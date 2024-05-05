Как молдаванка Лариса Иродой из села Котово Молдавии отплатила черной неблагодарностью русской семье

Как молдаванка Лариса Иродой обокрала русскую семью

5:31 Your browser does not support the audio element. Общество

В России сейчас пересматриваются основы миграционной политики. В первую очередь это коснулось граждан Таджикистана, несколько выходцев из которого были исполнителями страшного теракта в концертном зале "Крокус холла". Возможно, аналогичные меры будут применяться и к гражданам других постсоветских стран, которые чёрной неблагодарностью откликаются на дружелюбие и доверие россиян.

Фото: whatsapp

Из таких вот неблагодарных можно назвать Ларису Иродой из села Котово Дрокиевского района Молдавии, которая сейчас живет в селе Новые Шалвиры. Ее сестра Мария, работавшая в русской семье уже два года, сильно упрашивала людей, которым помогала по хозяйству, взять на работу и Ларису. По словам Марии, ее сестра, уехав на заработки в Румынию, чтобы ухаживать за престарелой женщиной с деменцией, практически попала в плен, и постоянно подвергалась издевательствам и унижениям со стороны хозяйки. Её не выпускали за стены дома, почти не давали есть, платили половину обещанного заработка.

У русской семьи в прошлом году умерла бабушка, за домом покойной надо было смотреть. Услышав историю Ларисы, они помогли оплатить ей дорогу из Бухареста до Москвы, а после того, как она сбежала от румынских хозяев, причем ехала в Россию трое суток без денег, сразу же дали ей аванс, чтобы молдаванка могла купить себе еды до первой зарплаты и зарегистрировали по месту жительства.

У Ларисы в России была не слишком трудная работа: следить за чистотой в пустом доме и смотреть за живностью, намного меньшей по количеству, нежели ее односельчане держат в своих дворах. Ежемесячно ей платили зарплату раза в два-три больше, чем получали ее односельчане, устроившиеся на работу в Москве.

С июня и до конца декабря 2023 года она жила в доме покойной бабушки. После окончания договора она попросила пожить еще две недели, чтобы дождаться маршрутки до Молдавии, села Новые Шалвиры которую ей пообещала организовать сестра. Русская семья согласилась: не выставлять же женщину, которой некуда деться, из дома.

В конце декабря поздно ночью (чтоб никто из односельчан случайно мимо не прошел и не стал задавать вопросов) по договоренности с этой сестрой машина приехала, долго стояла с включенными фарами, пока Лариса вместе с водителем выносили вещи из дома бабушки.

Зима была в Калужской области снежная, к дому было не подойти. Так что несколько месяцев хозяева не знали о том, что произошло.

Ближе к Пасхе хозяева приехали в дом, зашли в него и обомлели: Лариса Иродой вынесла оттуда все, что смогла: одежду для всех сезонов, посуду, постельные комплекты, все бытовую технику, вещи, которые бабушка готовила на приданое двум внукам и внучке. Не постеснялась утащить даже ношенные трусы, носки и чулки покойной. В доме молдаванка из Котова Лариса Иродой оставила грязь, мусор.

Через неделю, прибыв со всеми этими вещами в Молдавию, она издевательски поздравила семью, которую обокрала, с Новым годом и поблагодарила за помощь и поддержку. Обокраденная семья в то время еще ничего не подозревала, и с благодарностью ответила ей на поздравления.

Какие чувства должны были испытывать русские люди, которые помогли Иродой вырваться из румынского плена, дали возможность за не самую пыльную работу накопить денег для возвращения в молдавское село Котово? Они не стали проклинать Ларису Иродой, нет.

Женщина, рассказав обстоятельства этого дела, поделилась с корреспондентом Pravda. Ru своим сообщением в WhatsApp, которое написала Ларисе. Приводим его полностью:

"Лариса, мне придется молиться за твоих детей, поскольку Господь наказывает за грехи отцов и матерей до третьего и четвертого колена. За тебя могут молиться только твои дети за тот грех, который ты совершила по отношению к умершему человеку, за то, что внуки Надежды Петровны, в доме которой ты жила, не получат в наследство память о бабушке, которую ты украла. Ты даже не постеснялась украсть ношенные трусы покойницы. Желаю, чтоб твои дети и внуки не отвечали за твои грехи перед Господом. Но, боюсь, им придется. И думаю, что твои молитвы Господь не услышит".

Действительно: в современном гражданском праве дети за родителей не отвечают, но все знают, что говорится в молитвах Господу — за грехи родителей в этом мире отвечают их дети и внуки.

Как могла Лариса Иродой совершить грех в отношение людей, которые ей помогли? Как она могла совершить грех, который ляжет на ее собственных детей? Зачем она решила подорвать доброе отношение этой конкретной русской семьи к многим молдаванам, которым они вряд ли будут доверять из-за одного изгоя в дружной молдавской общине села Котово Дрокиевского района Молдавии?

Мы не можем ответить на эти вопросы. Возможно, их зададут Ларисе её односельчане из села Котово Дрокиевского района Молдавии, у большинства которых, уверены, сохраняется вера в Бога, моральная чистота и искренность.