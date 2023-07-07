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Джалиль Вахитов

Почему Прага — лучший европейский город для путешествий

3:58
Туризм

Путешественники всего мира мечтают посетить прекраснейший европейский город — Прагу. Столица Чехии привлекает своей старинной архитектурой, памятниками, богатой культурой и неповторимой атмосферой. Прага предлагает так много удивительных возможностей, что каждый путешественник найдёт здесь что-то особенное.

Почему Прага — лучший европейский город для путешествий
Фото: Вадим Савицкий

Экскурсии

Хотите познакомиться с Прагой? Сходите на экскурсию, выбор которых здесь поистине огромен: обзорная экскурсия по Праге, экскурсии для влюбленных, дегустация вин, фотопрогулки, сказочные маршруты, а также путешествия в Дрезден, Будапешт, Вену, Чехию или Мюнхен. Заказать экскурсию стало проще благодаря возможности бронирования онлайн, без посредников и туроператоров.

Никакого языкового барьера

Один из главных плюсов посещения Праги — отсутствие языкового барьера. Чешский язык очень похож на русский, поэтому, имея некоторый запас чешских слов, вы сможете легко общаться с местными жителями. Кроме того, во многих магазинах, отелях и других популярных туристических местах работники говорят по-русски, что облегчает общение и помогает чувствовать себя комфортно в незнакомой стране.

Гастрономические приятности

Во время путешествия в другую страну необходимо попробовать местную кухню, и Прага не является исключением. Здесь вы сможете насладиться разнообразными блюдами, которые стали визитной карточкой чешской кухни. Обязательно попробуйте свиные колбаски, гуляш и штрудель. В ресторанах и кафе можно встретить настоящие гастрономические шедевры, которые запомнятся надолго.

Достопримечательности

Чехия славится своим богатым историческим наследием, включающим более 2000 замков и крепостей. В Праге, главном городе страны, достопримечательностей — великое множество. музей Кафки, Тройский замок, Карлов мост, крепость Вышеград, Вацлавская площадь, стена Джона Леннона, улица Винарна Чертовка, Страговский монастырь, замок Карлштейн и Пражский зоопарк — лишь некоторые из интересных мест, которые стоит посетить в Праге.

Уникальная природа и живописные пейзажи

Чехия поразит вас своей уникальной природой и разнообразными ландшафтами. Здесь сочетаются морской и континентальный климат, и каждый сезон хорош по-своему. Зима здесь сухая, мягкая и тёплая, средняя температура составляет около -5 градусов. Лето жаркое и влажное, июнь богат дождями, а июль — более сухой. Природа Чехии поражает своими живописными видами, горами, лесами и озёрами.

Музыкальные удовольствия

Прага является центром культуры и музыки, и здесь вы сможете насладиться разнообразными музыкальными событиями. Любители классической музыки смогут посетить концерты в костелах или зале Рудольфина, а также насладиться игрой талантливых уличных музыкантов, которых можно встретить на улицах Праги. Музыка — это прекрасный способ расслабиться и насладиться уникальной атмосферой города.

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Прага за один день | 50 лучших достопримечательностей | #1
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы чехия прага туризм путешествия
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