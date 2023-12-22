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Антон Бекетов

Новогодний отдых в России: цены, советы и предпочтения

Туризм

В этом году новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января, и многие постараются вырваться куда-то на эти 10 дней. Где можно побывать за 1,5 недели, каким будет отпускной бюджет на 10 дней для семьи из 3 человек и какие направления в России наиболее популярны для отдыха в новогодние каникулы, Pravda.Ru рассказал эксперт по туризму Александр Бандурин.

Новогодний отдых в России: цены, советы и предпочтения
Фото: god-2019.com

— Александр Владимирович, какие места с необычной природой и красотой вы бы посоветовали посетить в новогодние каникулы?

— Если мы говорим о новых местах, то они, как правило, не предназначены для цивилизованного отдыха. Это дикая природа, интересные природные явления. Например, люди едут смотреть северное сияние на северное побережье России: Баренцево море, Белое море, где практически отсутствует классическая туристская инфраструктура с гостиницами, большим количеством зон отдыха. Поэтому можно выбрать традиционные направления:

  • Урал,
  • Сибирь,
  • Белокуриха,
  • Алтай.

Здесь сохранилась природа и в то же время уже пришла цивилизация.

— А какие направления для отдыха в России самые популярные в новогодние каникулы?

— Стандартно это Москва, Петербург, Казань. Сейчас к ним добавляется ещё Екатеринбург. Людям нужны удобства, комфорт и транспортная доступность.

— Многие не готовы ехать далеко, а каникулы длинные. Возьмём жителей Москвы и Петербурга. Куда им можно поехать на три дня, чтобы отдохнуть, переключиться?

— На три дня можно съездить в Нижний Новгород, тем более есть поезд "Ласточка". Смоленск можно рассматривать. До Минска можно доехать на поезде за ночь либо на "Ласточке" за шесть часов. А возле Минска есть замки и другие интересные места для посещения.

По России можно поехать на озера: Ладожское, Онежское. Или Волхов, а также в направлении Петрозаводска. То есть у москвичей, петербуржцев высокая плотность интересных мест и нет трудностей с выбором.

В то же время жителю Екатеринбурга можем порекомендовать Уральские горы, Уфу, Казань. Или поехать на восток. Единственное, есть проблема с транспортной доступностью. В основном это самолёт: тот же Барнаул, Новосибирск. К тому же из-за погоды надо быть осторожнее с автомобилем. Всё-таки у нас не все магистрали суперрасчищенные.

— Какая средняя стоимость отдыха на десять дней для семьи из трёх человек?

— В среднем номер стоит 5000-8000 рублей на двоих. Детская кроватка — плюс 1000. Допустим, проживание будет 10 тыс. рублей в сутки. Это 100 тыс. рублей на десять дней. Плюс билеты. Если брать самолёт, то всё зависит от направления. В среднем на человека 15 тыс. туда-обратно. Из Москвы в Сочи или Питер, где много рейсов, будет дешевле. А на Урал — дороже. В итоге дорога на троих 50 тыс. рублей. Питание на троих — 5000 рублей в день. Это еще 50 тыс.

Получается около 200 тыс. рублей на десять дней на троих, со стандартным размещением. В целом это достаточный бюджет, то есть можно даже экскурсии приобрести на эти деньги.

— Какие необычные концепции отдыха сейчас предлагают наши отели, санатории, дома отдыха?

— Сейчас самый востребованный у нас даже не санаторий, а "санаторий лайт". Чтобы человека не слишком уж лечили, а создали ему условия для мягкого оздоровления. Спортивный, здоровый образ жизни, правильное питание, расслабляющая восстанавливающая программа:

  • массаж,
  • лёгкие ванны,
  • кислородные процедуры.

Есть ещё бальнеологическая тема, когда можно просто гулять и дышать чистым свежим воздухом. Это заодно и аэробная нагрузка, и можно самому придумать себе развлекательную программу.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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