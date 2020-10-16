Как молодежная сборная России вышла на Евро-2021

Молодежная сборная России вышла на чемпионат Европы 2021 года. Команде Михаила Галактионова удалось уверенно выиграть в гостях у сборной Латвии (1:4).
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Вчера молодёжка отобралась на ЕВРО-2021 🔝 Вспомним непростой путь @teamrussia_u21 к этой цели.
Первое место досталось России благодаря победе сербов над поляками (1:0), но для команды Галактионова — это большое достижение.
Напомним, что ранее молодежка выходила на Евро в 2013 году.
Половину первого тайма россияне играли плохо. Были ошибки в передачах и практически не было обостряющих моментов из-за прессинга соперника.
Примерно через 25 минут Латвия подустала от постоянного прессинга, и игра стала более открытой для россиян.
После гола Константина Кучаева на 28-й минуте команда взбодрилась. Полузащитник Даниил Лесовой красиво сыграл пяткой на Наира Тикнизяна, отдавшего навес на Кучаева.
⚽ Наир Тикнизян сделал подачу в штрафную, а Константин Кучаев головой отправил мяч в сетку ворот сборной Латвии.
📺 #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux97WSZ
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/EDz4WyZN8E
на 51-й минуте отличился Роман Евгеньев после скидки Федора Чалова.
⚽ Даниил Лесовой навесил в штрафную со стандарта, Федор Чалов сделал скидку на Романа Евгеньева, который пробил под перекладину.
📺 #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/7ORUxeMXIY
Через 3 минуты Лесовой воспользовался ошибкой соперника и реализовал гол точным ударом.
⚽ Точный удар Даниила Лесового
📺 #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/6fKRB2CnDT
на 85-й минуте Александр Ломовицкий забил после красивой комбинации Шапи и дебютанта Дениса Макарова.
⚽ Александр Ломовицкий забил после выхода на замену
📺 #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/KNBTWKghPw
В компенсированное время Кристенс Лусиньш забил точным ударом головой в ворота россиян. В данном эпизоде ошибся защитник Павел Маслов.
На послематчевой пресс-конференции Макаров рассказал об игре сборной Латвии:
"Хорошая и крепкая команда. Чуть-чуть не хватает мастерства. Над этим им надо работать".
Три самых интересных матча для молодежной сборной России:
В домашнем матче России с Польшей команда Галактионова едва сыграла вничью. Это при том, что у молодежки Польши оказались проблемы с прилетом в Екатеринбург.
По сообщениям ТАСС, самолет молодежной сборной Польши был вынужден приземлиться на запасной аэродром в Челябинске из-за аварийной посадки военного борта Ан-12 в Екатеринбурге. Таким образом, поляки оказались в Екатеринбурге на три часа позже запланированного времени.
В этом противостоянии россияне играли в классическое нападение через полузащитные линии, но поляки строили опасную игру на контратаках.
В матче с Сербией не обошлось без приключений.
Во-первых, российская молодежка вылетела поздно из Ростова-на-Дону из-за технических неполадок самолета.
Во-вторых, велась борьба вратарей Александра Максименко и Матвея Сафонова за место в составе. Тогда в матче с сербами Галактионов выпустил Сафонова.
В той игре отличился Ломовицкий. Он попробовал себя сразу в роли защитника и полузащитника, создал голевой момент и чудом избежал красной карточки после фоле на Ступаревиче.
Самым настоящим испытанием для россиян стала игра против поляков на выезде. Тогда команда Галактионова показала слабый футбол с точки зрения физики и реализации. Причем в первом матче против поляков Россия смотрелась намного лучше.
Главные цифры россиян в отборочном цикле:
Главные игроки молодежки:
Статистика отличившихся игроков в отборочном туре:
|
Игрок
|
Количество матчей
|
Голы
|
Голевые передачи
|
Константин Кучаев
|
10
|
2
|
2
|
Федор Чалов
|
8
|
4
|
2
Голкипер Сафонов сыграл 7 матчей в отборочном туре, из которых 6 провел в сухую.
После матча с Эстонией Сафонов был приглашен во взрослую сборную.
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Это свершилось, Матвей в составе ОСНОВНОЙ сборной России по футболу 🔥🔥🔥💪💪💪🖤💚😍🥺 Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов приглашен в сборную России. 21-летний вратарь сегодня провел матч за молодежную сборную России в квалификации Евро-2021 (U21) с Эстонией (4:0), а затем присоединился к национальнйо команде страны. Завтра Сафонов примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией. Сафонов впервые вызван в сборную России. #safonov39 #сафоновтащит #быки #быкмолодой #сафонов #motya39 #fckrasnodar #team #bullsfamily
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