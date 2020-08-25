Малоизвестные звезды спорта: Лори Макнил

До того, как на кортах появились Венера и Серена Уильямс, ставшие вскоре известными и успешными, были и другие темнокожие звезды женского тенниса. Например, многие интересующиеся темой люди знают про Алтею Гибсон - первую темнокожую женщину, выигравшую турнир Большого шлема. Но были и другие: в этой статье мы расскажем про Лори Макнил, которая добилась успеха в большом теннисе задолго до сестер Уильямс.

Начало карьеры

Лори Макнил родилась 18 декабря 1963 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Ее мать была поклонницей тенниса, так что Макнил выросла на просмотрах игр. Свои первые игры Макнил проводила под руководством знаменитого тренера Джона Уилкерсона, который известен именно как афроамериканский теннисный тренер.

В 1986 году Макнил и ее подруга по корту Зина Гаррисон вошли в историю как первые афроамериканки, которые встретились друг с другом на главном профессиональном чемпионате по теннису на «Eckerd Open». Макнейл выиграла.

Интересно, что отец Лори также был связан со спортом - Чарли Макнил сначала был защитником в команде «Сан-Диего Чарджерс», а затем пару лет посвятил теннису в Университете штата Оклахома, причем в 1983 году сумел стать профессиональным теннисистом. Продержался в спорте он около 19 лет, затем став наставником.

Достижения и успехи

Хотя Лори Макнил никогда не получала титул Большого шлема в одиночном разряде, она известна выступлениями в одиночном и парном разрядах с такими игроками, как Аранца Санчес-Викарио, Джиджи Фернандес и Мартина Навратилова.

Лори Макнил известна также и невероятными победами: дважды она сумела одержать верх над суперзвездой тенниса немкой Штеффи Граф (в том числе в ходе первого раунда Уимблдона в 1994 году, когда Граф была действующей чемпионкой). А выиграть чемпионат Большого шлема Макнейл сумела в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции с Хорхе Ласано в 1988 году.

После ухода из профессионального тенниса в 2002 году Макнейл добилась успеха и в качестве тренера: так, в 2004 она уже тренировала олимпийскую команду США. Сейчас Лори 56 лет, она владельца Фонда «Lori McNeil Celebrity Tennis Classic», который организует показательные теннисные матчи, а выручка идет на поддержку начинающих теннисистов бермудских островов.

Бывшая 9 ракетка мира удостоилась включения во многие Залы славы и ряда наград, среди которых - премия «WTA» за работу с Верой Звонаревой. И конечно же, показала своим примером: в женском теннисе вполне можно достичь успеха вне зависимости от цвета кожи.