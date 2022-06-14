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Автор Ирина Гусакова

Суд над Джонни Деппом положил конец движениям феминисток

Общество

Любая идеология, не основанная на морали и разуме, однажды превратится в пепел. И пример этому движение Femen или Me Too. Однако суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд фактически уничтожил любые потуги феминисток, считает автор Veterans Today Джонас Алексис.

Джонни Депп
 

Причем тут Femen или Me Too

Вспомним немного историю. В 2013 году украинка Инна Шевченко, один из лидеров движения, бегала буквально голой по Европе и говорила что-то вроде:

"Мы можем все, и поэтому Femen — это что-то вроде феминистской Аль-Каиды*. Мы террористки-феминистки, приходим и показываем, как оно есть. Наша нагота атакует оголенный нерв исторического конфликта между женщинами и "системой". Тела наших активисток олицетворяют неприкрытую ненависть к патриархальному порядку и демонстрируют новую эстетику женской революции".

Шевченко хотела сказать всем, что это свобода слова — раздеваться в общественных местах и публично мочиться на фотографию Виктора Януковича. Моральная и интеллектуальная калека даже не догадается, почему хищник попытается изнасиловать ее, пока она ходит обнаженной.

Стоит задаться вопросом — где же сейчас умирающая идеология Femen? Да и движение Me Too постепенно сдает назад. Что же случилось — почему оголтелый феминизм больше не моде?

Как Джонни Депп спас мир от феминисток

После суда между Джонни Деппом и Эмбер Херд New York Times опубликовала статью под названием "Умирает ли движение #MeToo?", краткий смысл которой в том, что движение находится в предсмертной агонии, поскольку суд встал на сторону актера — Джонни Деппа, которого Хёрд обвиняла в домашнем насилии. Более того, актеру присудили внушительную компенсацию по иску о клевете. По мнению присяжных, актриса опорочила своего бывшего супруга.

Тарана Бёрк, основательница движения MeToo, могла бы легко привести веские доводы в пользу движения, если бы отреклась от повторяющейся лжи Херд в суде. Но она пришла с вилами, защищая свое движение, как бы говоря, что правда не имеет значения:

"Вы все хотите играть в пинг-понг и добиваться своего с хэштегом, потому что он ничего для вас не значит. Но это что-то значит для миллионов и миллионов людей. Это означает свободу. Это означает сообщество. Это означает безопасность. Это означает власть. Вы не можете убить нас. Мы вне хэштегов. Мы — движение", — цитирует ее слова автор статьи.

Что ж, мисс Бёрк, согласны ли вы с Эмбер Херд, говорящей, что она пожертвовала 7 миллионов долларов отступных от Деппа жертвам домашнего насилия, хотя на самом деле она никогда этого не делала? Вы согласны с тем, что Эмбер Херд сотрудничала с TMZ, а затем отрицала то же самое в суде? Где заканчивается эта грань лжи?

В любом случае суд, в котором победил Депп, почти наверняка положил конец всем феминистским движениям.

* Организация, запрещенная в РФ

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Депп свободен. Кто следующая?
Куратор: Наталия Красовская
Темы эмбер хёрд джонни депп
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Суд над Джонни Деппом положил конец движениям феминисток
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