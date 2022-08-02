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Автор Алексей Мартынов

Патриотизм и свободы: на юрфаке МГУ поменяют руководство

Общество

В МГУ снова грядет смена руководства одного их ведущих гуманитарных факультетов.

Патриотизм и свободы: на юрфаке МГУ поменяют руководство

Вслед за скандальными историями с заменами на историческом и философском факультетах, очередь подошла к смене декана на юридическом факультете МГУ. Анонимные телеграм-каналы фонтанируют версиями и прогнозами. И нужно сказать, что ротация на юрфаке назрела давно и дело тут не в недавнем скандале с рядом преподавателей и их антигосударственной публичной деятельностью в контексте негативных и явно внешне мотивированных оценок СВО и противосанкционных мер правительства. Это скорее стало последней каплей, переполняющей чашу терпения ректората старейшего университета страны.

Многочисленные публикации и источники указывают на то, что вместо "уставшего" Александра Голиченкова кресло декана юридического факультета МГУ может занять известный правовед, адвокат и экс-депутат ГД, председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы IV-VI созывов, заслуженный юрист России Владимир Плигин.

Конечно, как водится, никакой публичной реакции на эти слухи от самого Владимира Плигина нет. И даже возможно, что статусного тяжеловеса заочно втянули в эту PR-кампанию без его ведома. Однако проблема есть. Юридический факультет МГУ — это не просто кузница кадров для правоохранительной системы, адвокатов, прокуроров, судей. Это системообразующий элемент правового устройства нашей страны.

На днях, безусловно по случайному совпадению, "Адвокатская газета" опубликовала большое интервью с Владимиром Плигиным о судьбе отечественной адвокатуры.

Практически манифест здорового либерализма. Сегодня, когда всуе политической борьбы слово "либерал" незаслуженно приобретает отрицательную коннотацию, важно ведь с водой очищения нашей политики от необольшевиков на чужом довольствии (типа "гозманов" etc.) не выплеснуть реальные права и свободы, которые, между прочим, каждому гражданину нашей страны гарантирует Конституция.

Настоящий же либерал — тот, кто деятельно выступает за гарантированные свободы, за системное и свободное суверенное государство. За права каждого человека без оглядки на условную заграницу. Это всегда патриот. Можно сколько угодно нашей комшизе перемывать кости Элвире Набиуллиной или Антону Силуанову, но это высококлассные профессионалы в своей сфере, востребованные в особо критический период нашей истории. В этом смысле необольшевики совпадают с комшизой практически полностью в ненависти к реальным либеральным взглядам.

Владимир Плигин в своём интервью открыто и жёстко отвечает на критику Федеральной палаты адвокатов (ФПА), очернительная кампания против руководства которой развернута в тех же анонимных ТГК.

То, что руководству ФПА удается удерживать палату от агрессивного влияния радикалов как из псевдолиберального, так и "черносотенного" лагерей, — безусловно, заслуга председателя и партнёра Владимира Плигина по юридическому бизнесу Юрия Пилипенко.

Те, кто требует политизации адвокатуры и даже юстиции в целом, независимо от брендирования и цвета партийного флага, одинаково вредны для государства.

Охлократия псевдолевых и националистов или элитарная секта "ультра-либералов", а по сути необольшевиков. Они одинаково опасны для будущего нашей страны. Вся история XX века ровно про это. Отступления от принципа законности и легитимности ради точечного политического эффекта всегда ведут в катастрофе.

В период, когда Владимир Плигин продвигал и создавал либеральную платформу "Единой России", я несколько раз общался с ним. Сама идея такой вот суверенной либеральной демократии, основанной на дискуссии и правовом императиве, с главной и безусловной задачей обеспечения прав и свобод каждого гражданина, не может не вызывать поддержки у большинства граждан страны.

В своё время активно эту идею продвигал председатель партии "Единая Россия", экс-президент, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Кстати, тоже юрист и практикующий адвокат до начала своей политической карьеры. К той же плеяде правоведов-практиков можно отнести ближайшего соратника Дмитрия Медведева министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

Стоит отметить, что многолетний результат большинства ЕР в парламенте — это ровно про это, а не про "хитрые политтехнологии и админресурс", как пытаются уверить публику те же самые необольшевики.

В общем, как бы то ни было, Владимир Плигин был бы прекрасным деканом юрфака МГУ. Хорошо бы не отказался.

Сегодняшние студенты-юристы — это ведь завтра адвокаты, которые нас защищают, это судьи, это министры, это депутаты и президенты. То есть будущее страны.

Очень бы хотелось, чтоб они выросли не только честными либералами (в самом точном значении слова!), самоотверженно защищающими конституционные свободы, но и были искренними патриотами.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы мгу антон силуанов владимир плигин дмитрий медведев эльвира набиуллина
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