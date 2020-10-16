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Автор Владан Джурич

Как молодежная сборная России вышла на Евро-2021

Молодежная сборная России вышла на чемпионат Европы 2021 года. Команде Михаила Галактионова удалось уверенно выиграть в гостях у сборной Латвии (1:4).

Как молодежная сборная России вышла на Евро-2021
 
 
 
 
 
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Вчера молодёжка отобралась на ЕВРО-2021 🔝 Вспомним непростой путь @teamrussia_u21 к этой цели.

Публикация от Российский Футбольный Союз (@rfsruofficial)

Первое место досталось России благодаря победе сербов над поляками (1:0), но для команды Галактионова — это большое достижение.

Напомним, что ранее молодежка выходила на Евро в 2013 году.

Матч с Латвией

Половину первого тайма россияне играли плохо. Были ошибки в передачах и практически не было обостряющих моментов из-за прессинга соперника.

Примерно через 25 минут Латвия подустала от постоянного прессинга, и игра стала более открытой для россиян.

После гола Константина Кучаева на 28-й минуте команда взбодрилась. Полузащитник Даниил Лесовой красиво сыграл пяткой на Наира Тикнизяна, отдавшего навес на Кучаева.

на 51-й минуте отличился Роман Евгеньев после скидки Федора Чалова.

Через 3 минуты Лесовой воспользовался ошибкой соперника и реализовал гол точным ударом.

на 85-й минуте Александр Ломовицкий забил после красивой комбинации Шапи и дебютанта Дениса Макарова.

В компенсированное время Кристенс Лусиньш забил точным ударом головой в ворота россиян. В данном эпизоде ошибся защитник Павел Маслов.

На послематчевой пресс-конференции Макаров рассказал об игре сборной Латвии:

"Хорошая и крепкая команда. Чуть-чуть не хватает мастерства. Над этим им надо работать".

Самые яркие матчи

Три самых интересных матча для молодежной сборной России:

  • Россия — Польша (2:2);
  • Сербия — Россия (0:2);
  • Польша — Россия (1:0).

В домашнем матче России с Польшей команда Галактионова едва сыграла вничью. Это при том, что у молодежки Польши оказались проблемы с прилетом в Екатеринбург.

По сообщениям ТАСС, самолет молодежной сборной Польши был вынужден приземлиться на запасной аэродром в Челябинске из-за аварийной посадки военного борта Ан-12 в Екатеринбурге. Таким образом, поляки оказались в Екатеринбурге на три часа позже запланированного времени.

В этом противостоянии россияне играли в классическое нападение через полузащитные линии, но поляки строили опасную игру на контратаках.

В матче с Сербией не обошлось без приключений.

Во-первых, российская молодежка вылетела поздно из Ростова-на-Дону из-за технических неполадок самолета.

Во-вторых, велась борьба вратарей Александра Максименко и Матвея Сафонова за место в составе. Тогда в матче с сербами Галактионов выпустил Сафонова.

В той игре отличился Ломовицкий. Он попробовал себя сразу в роли защитника и полузащитника, создал голевой момент и чудом избежал красной карточки после фоле на Ступаревиче.

Самым настоящим испытанием для россиян стала игра против поляков на выезде. Тогда команда Галактионова показала слабый футбол с точки зрения физики и реализации. Причем в первом матче против поляков Россия смотрелась намного лучше.

Как играла молодежка в отборочном туре?

Главные цифры россиян в отборочном цикле:

  • 7 побед;
  • 2 ничьи;
  • 1 поражение;
  • 22 забитых голов и 3 пропущенных.

Главные игроки молодежки:

  • нападающий Федор Чалов;
  • полузащитник Константин Кучаев;
  • и голкипер Матвей Сафонов.

Статистика отличившихся игроков в отборочном туре:

Игрок

Количество матчей

Голы

Голевые передачи

Константин Кучаев

10

2

2

Федор Чалов

8

4

2

Голкипер Сафонов сыграл 7 матчей в отборочном туре, из которых 6 провел в сухую.

После матча с Эстонией Сафонов был приглашен во взрослую сборную.

 
 
 
 
 
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Это свершилось, Матвей в составе ОСНОВНОЙ сборной России по футболу 🔥🔥🔥💪💪💪🖤💚😍🥺 Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов приглашен в сборную России. 21-летний вратарь сегодня провел матч за молодежную сборную России в квалификации Евро-2021 (U21) с Эстонией (4:0), а затем присоединился к национальнйо команде страны. Завтра Сафонов примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией. Сафонов впервые вызван в сборную России. #safonov39 #сафоновтащит #быки #быкмолодой #сафонов #motya39 #fckrasnodar #team #bullsfamily

Публикация от Матвей Сафонов (@safonov_motya_fans_39)

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Темы футбол молодежная сборная россии
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