Ханжан Курбанов: на Дагестан влияют зарубежные имамы-блогеры

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Дагестане с политологом и журналистом Ханжаном Курбановым.

Фото: openverse by Александр Попов is licensed under CC BY-SA 3.0

Он рассказал, почему в республике устроили погром в аэропорту, какое наказание ждёт зачинщиков и участников беспорядков, как зарубежные имамы-блогеры накачивали молодёжь и почему в Дагестане прекратились протесты против СВО на Украине.

— Когда-то в Дагестане был режим КТО (контртеррористической операции), потом наступило затишье. И вдруг сейчас Дагестан неожиданно снова взорвался. Что случилось?

— Мы десять лет живём в спокойном обществе после эпохи КТО, радикального ислама. Всё было стабильно в межнациональном и межконфессиональном плане. И вдруг произошёл "сбой методологии братства". В исламе есть понятие "братство в Аллахе", то есть взаимоотношения в мусульманском международном плане.

С 7 октября идёт обострение палестино-израильского конфликта, и картины страданий палестинцев, которые появлялись в ленте соцсетей, возмутили и расстроили простых дагестанцев. На этом фоне было желание проявить своё сострадание каким-либо образом.

— Почему сострадание выплеснулось в криминальной форме?

— Этому состраданию нужно было дать выход, иначе происходит взрыв. Да, можно было провести демонстрацию. Но, говорят, было негласное решение федеральной и республиканской власти не проводить митингов во избежание провокаций, беспорядков. В регионах Дагестана были просьбы к муниципалитетам провести митинг. Но они отвергались. А по словам Меликова, главы республики, ни одной заявки в минюсте не было.

— Какую роль сыграли в этом мечети? Они ведь могли направить своих людей, провести собрания, разрулить ситуацию.

— Да, у муфтията есть прекрасный опыт проведения массовых мероприятий. Последние пять лет они проводят мавлиды, то есть массовые мероприятия во дворах мечетей к рождеству пророка Мухаммеда. Однако сейчас с их стороны не было никаких мероприятий. Они организовали только:

обращение к Всевышнему в мечетях на утренних молитвах,

сбор благотворительной помощи.

Видимо, было неправильное понимание ситуации. Думали, что всё рассосётся. С 7 октября до 29 октября прошло 22 дня, три недели. Не было проведено никакой публичной акции, к чему стремилась молодёжь.

Несколько раз были несанкционированные попытки выйти на площадь. То есть в обществе был запрос на проявление отношения к ситуации в Палестине. Не благотворительность, не мольбы в мечетях, а именно проведение демонстрации. Именно физически встать на площади с флагами, транспарантами и показать своё отношение. Это бы сняло напряжённость.

За два-три дня до погрома происходила накачка, отправлялись в соцсетях призывы бойкотировать приезд евреев, не сдавать им жильё, не продавать продукты. Не убивать евреев, не искать их в турбине фюзеляжа, а объявить бойкот.

Но, к сожалению, часть дагестанцев, ввиду своей низкой правовой культуры, низкой культуры ислама, ринулась штурмовать аэропорт. Это печальное пятно на имидже Дагестана. Там были люди в алкогольном, наркотическом опьянении. Были налёты на коммерческие ларьки. Замдиректора аэропорта сообщил про 250 млн рублей ущерба.

Молодёжь, которая узнала, что аэропорт практически захвачен, хлынула туда. Стояло две-три тысячи машин вокруг аэропорта. Погром сделала группа 20-30 человек, в целом в аэропорту насчитали 1,5 тыс. молодых людей, а уже подтягивались в десять раз больше. У кого-то было любопытство, желание постоять, проявить солидарность. Там были и женщины с плакатами о том, что в Дагестане не место убийцам детей. Такой ассоциативный ряд: Израиль — агрессия — евреи. То есть не разделяли ни сионизм как идеологию, ни ЦАХАЛ, ни Биньямина Нетаньяху, ни израильскую военщину. Хотя мы знаем, сколько евреев в Нью-Йорке митинговали против агрессии Израиля.

