Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Сочи Парк: настоящий русский Диснейленд

3:56
Туризм

Каждый год Сочи посещают сотни тысяч туристов со всего мира. Мягкий климат, живописные пейзажи и развитая инфраструктура привлекают путешественников. В "Парке аттракционов" даже взрослые найдут развлечения по своему вкусу, а для детей здесь создана настоящая сказка!

Фото:  

Русский Диснейленд в Сочи

Этот уникальный парк, известный как "русский Диснейленд", впервые открыл свои двери для посетителей летом 2014 года. Его первыми гостями стали участники Олимпийских игр. Расположен парк в Адлерском районе, неподалеку от Олимпийского парка. Здесь вас встретят не Микки Маус и Дональд Дак, а персонажи русских сказок и русского фольклора.

Огромная территория парка

Площадь парка огромна и составляет 20,5 гектара. Здесь вы найдете зону отдыха с аттракционами и развлечениями, а также роскошный отель в стиле Средневековья.

Тематика парка — русские сказки, что отражается в названиях аттракционов, таких как "Змей Горыныч", "Шаролёт" и "Жар-птица". Всего в парке представлено 20 новейших каруселей для детей и взрослых, а также другие развлечения.

Топ-7 самых захватывающих аттракционов

 

"Змей Горыныч" — самый впечатляющий аттракцион в парке. Его высота составляет более 35 метров, а скорость при разгоне достигает 100 км/ч. Этот аттракцион подойдет для смелых и отважных любителей экстрима.

"Жар-птица" — башня свободного падения. Здесь вы сможете получить настоящий взрыв адреналина, ведь самая верхняя точка аттракциона находится на высоте 65 метров.

"Чайные чашки" — симпатичная карусель в виде сервиза.

"Самоцветы" — классическая карусель с цепями. Аттракцион могут посещать дети, чей рост не менее 120 сантиметров.

"Ладья" — это качели, сидя в которых, поднимаешься на высоту 18 метров.

"Колесо времени" — это традиционное "колесо обозрения", который позволяет людям как следует рассмотреть территорию парка. Он пользуется большой популярностью у туристов из разных стран.

"Квантовый скачок" — самая популярная горка в парке. Её посетители — настоящие экстремалы. Такого аттракциона не найти ни в одном другом парке России. Скорость кабины достигает 105км/ч, а высота прыжков составляет 58 метров. Здесь существуют строгие возрастные ограничения: дети младше 12 лет на аттракцион не допускаются.

Дополнительные развлечения и не только

Если вы уже накатались, парк предлагает другие развлечения.

Дельфинарий — это место, где вы сможете посмотреть на выступления дельфинов, а также  морского котика по имени Семён. Для желающих предусмотрена возможность плавать вместе с этими удивительными животными.

"Лукоморье" — это огромная песочница с различными скульптурами, расположенная под навесным шатром.

После насыщенного дня можно отдохнуть в отеле "Богатырь", который с первого взгляда напоминает замок из сказок Диснея.

При посещении парка вы можете приобрести единый билет, который позволяет посещать все развлечения парка. На его территории расположено множество заведений, где можно перекусить и перевести дух.

Парк аттракционов в Сочи — это место, где волшебство оживает. Здесь вы сможете насладиться самыми захватывающими аттракционами, окунуться в мир русских сказок и получить незабываемые эмоции. Посещение этого парка станет ярким и увлекательным приключением для всей семьи.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

#СОЧИ ПАРК!! 🎡 Обзор всех АТТРАКЦИОНОВ! 🎢 ЛУЧШЕЕ место для ДЕТЕЙ В СОЧИ!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы сочи россия туризм путешествия
Новости
NYT: в США обсуждают возможность поставить Украине баллистические ракеты ATACMS
Китайские триады пытаются закрепиться на российском Дальнем Востоке
Варшава запустила процесс продажи польской газовой дочки "Новатэка"
Ноктис Дрейвен: правление Зеленского подходит к концу из-за больших потерь в рядах ВСУ
Лучший вариант: живучие растения для непостоянных садоводов:
РВ: российские военные захватили американскую БМП "Брэдли" в зоне СВО
Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала два простых продукта, которые помогут похудеть
Le Monde: западным инструкторам всё равно, как они подготовили боевиков ВСУ — не наша проблема
Военный эксперт Марочко заявил об ожесточённых боях к юго-западу от Артёмовска
РИА Новости: неприятный сюрприз разозлил Зеленского на саммите НАТО
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине
Вильнюс: НАТО даст Украине больше современного оружия, Россия готовит санкции
Почему Зеленского не ликвидировали, объяснил полковник ГРУ
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Шукшина разместила пост о "хамстве" Эрдогана
Почему Китай скупает природный газ в огромных объёмах
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
Последние материалы
РИА Новости: неприятный сюрприз разозлил Зеленского на саммите НАТО
РИА Новости: российская экономика показала внезапный рост в 2023 году
Астролог проинформировала россиян, какая мотивация заняться спортом нужна разным знакам зодиака
Марочко: Киев перебрасывает спецгруппы иностранных наёмников на Купянское направление
Сомнолог Завалко: недостаток сна может привести к ожирению, диабету и сердечным заболеваниям
Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на концентрацию войск у границ России
Что такое стоматы и как они влияют на растения
AP: последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона вышла на свободу спустя полвека
Самая популярная марка нефти РФ достигла санкционного потолка благодаря Саудовской Аравии
Фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале может вылететь в трубу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников