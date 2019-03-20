EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Свекольный сок и его польза для спортсменов

Спорт

Атлеты и те, кто занимается спортом для собственного удовольствия, стремятся потреблять как можно больше питательных продуктов, чтобы улучшить собственные результаты. Но диета, содержащая такие овощи, как свекла, тоже оказывает положительное воздействие на организм человека и его функционирование в условиях повышенных нагрузок. Свекольный сок является одним из самых популярных поддерживающих напитков для атлетов. И на это есть немало причин.

Свекольный сок и его польза для спортсменов

Чем полезен свекольный сок для спортсменов?

Свекла издавна употребляется в пищу, используется в медицине и приобретает все большую популярность в качестве вспомогательного продукта при физических занятиях. Свекла является великолепным источником антиоксидантов, увеличивает образование оксида азота, который улучшает кровообращение и работу легких, а также усиливает работу мышц. Все эти свойства позволяют использовать свекольный сок для того, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем во время занятий спортом.

Оксид азота оказывается прекрасным помощником во время кардиотренировок. Он

  • помогает телу в поглощении кислорода,
  • расширяет кровеносные сосуды,
  • увеличивает кровоток

и, таким образом, питает находящиеся под нагрузкой мышцы. Также он является молекулой, передающей сигналы между различными клетками и тканями человеческого тела. Это помогает усилить течение крови в мышцах и снабжение их кислородом. Согласно некоторым исследованиям, употребление свекольного сока может улучшить некоторые атлетические показатели вплоть до невероятной цифры в 16 процентов.

Кому полезен свекольный сок?

Особенно полезным свекольный сок будет для тех, кто занимается

бегом,

плаванием,

велосипедным спортом

и ходьбой с нагрузкой.

Не так давно было опубликовано исследование, которое изучало воздействие свекольного сока на пловцов. Четырнадцать добровольцев в возрасте менее сорока лет, находящихся в хорошем состоянии здоровья, прошли тест: в какой-то момент они пили свекольный сок, а когда-то обходились без него.

Изучались, прежде всего, уровни потребления кислорода и энергетическая аэробная "стоимость" нагрузок. Выяснилось, что свекольный сок усилил приток кислорода и позволил проплыть без усталости большее расстояние. Уменьшение энергетических затрат позволило увеличить продолжительность заплыва.

Были проведены также и дополнительные исследования среди велосипедистов, атлетов троеборья, бегунов и людей, ведущих активный образ жизни. Нередко группы атлетов разделялись на получающих плацебо и свекольный сок. Во всех случаях было отмечено положительное влияние свекольного сока, прежде всего, на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В частности, занимавшиеся бегом показали улучшение результатов на пять процентов при беге на пять километров, если за полтора часа до бега пили свекольный сок.

Фото: pechen1.ru

Еще по теме:

Питание до и после тренировки

Новое в старом: царица - Свекла

Как лечиться соками? | Свекла

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Допинг для спортсменов свекольным соком. Без химии. Др. Майкл Грегер
Темы спорт фитнес польза свекольный сок правильное питание
Новости
Переход на "цифру": в NYT нашли необычный момент в повестке дня США
Marca опубликовала фейк о падении акций Coca-Cola из-за Роналду
У Дмитрия Гордона появился достойный соперник по словесным каламбурам
"Могу догадаться": Макфол объяснил "раздельные" пресс-конференции президентов
"Мы слышали": Песков отреагировал на слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
"Завалы" и "красные линии": Песков высказался о встрече Путина и Байдена
В Крыму активизировали станции РЭБ перед встречей Путина и Байдена
Канделаки опровергла информацию о "пьяной" Бузовой
Помпео указал на "огромную слабость" Байдена
Цена дизтоплива в России стала наивысшей в истории
Последние материалы
Переход на "цифру": в NYT нашли необычный момент в повестке дня США
Marca опубликовала фейк о падении акций Coca-Cola из-за Роналду
У Дмитрия Гордона появился достойный соперник по словесным каламбурам
"Могу догадаться": Макфол объяснил "раздельные" пресс-конференции президентов
"Мы слышали": Песков отреагировал на слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Лучшие упражнения, которые сделают талию тоньше
Онхоцеркоз: симптомы, диагностика, лечение
Россия и Армения: основные стратегии для эффективного союза
Надо ли идти на тренировку при отсутствии сил
Свекольный сок и его польза для спортсменов
Популярное
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем

Как сделать самостоятельно укол внутримышечно и подкожно? Главное правило: сохранять спокойствие. Наши эксперты делятся своими знаниями об этой банально-ответственной медицинской процедуре.

Сделать укол самому? Нет проблем
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Общество
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Политика. Новости и аналитика
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров Василий Амирджанов Крикалёву предпочли продюсерский талант Рогозина Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму
Мир. Новости мира
Политолог Болкунец: "Лукашенко — диктатор"
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Экономика и бизнес
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников