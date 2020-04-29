Саудиты купили "Ньюкасл". Чем это грозит для АПЛ?

История о смене владельца английского клуба "Ньюкасл Юнайтед" началась еще в январе 2020 года. Клуб демонстрировал плохие спортивные результаты, а фанаты ждали изменений. Что же происходит с сегодняшним "Ньюкаслом", и как смена владельца может повлиять на клуб?

Отношение владельца к клубу

Экс-владелец "Ньюкасла", английский миллиардер Майк Эшли, мечтал избавиться от клуба. По крайней мере, так думает публика, и об этом пишут СМИ.

13 лет назад англичанин купил контрольный пакет акций клуба, а затем стал его единственным владельцем, выкупив все ценные бумаги.

В 2008 году через год после приобретения клуба Эшли уже собирался продать "Ньюкасл", но вскоре отказался от идеи.

По мнению публики, Эшли не думал о спортивной стороне клуба. Его интересовала только финансовая часть организации и вырученные деньги. Экономика "Ньюкасла" в текущем сезоне выглядит неплохо:

общий бюджет — 246,18 миллионов евро;

трансферный баланс — -37,26 миллионов евро;

доходы — 35,64 миллионов евро.

За последние несколько лет клуб приобрел себе достаточно много легионеров. С одной стороны, это разнообразие и развитие спортсменов. С другой стороны, это способ экономии денег владельца, и как правило, потенциальное ухудшение результатов.

По данным transfermarkt, в сезоне 19/20 в составе "Ньюкасла" 20 легионеров — чуть более 60% от всего состава команды.

По расчетам аудиторской компании Deloitte, за последние 8 лет бюджет "Ньюкасла" был в профиците 7 раз. Это доказывает, что Эшли старается изо всех сил заработать на клубе. В 2017 году убыток клуба составил 19,4 миллионов евро.

Год Выручка (в миллионах евро) 2012 115 2013 111,9 2014 155,1 2015 169,3 2016 190,5 2017 82 2018 201,5 2019 240

Майк Эшли не скрывает своего отношения к клубу. Он публично заявлял:

"Я негативно отношусь к этому футбольному клубу. Это не секрет. Я не чувствую жалости. Дело во мне, а не в "Ньюкасле".

Во время матчей "Ньюкасла" публика вывешивала плакаты с надписью "Майк, продай клуб. Просто сделай это".

История продажи клуба саудитам

В январе появилась первая информация о продаже "Ньюкасла" нефтяной компании Saudi Aramco за 340 миллионов фунтов стерлингов (около 390 миллионов евро).

Сделка должна была состояться через компанию PZ Newco Ltd, владелец которой пытался получить право на владение 10% процентами акций клуба.

Владелец PZ Newco Ltd и крупный дубайский финансист Аманда Стэйвли пытался купить английский клуб у Эшли два года.

По оценкам британских СМИ, Эшли должен получить за клуб около 300 миллионов фунтов стерлингов (355 миллионов евро). Деньги будут поступать по частям. Известно, что первая выплата составит около 19 миллионов.

80% акций клуба перейдут Государственному инвестиционному фонду (PIF), принадлежащему правительству Саудовской Аравии. Известно, что владелец контрольного пакета клуба — наследник страны и принц Мухаммед бен Салман.

Для завершения сделки осталось только одобрение руководства Английской премьер-лиги (АПЛ).

Кто такой Мухаммед бен Салман?

В 2017 году король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил Муххамеда бен Салмана наследным принцем. Свою деятельность с государством он начал осуществлять в 2009 году, будучи советником отца Салмана, который тогда еще был губернатором провинции Рияд.

В том же 2017 году Муххамед бен Салман стал главой антикоррупционного комитета страны. Благодаря принцу, более 500 человек были обвинены в коррупции, среди них 11 человек — принцы страны.

Таким образом, король Салман и его сын стали самыми влиятельными людьми в Саудовской Аравии.

Муххамед руководит крупным проектом по диверсификации экономики Саудовской Аравии "Vision 2030". Согласно проекту, страна:

должна стать менее зависимой от нефти;

привлечет больше туристов;

повысит свой имидж.

Муххамед бен Салман многое сделал для страны. Например, в 2018 году он дал право женщинам на вождение автомобилем. Также при Муххамеде правительство начало выдавать туристические визы.

Что изменится в клубе?

Председателем совета директоров клуба станет руководитель Государственного инвестиционного фонда и председатель совета директоров нефтяной компании Saudi Aramco Ясир аль-Румайян.

По информации итальянского портала Calciomercato, новые владельцы "Ньюкасла" хотят пригласить Лучано Спаллети на пост главного тренера. В период с 2009 по 2014 Спаллети возглавлял "Зенит".

Также известно, что саудиты намереваются приобрести центрального полузащитника итальянского "Кальяри" Раджи Наингголана и полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля.

Новые владельцы готовы инвестировать 200 миллионов фунтов стерлингов (около 229 миллионов евро) в трансферный бюджет "Ньюкасла", сообщает издание Mirror.

Последствия сделки

Катарский медиахолдинг beIN Sports обратился к руководству АПЛ, чтобы остановить покупку клуба саудитами. Причина кроется в ранних обвинениях Саудовской Аравии в пиратских трансляциях матчей через сервис beoutQ.

В 2017 году правительство Саудовской Аравии обвинило Катар в поддержке терроризма и нарушении национальной безопасности.

В 2018 году beIN Sports был оштрафован на 2,9 миллионов евро за нарушение закона о конкуренции.

АПЛ может потерять около 650 миллионов фунтов (около 744 миллионов евро) из-за сделки "Ньюкасла" с саудитами, если beIN Sports откажется от трансляций матчей.

Руководство медиахолдинга уже выступало с намерениями расторгнуть ТВ-контракт с АПЛ.

"Если мы ничего не предпринимаем в отношении пиратства, то нам придется оценить затраты и сократить права", — сказал глава beIN Sports Юсеф Аль-Обейдли.

Контракт катарского медиахолдинга с АПЛ действителен до конца сезона 2021/2022.

Можно выделить следующие последствия от сделки:

потеря денег для АПЛ;

ущерб имиджу Саудовской Аравии;

развитие конфликта между beIN Sports и правительством Саудовской Аравии.

Напомним, что до приостановки сезона 7 марта "Ньюкасл" сыграл в гостях с "Саутгемптоном". Матч закончился со счетом 0:1 в пользу "Ньюкасла". Руководство "Ньюкасла" отправило своих скаутов на неоплачиваемый отпуск из-за пандемии коронавируса.