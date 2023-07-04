Курортные места, где можно сочетать активный отдых и уединение

3:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В свете последних событий все больше россиян решают провести отпуск на курортах родной страны. И это не случайно, ведь по инфраструктуре отечественные курорты ничуть не уступают зарубежным. Здесь есть не только гостиницы на любой вкус и кошелек, но и песчаные пляжи, достопримечательности, места для активного отдыха и многое другое. А уровень безопасности вполне позволяет отдыхать здесь не только взрослым, но и семьям с детьми.

Фото: ya.ru

Курорт Кучугуры

Отдых в Кучугурах устроит даже самых привередливых туристов: здесь есть все для комфортного и полноценного отдыха. Песчаные пляжи на побережье Азовского моря, комфортное жилье в двух шагах от моря, отличная инфраструктура и транспортная развязка. При этом отдыхающих здесь гораздо меньше, чем на популярных пляжах Сочи и Анапы.

Геленджик

Сложно придумать лучшее место для отдыха с детьми, чем Геленджик. Помимо безопасных песчаных пляжей, большого количества кафе и парков развлечений и прочих объектов туристической инфраструктуры, здесь находится самый большой в России аквапарк. Тем, кто посетил Геленджик, нужно обязательно побывать в аквапарке, равного которому нет во всей стране. Также здесь огромное количество самых разных гостиниц, хостелов и гостевых домов на самый разный вкус и кошелек. Добраться до Геленджика можно на автобусе или на личном автомобиле.

Анапа

Анапа не первое десятилетие входит в топ российских курортов для отдыха с детьми. При этом если поехать отдыхать по путевке "все включено", цены будут довольно низкими. Но можно также отправиться в Анапу самостоятельно на личном автомобиле, в этом случае можно также неплохо сэкономить, если заранее найти жилье и спланировать экскурсионные маршруты. Во многих отелях Анапы есть детские комнаты, безопасные песчаные пляжи также понравятся детям и взрослым. Желательно планировать поездку заранее, так как в туристический сезон подобрать бюджетное жилье может быть трудно.

Крым

Последние несколько лет российские туристы все чаще едут в отпуск на полуостров Крым. Туристическая инфраструктура за эти годы здесь значительно шагнула вперед, и теперь не обязательно бронировать отель за несколько месяцев до поездки. Кроме того, здесь огромное количество пляжей. Можно выбрать как оживленный песчаный пляж с развитой инфраструктурой, так и найти более уединенные места. Семьям с детьми оптимально путешествовать на своем автомобиле или арендовать автомобиль на полуострове, чтобы иметь возможность осмотреть все окрестности.

Абхазия

Еще один отличный вариант для русских туристов — отправиться на отдых в Абхазию. Туристам не потребуется оформлять загранпаспорт, местные жители свободно говорят на русском языке, в качестве валюты можно свободно использовать рубли. Отдых в Абхазии обойдется значительно дешевле, чем отдых на популярных российских курортах, но здесь также есть все необходимое. Вариант идеально пойдет тем, кто ищет покоя и уединения.

Отдых в перечисленных курортных зонах не только обойдется дешевле, но и позволит избежать забот о визе, загранпаспорте и зарубежной страховке. Вы можете выбрать наиболее удобный способ путешествия и при желании даже добраться до пункта назначения на своем автомобиле. При этом воспоминания от отдыха останутся надолго.