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Автор Ирина Гусакова

Врач Зубкова: "При ПТСР может проявиться амнезия"

Общество

Термин "посттравматическое стрессовое расстройство" (ПТСР) сейчас активно транслируется с экранов телевизоров, звучит на выступлениях экспертов в области психологии, даже на радиопередачах. Но чаще всего люди не прислушиваются к информации. И зря, ведь ПТСР может коснуться каждого. Что же этот недуг собой представляет, как выявить и лечить? Разберёмся вместе с психотерапевтом Юлией Зубковой.

 

ПТСР — суть и характеристики

Посттравматическое стрессовое расстройство — это не наследуемое, а приобретаемое после определенных жизненных ситуаций невротическое расстройство. Тяжесть протекания от пола не зависит. Впервые диагноз ПТСР был поставлен только в начале 70-х годов прошлого столетия в США, хотя описания состояния встречались еще со времен античной истории.

Проявляется ПТСР после контакта человека с определенным триггером — раздражителем, являющимся частью травмирующей истории (это могут быть звуки, изображения, действия). После подобной встречи тревожность резко повышается, вызывая яркие, как будто "живые", воспоминания о неприятном событии (смерть близкого, авария, потеря сослуживцев на войне и так далее).

Одновременно с этим у человека может проявиться частичная амнезия — он не сможет вспомнить все детали "того самого события".

Обратите внимание! Клинические симптомы заболевания проявляются спустя 3-18 недель после происшествия и беспокоят пациента длительное время (месяцы, годы, а иногда и десятилетия).

Насколько яркими будут картинки, всплывающие в памяти, и как плохо от них будет — зависит от индивидуальных особенностей характера страдающего ПТСР (насколько он впечатлителен или эмоционален). Но даже слабые приступы, если повторяются часто, рано или поздно приводят к нервному перенапряжению. А это чревато различными проблемами со сном, а также симптоматикой со стороны ведущих систем.

Причины посттравматического стрессового расстройства

Спровоцировать посттравматическое стрессовое расстройство может любое переживание, которое куда сильнее тех, с чем человек обычно сталкивается, и заставляет его напрягать свою эмоционально-волевую сферу. Несколько примеров.

Пример 1. Военные конфликты.

Самая распространенная причина. Без психологической помощи и социализации участники боевых действий страдают ПТСР с некоторыми характерными особенностями:

  • "военный невроз",
  • "вьетнамский, афганский или чеченский синдромом".

Пример 2. Плен (похищение, захват в заложники).

Фактор примечателен тем, что серьезные психологические нарушения возникают уже в период его воздействия. Ситуация получила название "стокгольмский синдром" и заключается в том, что заложники спустя время даже начинают симпатизировать похитителям или террористам.

Пример 3. Сексуальное насилие.

У его жертв различные психические и психологические признаки, симптомы и реакции, свидетельствующие о произошедшем, могут проявиться как сразу после изнасилования, так и спустя существенное время. Такая разновидность ПТСР названа "синдромом изнасилованных". Пострадавший может остро реагировать на действия противоположного пола, причем любые, даже не направленные на него, отрицать произошедшее или без устали говорить о случившемся, чувствовать себя беспомощным, перестать и вовсе заботиться о себе (раз уже не спасся, значит, и дальше не нужно).

Пример 4. Несексуальные криминальные инциденты (ограбление, жестокое избиение).

Пример 5. Природные или техногенные катаклизмы, в том числе автомобильные и железнодорожные катастрофы.

Вероятность развития ПТСР зависит от величины личных потерь. Часто возникает синдром выжившего — уцелевший человек беспочвенно винит себя в смерти других и в том, что остался жив.

Пример 6. Домашнее насилие различного рода (начиная от физического и заканчивая ментальным).

Состояние его жертв схоже с состоянием бывших узников концлагерей.

Диагностика ПТСР

Диагностику начинают обычно спустя месяц после травмирующего события. У человека уточняют:

  • что случилось,
  • в какой роли он тогда находился (непосредственно участвовал или наблюдал),
  • как часто и как именно он думает о произошедшем,
  • когда конкретно (утром, днем или вечером, после каких ситуаций) приходят мысли,
  • что при этом он чувствует, насколько ему страшно.

Кроме этого, специалист определяет форму и тип расстройства. Также ему важно дифференцировать синдром с другими заболеваниями похожей симптоматики.

Лечение ПТСР

Способы лечения индивидуальны и зависят от симптомов, типа и формы расстройства. Так, в остром периоде расстройства понадобится медикаментозное лечение. Бояться или отвергать его не нужно. На втором месте по значимости методов избавления от ПТСР — психотерапия.

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ПТСР (травма). Симптомы и проявления
Куратор: Наталия Красовская
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