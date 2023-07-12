Каждый год Сочи посещают сотни тысяч туристов со всего мира. Мягкий климат, живописные пейзажи и развитая инфраструктура привлекают путешественников. В "Парке аттракционов" даже взрослые найдут развлечения по своему вкусу, а для детей здесь создана настоящая сказка!
Этот уникальный парк, известный как "русский Диснейленд", впервые открыл свои двери для посетителей летом 2014 года. Его первыми гостями стали участники Олимпийских игр. Расположен парк в Адлерском районе, неподалеку от Олимпийского парка. Здесь вас встретят не Микки Маус и Дональд Дак, а персонажи русских сказок и русского фольклора.
Площадь парка огромна и составляет 20,5 гектара. Здесь вы найдете зону отдыха с аттракционами и развлечениями, а также роскошный отель в стиле Средневековья.
Тематика парка — русские сказки, что отражается в названиях аттракционов, таких как "Змей Горыныч", "Шаролёт" и "Жар-птица". Всего в парке представлено 20 новейших каруселей для детей и взрослых, а также другие развлечения.
"Змей Горыныч" — самый впечатляющий аттракцион в парке. Его высота составляет более 35 метров, а скорость при разгоне достигает 100 км/ч. Этот аттракцион подойдет для смелых и отважных любителей экстрима.
"Жар-птица" — башня свободного падения. Здесь вы сможете получить настоящий взрыв адреналина, ведь самая верхняя точка аттракциона находится на высоте 65 метров.
"Чайные чашки" — симпатичная карусель в виде сервиза.
"Самоцветы" — классическая карусель с цепями. Аттракцион могут посещать дети, чей рост не менее 120 сантиметров.
"Ладья" — это качели, сидя в которых, поднимаешься на высоту 18 метров.
"Колесо времени" — это традиционное "колесо обозрения", который позволяет людям как следует рассмотреть территорию парка. Он пользуется большой популярностью у туристов из разных стран.
"Квантовый скачок" — самая популярная горка в парке. Её посетители — настоящие экстремалы. Такого аттракциона не найти ни в одном другом парке России. Скорость кабины достигает 105км/ч, а высота прыжков составляет 58 метров. Здесь существуют строгие возрастные ограничения: дети младше 12 лет на аттракцион не допускаются.
Если вы уже накатались, парк предлагает другие развлечения.
Дельфинарий — это место, где вы сможете посмотреть на выступления дельфинов, а также морского котика по имени Семён. Для желающих предусмотрена возможность плавать вместе с этими удивительными животными.
"Лукоморье" — это огромная песочница с различными скульптурами, расположенная под навесным шатром.
После насыщенного дня можно отдохнуть в отеле "Богатырь", который с первого взгляда напоминает замок из сказок Диснея.
При посещении парка вы можете приобрести единый билет, который позволяет посещать все развлечения парка. На его территории расположено множество заведений, где можно перекусить и перевести дух.
Парк аттракционов в Сочи — это место, где волшебство оживает. Здесь вы сможете насладиться самыми захватывающими аттракционами, окунуться в мир русских сказок и получить незабываемые эмоции. Посещение этого парка станет ярким и увлекательным приключением для всей семьи.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".