Термин "посттравматическое стрессовое расстройство" (ПТСР) сейчас активно транслируется с экранов телевизоров, звучит на выступлениях экспертов в области психологии, даже на радиопередачах. Но чаще всего люди не прислушиваются к информации. И зря, ведь ПТСР может коснуться каждого. Что же этот недуг собой представляет, как выявить и лечить? Разберёмся вместе с психотерапевтом Юлией Зубковой.
Посттравматическое стрессовое расстройство — это не наследуемое, а приобретаемое после определенных жизненных ситуаций невротическое расстройство. Тяжесть протекания от пола не зависит. Впервые диагноз ПТСР был поставлен только в начале 70-х годов прошлого столетия в США, хотя описания состояния встречались еще со времен античной истории.
Проявляется ПТСР после контакта человека с определенным триггером — раздражителем, являющимся частью травмирующей истории (это могут быть звуки, изображения, действия). После подобной встречи тревожность резко повышается, вызывая яркие, как будто "живые", воспоминания о неприятном событии (смерть близкого, авария, потеря сослуживцев на войне и так далее).
Одновременно с этим у человека может проявиться частичная амнезия — он не сможет вспомнить все детали "того самого события".
Обратите внимание! Клинические симптомы заболевания проявляются спустя 3-18 недель после происшествия и беспокоят пациента длительное время (месяцы, годы, а иногда и десятилетия).
Насколько яркими будут картинки, всплывающие в памяти, и как плохо от них будет — зависит от индивидуальных особенностей характера страдающего ПТСР (насколько он впечатлителен или эмоционален). Но даже слабые приступы, если повторяются часто, рано или поздно приводят к нервному перенапряжению. А это чревато различными проблемами со сном, а также симптоматикой со стороны ведущих систем.
Спровоцировать посттравматическое стрессовое расстройство может любое переживание, которое куда сильнее тех, с чем человек обычно сталкивается, и заставляет его напрягать свою эмоционально-волевую сферу. Несколько примеров.
Пример 1. Военные конфликты.
Самая распространенная причина. Без психологической помощи и социализации участники боевых действий страдают ПТСР с некоторыми характерными особенностями:
Пример 2. Плен (похищение, захват в заложники).
Фактор примечателен тем, что серьезные психологические нарушения возникают уже в период его воздействия. Ситуация получила название "стокгольмский синдром" и заключается в том, что заложники спустя время даже начинают симпатизировать похитителям или террористам.
Пример 3. Сексуальное насилие.
У его жертв различные психические и психологические признаки, симптомы и реакции, свидетельствующие о произошедшем, могут проявиться как сразу после изнасилования, так и спустя существенное время. Такая разновидность ПТСР названа "синдромом изнасилованных". Пострадавший может остро реагировать на действия противоположного пола, причем любые, даже не направленные на него, отрицать произошедшее или без устали говорить о случившемся, чувствовать себя беспомощным, перестать и вовсе заботиться о себе (раз уже не спасся, значит, и дальше не нужно).
Пример 4. Несексуальные криминальные инциденты (ограбление, жестокое избиение).
Пример 5. Природные или техногенные катаклизмы, в том числе автомобильные и железнодорожные катастрофы.
Вероятность развития ПТСР зависит от величины личных потерь. Часто возникает синдром выжившего — уцелевший человек беспочвенно винит себя в смерти других и в том, что остался жив.
Пример 6. Домашнее насилие различного рода (начиная от физического и заканчивая ментальным).
Состояние его жертв схоже с состоянием бывших узников концлагерей.
Диагностику начинают обычно спустя месяц после травмирующего события. У человека уточняют:
Кроме этого, специалист определяет форму и тип расстройства. Также ему важно дифференцировать синдром с другими заболеваниями похожей симптоматики.
Способы лечения индивидуальны и зависят от симптомов, типа и формы расстройства. Так, в остром периоде расстройства понадобится медикаментозное лечение. Бояться или отвергать его не нужно. На втором месте по значимости методов избавления от ПТСР — психотерапия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.