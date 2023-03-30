Хабаровский рэпер Витяга Зверь опроверг фейк о службе в ЧВК "Вагнер"

7:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Рэп-исполнитель из Хабаровска Виктор Зверко, более известный под своим сценическим именем Витяга Зверь, получил ранение в зоне специальной военной операции на Украине. Короткое видео, записанное им из петербургского госпиталя, стало поводом для слухов — СМИ приписали рэпера к российской ЧВК "Вагнер", сделав особый упор на его словах о "гибели 90% его отряда". Мы связались с Витягой Зверем, который категорически опроверг слухи о том, что служил в ЧВК "Вагнер" и признался, что ему неприятно, что его личную историю сильно переврали ради чужих целей.

Как создают фейки

Видео, в котором Зверко передает привет своему приятелю из Военно-медицинской академии имени Кирова, было опубликовано крохотным дальневосточным оппозиционным СМИ SOPKA. MEDIA (всего 149 подписчиков в Telegram и 3,7 тысячи в YouTube) еще 18 марта.

Именно этот Telegram-канал можно считать источником фейка о причастности Витяги Зверя к ЧВК "Вагнер". Зверко на записи рассказывает о том, что получил ранение в ходе минометного обстрела, но никак не упоминает "вагнеровцев", как не называет и место своей службы. Тем не менее SOPKA. MEDIA пишет:

"Виктор состоял в ЧВК "Вагнер" в качестве добровольца менее месяца, когда их подразделение накрыло миномётным огнём на пути в столовую. По его оценке, из 30 человек около 90% погибло на месте".

Откуда получена такая информация, осталось неизвестным. Спустя десять дней фейк про службу Витяги Зверя в ЧВК "Вагнер" подхватил более крупный новостной Telegram-канал "Хабаровск", который полностью повторил сообщение SOPKA.MEDIA.

29 марта фейк перекочевал из "Хабаровска" в оппозиционный Telegram-канал "Ротонда", который называют "самым известным Telegram-каналом Петербурга". Автор_ки "Ротонды" воспроизвели информацию, не пытаясь ее перепроверить. Остается неизвестным, удалось ли им связаться с Витягой Зверем:

"Ротонда" связалась со Зверко через других участников рэп-коллектива, но музыкант запросил гонорар в 20 тысяч рублей за интервью. После переговоров сумму удалось скинуть до 18,5 тысяч", — утверждает "Ротонда".

Однако никакого комментария от раненого Telegram-канал не опубликовал. Тем не менее пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отреагировала на фейки, объяснив, что никакой Виктор Зверко никогда не проходил службу в компании и это официальные данные кадровиков.

От первого лица

Нашему изданию удалось связаться с Витягой Зверем, который рассказал, где он в действительности служил и получил ранение (и не попросил за это никаких денег!)

По словам Зверко, он увидел слухи о себе в Интернете только 29 марта, а видео, о котором идет речь он (вопреки утверждениям "Ротонды") нигде в социальных сетях не размещал.

"Что хотел сказать — я ни с какого ЧВК, я с Министерства обороны, доброволец. Я такого и не говорил нигде, что я с "Вагнера", нет. Мне вчера ребята по телефону показывают, говорят: "Смотри, что пишут". А я просто видео после операции другу отправил своему, чтобы он своим пацанам отослал. Я нигде его не размещал, и у меня самого этого видео даже нету. А как раздули все это! В неприятную сторону", — заявил рэпер.

Виктор подчеркнул, что нигде в видео он не говорит о том, что служит в ЧВК "Вагнер". Его приятель, который выложил запись в открытый доступ, также ничего подобного не писал.

"Это кто-то потом переделал и выложил, не очень красиво", — заявил рэпер.

Он кратко рассказал, что с ним произошло, отметив, что не в состоянии подтвердить собственные слова про "90% убитых".

"На самом деле вот — попал под минный обстрел, говорить где я не могу. Есть документы даже на руках. У меня в печени остался осколок, и операцию делали, и в реанимации сутки пролежал. Только вчера выясняли — раненых со мной много приехало, а насчет убитых-не убитых [не знаю]. Видите, я тогда толком и не понял, что произошло, потому что контузило чуть-чуть, поэтому я не знаю толком, что и как, — объяснил Витяга Зверь. — Оттуда сразу эвакуация в Россию была. Я постоянно был под обезболивающими первые дней пять, наверное, по-другому все помню. А так — иду на выздоровление".

Цикл жизни фейка

История Витяги Зверя позволяет проследить цикл жизни фейка с его появления и до "смерти" от естественных причин. Малоизвестное региональное издание со сделанным "на коленке" сайтом, сконцентрированное на оппозиционных политических темах, с предложением "донатить" через криптовалюту, и почтой для связи, зарегистрированной на заблокированном в России домене-анонимайзере, получило доступ к частной видеозаписи, сделанной раненным в зоне СВО, — и немедленно использовало в собственных интересах, выдумав всего лишь одну "маленькую" деталь.

А спустя несколько дней более крупные и известные оппозиционные СМИ дали раскрутку фейку, который так бы и остался незамеченным в канале на 149 подписчиков, и при этом не пытаясь что-либо подтвердить или проверить самостоятельно. Теперь, учитывая насколько огромное внимание уделяется антироссийскими СМИ любой информации, которая бы позволила выставить ЧВК "Вагнер" в негативном свете, едва ли фейк удастся полностью дезавуировать. Можно предполагать, что Витяга Зверь даже через несколько лет может столкнуться с вопросами о том, "служил ли он в ЧВК "Вагнер" и просьбами рассказать побольше о компании, в которой он никогда не был.

Интересно, что судя по данным системы анализа интернет-доменов, сайт Sopka. media был зарегистрирован лишь в октябре 2022 года. При этом абсолютно все данные о том, кто зарегистрировал сайт, закрыты, что стоит денег (которые для этих целей у команды сайта есть — а вот на веб-дизайнера нет).

Биткоин-кошелек, который указан Sopka. media для пожертвований, пополнялся лишь один раз — 6 февраля 2023 года на 50 долларов. Кошелек для криптовалюты Ethereum девственно пуст. Очевидно, у дальневосточного оппозиционного СМИ не оказалось читателей, готовых активно жертвовать деньги. Тем не менее оно продолжает существовать на чьи-то деньги, публикуя "расследования" с названиями "Как Кремль готовился к суду над Фургалом" и новости о том, что "Хабаровский край — самый протестный регион" со ссылками на СМИ-иноагентов.

Очевидно, кто-то оплачивает такую работу.