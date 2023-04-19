Слежка за инакомыслящими на Западе — обычное дело

5:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Сколько существует наш мир, столько существуют и инакомыслящие. Одним не нравилось платье короля, другим — еда в харчевне, а третьи лезли в политику. И ведь, порой, не зря.

Были революции, менялись режимы. И на смену одним инакомыслящим приходили другие. Правда, для этого люди с другим мышлением теряли на плахе голову или были вздёрнуты на виселице. Но времена менялись. Пришла цивилизация, и за другие мысли теперь чаще отделываются административным штрафом или тюремным заключением. Смотря, под какую статью попадёте. И надо отдать должное, Запад в этом преуспел уже давно. Хотя, он чаще любил чужих инакомыслящих, которые были "демократами" по мышлению, но зато ниспровергателями режимов в своей родной стране. Как, например, Герцен, живший в Англии в XIX веке.

Королевство поднадзорных

В 1980-е годы ряд правительственных ведомств Великобритании располагал 113 миллионами досье на жителей королевства. А тогда там проживало около 60 миллионов. Но ведь были подданные и в других странах, например, скрывавшиеся от налогов. Все сведения были заложены в компьютеры. Огромное количество данных, которые потом были переданы в нужные службы, были получены из МВД и местного Минздрава. Причём, информация, особенно по линии здравоохранения, была конфиденциальная. Но в нужную минуту, если вы вдруг станете инакомыслящим, она будет передана и журналистам, и органам правосудия. И всё на основе закона о защите от разглашения информации личного характера. Если вы не влезаете в рамки этого закона, вас "разгласят".

Люди знающие попытаются определить, есть ли у вас в будущем потенциал стать инакомыслящим. И для этого есть все сведения: не только ваши Ф. И. О., но и выдача социальных выплат, перемещения по стране и за рубежом, привлечения к суду, в том числе и за нарушения ПДД, даже марка телевизора, которым вы пользуетесь.

В США борьба с инакомыслием, но только в более жёстком режиме, ведётся так же, как и в Англии, с размахом. Например, когда в СССР началась всем известная "перестройка", в Вашингтоне была подписана секретная директива Совета национальной безопасности под названием "Рекс-84". Директива предусматривала проведение операции по массовым арестам на территории США нежелательных элементов. Кроме того, здесь были прописаны "чрезвычайные инструкции", где говорилось о расконсервации десяти огромных тюремных лагерей на ключевых военных объектах в разных частях страны. А нас с вами всё "гулагами" пугают.

Американский "ГУЛАГ" пока законсервирован

Согласно "Рексу", четыре лагеря находились в

Форт-Чаффи (Арканзас),

Форт-Драме (Нью-Йорк),

Форт-Индиан-Гепе (Пенсильвания),

Кэмп-Хилле (Вирджиния).

Это основные лагеря, куда должны были бы быть свезены 30 тысяч инакомыслящих и недовольных. Конечно, были задействованы и другие "свободные" места. Например, база ВВС во Флориде, базы в Аризоне, Джорджии и т. д. В общей сложности, они могли бы вместить 200 тысяч американцев, с другим, понятно, мышлением.

Даже, если вы и законопослушный гражданин, инакомыслящим вас могли сделать провокаторы. Тогда администрация президента выделила 10 миллионов долларов на засылку провокаторов и платных осведомителей в группы и организации, против которых и собирался гавкать "Рекс". А к участию к ней привлекались силы не только ФБР, ЦРУ, армии, но и центры иммиграции и натурализации, таможенное управление и береговая охрана. Как мы помним, президент Трамп уже проводил наглядные "учения" по "консервированию" в лагерях неугодных или подозрительных лиц. А также детей.

К инакомыслящим всегда относили людей с другими политическими взглядами. Например, с левыми. Хочешь быть социалистом — будь. У нас демократия. Но кроме работы по уборке придомовой территории ты ни на что не рассчитывай. Это Штаты. Так же и Западная Германия когда-то ввела законом "запрет на профессию". Все учителя и преподаватели изгонялись из учебных заведений, если были заподозрены в связях с социалистами и коммунистами.

Немцы — большие специалисты в этой области. И если нет профессиональных информаторов за слежкой инакомыслящих, сойдут и непрофессионалы. То бишь, граждане, которые стараются быть подальше от политики и поближе к цветочкам. Когда-то глава тамошнего МВД Циммерман разослал циркуляр таможенникам и пограничникам, где шла речь о защите всем набившей оскомину "охране конституции". Здесь было прописано, что необходимо проводить опрос туристов, побывавших в социалистических странах. Теперь под страну недруга уже попали и мы. А тогда даже школьники, побывавшие в этих странах туристами, попадали в "специальные списки" и могли рассказать, о чём говорили, и что видели.