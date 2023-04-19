Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Слежка за инакомыслящими на Западе — обычное дело

5:30
Общество

Сколько существует наш мир, столько существуют и инакомыслящие. Одним не нравилось платье короля, другим — еда в харчевне, а третьи лезли в политику. И ведь, порой, не зря.

Слежка за инакомыслящими на Западе — обычное дело

Были революции, менялись режимы. И на смену одним инакомыслящим приходили другие. Правда, для этого люди с другим мышлением теряли на плахе голову или были вздёрнуты на виселице. Но времена менялись. Пришла цивилизация, и за другие мысли теперь чаще отделываются административным штрафом или тюремным заключением. Смотря, под какую статью попадёте. И надо отдать должное, Запад в этом преуспел уже давно. Хотя, он чаще любил чужих инакомыслящих, которые были "демократами" по мышлению, но зато ниспровергателями режимов в своей родной стране. Как, например, Герцен, живший в Англии в XIX веке.

Королевство поднадзорных

В 1980-е годы ряд правительственных ведомств Великобритании располагал 113 миллионами досье на жителей королевства. А тогда там проживало около 60 миллионов. Но ведь были подданные и в других странах, например, скрывавшиеся от налогов. Все сведения были заложены в компьютеры. Огромное количество данных, которые потом были переданы в нужные службы, были получены из МВД и местного Минздрава. Причём, информация, особенно по линии здравоохранения, была конфиденциальная. Но в нужную минуту, если вы вдруг станете инакомыслящим, она будет передана и журналистам, и органам правосудия. И всё на основе закона о защите от разглашения информации личного характера. Если вы не влезаете в рамки этого закона, вас "разгласят".

Люди знающие попытаются определить, есть ли у вас в будущем потенциал стать инакомыслящим. И для этого есть все сведения: не только ваши Ф. И. О., но и выдача социальных выплат, перемещения по стране и за рубежом, привлечения к суду, в том числе и за нарушения ПДД, даже марка телевизора, которым вы пользуетесь.

В США борьба с инакомыслием, но только в более жёстком режиме, ведётся так же, как и в Англии, с размахом. Например, когда в СССР началась всем известная "перестройка", в Вашингтоне была подписана секретная директива Совета национальной безопасности под названием "Рекс-84". Директива предусматривала проведение операции по массовым арестам на территории США нежелательных элементов. Кроме того, здесь были прописаны "чрезвычайные инструкции", где говорилось о расконсервации десяти огромных тюремных лагерей на ключевых военных объектах в разных частях страны. А нас с вами всё "гулагами" пугают.

Американский "ГУЛАГ" пока законсервирован

Согласно "Рексу", четыре лагеря находились в

  • Форт-Чаффи (Арканзас),
  • Форт-Драме (Нью-Йорк),
  • Форт-Индиан-Гепе (Пенсильвания),
  • Кэмп-Хилле (Вирджиния).

Это основные лагеря, куда должны были бы быть свезены 30 тысяч инакомыслящих и недовольных. Конечно, были задействованы и другие "свободные" места. Например, база ВВС во Флориде, базы в Аризоне, Джорджии и т. д. В общей сложности, они могли бы вместить 200 тысяч американцев, с другим, понятно, мышлением.

Даже, если вы и законопослушный гражданин, инакомыслящим вас могли сделать провокаторы. Тогда администрация президента выделила 10 миллионов долларов на засылку провокаторов и платных осведомителей в группы и организации, против которых и собирался гавкать "Рекс". А к участию к ней привлекались силы не только ФБР, ЦРУ, армии, но и центры иммиграции и натурализации, таможенное управление и береговая охрана. Как мы помним, президент Трамп уже проводил наглядные "учения" по "консервированию" в лагерях неугодных или подозрительных лиц. А также детей.

К инакомыслящим всегда относили людей с другими политическими взглядами. Например, с левыми. Хочешь быть социалистом — будь. У нас демократия. Но кроме работы по уборке придомовой территории ты ни на что не рассчитывай. Это Штаты. Так же и Западная Германия когда-то ввела законом "запрет на профессию". Все учителя и преподаватели изгонялись из учебных заведений, если были заподозрены в связях с социалистами и коммунистами.

Немцы — большие специалисты в этой области. И если нет профессиональных информаторов за слежкой инакомыслящих, сойдут и непрофессионалы. То бишь, граждане, которые стараются быть подальше от политики и поближе к цветочкам. Когда-то глава тамошнего МВД Циммерман разослал циркуляр таможенникам и пограничникам, где шла речь о защите всем набившей оскомину "охране конституции". Здесь было прописано, что необходимо проводить опрос туристов, побывавших в социалистических странах. Теперь под страну недруга уже попали и мы. А тогда даже школьники, побывавшие в этих странах туристами, попадали в "специальные списки" и могли рассказать, о чём говорили, и что видели.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша суд ссср закон россия история германия преступление
Новости
Сенатор Бондарев: Киев вынужден пользоваться надувными танками из-за нехватки западной техники
Олимпийский комитет Армении заявил о дружественных отношениях с Россией
Президент РПЛ Алаев о возможных изменениях формата чемпионата
Для качества крови и мужского здоровья: какие овощи лучше отваривать
Глава СКР взял под свой контроль дело об отравлении вейпом подростка из Челябинска
РВ: боевики ВСУ отступили из стратегически важного узла обороны между Бахмутом и Северском
NDP: Польша предвкушала поглощение Западной Украины ещё три года назад
Отвратительно: чего ни в коем случае нельзя добавлять в котлеты
Фон дер Ляйен пошла на подкуп стран Восточной Европы для решения проблемы украинского зерна
Сольные концерты шоумена Александра Реввы отменяются по всей России
Популярное
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу

Армия России начала использовать скрытое вооружение.

Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
Слежка за инакомыслящими на Западе — обычное дело Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Недальновидное решение: Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Последние материалы
NDP: Польша предвкушала поглощение Западной Украины ещё три года назад
Слежка за инакомыслящими на Западе — обычное дело
Отвратительно: чего ни в коем случае нельзя добавлять в котлеты
Фон дер Ляйен пошла на подкуп стран Восточной Европы для решения проблемы украинского зерна
Сольные концерты шоумена Александра Реввы отменяются по всей России
Военные РФ уничтожили в Бахмуте боевика ВСУ, который сжигал людей в Доме профсоюзов в Одессе
Жителя Краснодара оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту
Знают немногие: для чего надо класть в шкаф туалетную бумагу
Эксперты: если ваша кошка не пьёт воду, обезвоживание может наступить быстро и вызвать тяжёлые заболевания
Министр Кравцов заявил о победе России в информационной войне с Западом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников