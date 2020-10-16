Как молодежная сборная России вышла на Евро-2021

Молодежная сборная России вышла на чемпионат Европы 2021 года. Команде Михаила Галактионова удалось уверенно выиграть в гостях у сборной Латвии (1:4).

Первое место досталось России благодаря победе сербов над поляками (1:0), но для команды Галактионова — это большое достижение.

Напомним, что ранее молодежка выходила на Евро в 2013 году.

Матч с Латвией

Половину первого тайма россияне играли плохо. Были ошибки в передачах и практически не было обостряющих моментов из-за прессинга соперника.

Примерно через 25 минут Латвия подустала от постоянного прессинга, и игра стала более открытой для россиян.

После гола Константина Кучаева на 28-й минуте команда взбодрилась. Полузащитник Даниил Лесовой красиво сыграл пяткой на Наира Тикнизяна, отдавшего навес на Кучаева.

⚽ Наир Тикнизян сделал подачу в штрафную, а Константин Кучаев головой отправил мяч в сетку ворот сборной Латвии. 📺 #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux97WSZ

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/EDz4WyZN8E — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020

на 51-й минуте отличился Роман Евгеньев после скидки Федора Чалова.

⚽ Даниил Лесовой навесил в штрафную со стандарта, Федор Чалов сделал скидку на Романа Евгеньева, который пробил под перекладину. 📺 #ЛатвияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r

📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/7ORUxeMXIY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2020

Через 3 минуты Лесовой воспользовался ошибкой соперника и реализовал гол точным ударом.

на 85-й минуте Александр Ломовицкий забил после красивой комбинации Шапи и дебютанта Дениса Макарова.

В компенсированное время Кристенс Лусиньш забил точным ударом головой в ворота россиян. В данном эпизоде ошибся защитник Павел Маслов.

На послематчевой пресс-конференции Макаров рассказал об игре сборной Латвии:

"Хорошая и крепкая команда. Чуть-чуть не хватает мастерства. Над этим им надо работать".

Самые яркие матчи

Три самых интересных матча для молодежной сборной России:

Россия — Польша (2:2);

Сербия — Россия (0:2);

Польша — Россия (1:0).

В домашнем матче России с Польшей команда Галактионова едва сыграла вничью. Это при том, что у молодежки Польши оказались проблемы с прилетом в Екатеринбург.

По сообщениям ТАСС, самолет молодежной сборной Польши был вынужден приземлиться на запасной аэродром в Челябинске из-за аварийной посадки военного борта Ан-12 в Екатеринбурге. Таким образом, поляки оказались в Екатеринбурге на три часа позже запланированного времени.

В этом противостоянии россияне играли в классическое нападение через полузащитные линии, но поляки строили опасную игру на контратаках.

В матче с Сербией не обошлось без приключений.

Во-первых, российская молодежка вылетела поздно из Ростова-на-Дону из-за технических неполадок самолета.

Во-вторых, велась борьба вратарей Александра Максименко и Матвея Сафонова за место в составе. Тогда в матче с сербами Галактионов выпустил Сафонова.

В той игре отличился Ломовицкий. Он попробовал себя сразу в роли защитника и полузащитника, создал голевой момент и чудом избежал красной карточки после фоле на Ступаревиче.

Самым настоящим испытанием для россиян стала игра против поляков на выезде. Тогда команда Галактионова показала слабый футбол с точки зрения физики и реализации. Причем в первом матче против поляков Россия смотрелась намного лучше.

Как играла молодежка в отборочном туре?

Главные цифры россиян в отборочном цикле:

7 побед;

2 ничьи;

1 поражение;

22 забитых голов и 3 пропущенных.

Главные игроки молодежки:

нападающий Федор Чалов;

полузащитник Константин Кучаев;

и голкипер Матвей Сафонов.

Статистика отличившихся игроков в отборочном туре:

Игрок Количество матчей Голы Голевые передачи Константин Кучаев 10 2 2 Федор Чалов 8 4 2

Голкипер Сафонов сыграл 7 матчей в отборочном туре, из которых 6 провел в сухую.

После матча с Эстонией Сафонов был приглашен во взрослую сборную.