАТО разбомбил Югославию 20 лет назад, сказал "Правде.Ру" председатель "Русской партии" Сербии Слободан Николич. — Сербы не разделяют позицию президента Александра Вучича, что бомбардировки надо "простить".

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