Сочи Парк: настоящий русский Диснейленд

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Каждый год Сочи посещают сотни тысяч туристов со всего мира. Мягкий климат, живописные пейзажи и развитая инфраструктура привлекают путешественников. В "Парке аттракционов" даже взрослые найдут развлечения по своему вкусу, а для детей здесь создана настоящая сказка!

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Русский Диснейленд в Сочи

Этот уникальный парк, известный как "русский Диснейленд", впервые открыл свои двери для посетителей летом 2014 года. Его первыми гостями стали участники Олимпийских игр. Расположен парк в Адлерском районе, неподалеку от Олимпийского парка. Здесь вас встретят не Микки Маус и Дональд Дак, а персонажи русских сказок и русского фольклора.

Огромная территория парка

Площадь парка огромна и составляет 20,5 гектара. Здесь вы найдете зону отдыха с аттракционами и развлечениями, а также роскошный отель в стиле Средневековья.

Тематика парка — русские сказки, что отражается в названиях аттракционов, таких как "Змей Горыныч", "Шаролёт" и "Жар-птица". Всего в парке представлено 20 новейших каруселей для детей и взрослых, а также другие развлечения.

Топ-7 самых захватывающих аттракционов

"Змей Горыныч" — самый впечатляющий аттракцион в парке. Его высота составляет более 35 метров, а скорость при разгоне достигает 100 км/ч. Этот аттракцион подойдет для смелых и отважных любителей экстрима.

"Жар-птица" — башня свободного падения. Здесь вы сможете получить настоящий взрыв адреналина, ведь самая верхняя точка аттракциона находится на высоте 65 метров.

"Чайные чашки" — симпатичная карусель в виде сервиза.

"Самоцветы" — классическая карусель с цепями. Аттракцион могут посещать дети, чей рост не менее 120 сантиметров.

"Ладья" — это качели, сидя в которых, поднимаешься на высоту 18 метров.

"Колесо времени" — это традиционное "колесо обозрения", который позволяет людям как следует рассмотреть территорию парка. Он пользуется большой популярностью у туристов из разных стран.

"Квантовый скачок" — самая популярная горка в парке. Её посетители — настоящие экстремалы. Такого аттракциона не найти ни в одном другом парке России. Скорость кабины достигает 105км/ч, а высота прыжков составляет 58 метров. Здесь существуют строгие возрастные ограничения: дети младше 12 лет на аттракцион не допускаются.

Дополнительные развлечения и не только

Если вы уже накатались, парк предлагает другие развлечения.

Дельфинарий — это место, где вы сможете посмотреть на выступления дельфинов, а также морского котика по имени Семён. Для желающих предусмотрена возможность плавать вместе с этими удивительными животными.

"Лукоморье" — это огромная песочница с различными скульптурами, расположенная под навесным шатром.

После насыщенного дня можно отдохнуть в отеле "Богатырь", который с первого взгляда напоминает замок из сказок Диснея.

При посещении парка вы можете приобрести единый билет, который позволяет посещать все развлечения парка. На его территории расположено множество заведений, где можно перекусить и перевести дух.

Парк аттракционов в Сочи — это место, где волшебство оживает. Здесь вы сможете насладиться самыми захватывающими аттракционами, окунуться в мир русских сказок и получить незабываемые эмоции. Посещение этого парка станет ярким и увлекательным приключением для всей семьи.

#СОЧИ ПАРК!! 🎡 Обзор всех АТТРАКЦИОНОВ! 🎢 ЛУЧШЕЕ место для ДЕТЕЙ В СОЧИ!