— Кто был провокатором беспорядков?

— Есть телеграм-канал "Утро Дагестан", который ведёт оппозиционер, иноагент Илья Пономарёв*. Этот канал в прошлом году стоял за беспорядками по поводу частичной мобилизации. Сейчас канал заблокирован. Но успокаиваться рано, один канал заблокировали — создадут десять других.

К сожалению, большое количество молодёжи не охвачено ни спортом, ни муфтиятом. В аэропорту были мусульмане-нигилисты, для которых авторитетом являются YouTube-блогеры, которые сидят за рубежом и оттуда призывают к беспорядкам.

Это имамы-блогеры, которые покинули Дагестан после КТО, и молодёжь активно смотрит их. Если бы молодые люди в аэропорту прислушивались к традиционным имамам, не было бы у них такого отношения к евреям.

В Дагестане есть авторитет старших, но если старший пассивен, он авторитетом не будет, то есть он должен включиться в ситуацию. К сожалению, "коллективный старший" в Дагестане молчал эти 22 дня либо говорил не о том. Значит, мы должны что-то менять в своей политике.

Начинать надо было, когда все соцсети были заполнены рассылками бойкотировать евреев. Это уже был сигнал для спецслужб. Надо было перевести на усиленный режим все:

вокзалы,

аэропорты.

Сейчас от части дагестанского общества исходит послание, что надо простить участников, а наказать только зачинщиков. Потому что понятно, что зачинщики остаются в закулисье, в том числе на Украине, и хотят ударить по Меликову, чтобы он покинул кресло.

— Как можно прощать людей, которые громили витрины, угрожали людям, ранили полицейских?

— Полицейские пытались просто не допустить беспорядков, отодвинуть толпу. А их били по голове камнями, кидались арматурой, так что сотрудники в тяжелейшем состоянии в реанимации. Преступники должны быть наказаны. А того, кто просто с флагом туда-сюда ходил, надо, наверное, простить.

Ведь их можно по всей строгости привлечь: захват международного аэропорта — это терроризм. Но их проводят по другим статьям: где-то даже условные сроки. Потому что в обществе есть идея, что "они же туда пошли поддержать палестинцев, это праведный гнев".

К сожалению, радикалы не разделяют евреев-иудеев и агрессоров, это дня них всё одно — "яхуд". Этот негатив радикалы пытались навязать дагестанцам. Но дагестанцы все эти годы летали в Израиль на лечение, отдых, дважды в неделю рейсы Тель-Авив — Махачкала. Хайфа и Дербент — города-побратимы. В Иерусалим наши летают, чтобы посетить третью по значимости святыню ислама Аль-Акса.

К сожалению, в соцсетях нет цензуры, там показывают окровавленные тела, и всё это бьёт по сердцу. Пророк Мухаммед сказал, что "мольба — это оружие", но дагестанцы хотят результата после первого же обращения к Господу. А так не бывает.

Чем больше у тебя знаний, чем крепче твой культурный, философский, религиозно-духовный фундамент, тем больше ты устойчив. Когда этого фундамента нет, тебя заносит в разные стороны.

Возьмём ребят, которые выступали в начале СВО против неё. После определённой работы со стороны старших никто уже не выступает против СВО, потому что в соцсетях появляется тысячи правильных картинок. У нас медиаобщество: что в медиа идёт, то мы принимаем. Поэтому мы должны конкурировать с деструктивными силами в медиа. Вот ленту смотрят, там картинки, как мать под музыку встречает сына, который приехал в отпуск, они обнимаются, и никто не может равнодушным остаться, никто не скажет вслед: "Что ты на СВО делаешь? Это не наша война". Потому что происходит переворот в сознании, ему по башке даже дадут, если он что-то скажет против. Здесь удалось перевести сознание в родственно-духовное русло, когда через одного все участвуют в СВО:

брат,

сосед.

Когда мы что-то нехорошее вслед говорим, то, получается, наезжаем на родственников. А в Дагестане такое просто так не проходит.

*- признан в России иноагентом

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